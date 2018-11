Lidem z Jičínska v noci duní nad hlavami stíhačky, s protestem neuspěli

Podle zástupců Rožďalovic, Kopidlna, Rokytňan, Dětenic, Bystřice a Libáně, které leží v dočasně rezervovaném leteckém prostoru, neboli v oblasti TRA 61 a TRA 62, jsou cvičné manévry a hluk z letounů nesnesitelné.



Vzdušný prostor využívá česká armáda, s kterou prý místní nemají problém. Jenže vojsko propůjčuje tuto oblast i společnosti Aero Vodochody. A ta podle místostarosty Libáně Petra Soukupa (STAN) v souvislosti se svou obchodní politikou používá prostory pro zacvičování zahraničních pilotů ze zemí, které si jejich výrobky koupily nebo objednaly. Mezi ně patří třeba Irák, Thajsko či Vietnam.

„Žádáme, aby bylo zcela zrušeno létání nadzvukových letounů v TRA 61. Každodenní neúměrný hluk těchto letadel ničí zdraví a klid občanů. Tento stav, který je téměř neúnosný, se netýká jenom nás lidí, ale je třeba si uvědomit, že letecký provoz působí velmi rušivě na hnízdění ptáků v chráněné ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Dle vyjádření některých odborníků tento nadměrný hluk u dětí do jednoho roku nevratně poškozuje sluch a opožďuje vývoj,“ stojí v petici.

„Problém spočívá zejména v nastavení letové hladiny v TRA 61. Pokud nadzvukové letadlo ve výšce 100 až 200 metrů nad zemí prolétá nad obydlenou oblastí, je hluk naprosto nepřijatelný. A v případě, že letadlo chce z této výšky v krátkém okamžiku dosáhnout vyšší, je hluk stěží popsatelný,“ popisuje problém místostarosta Libáně, průkopník změny leteckého prostoru.

Četnost letů je údajně velmi různorodá a nevypočitatelná. „Koncem měsíce srpna se dvakrát za sebou létalo v nízkých výškách kolem půlnoci. Spolehlivě v tu chvíli nespal nikdo,“ stěžuje si Soukup na noční hluk.

Podle něj není dne, kdy by se na obloze neobjevila hlučná stíhačka.

„Stížnosti obyvatel jsou čím dál intenzivnější,“ pokračuje Soukup, který problémy s nadměrným hlukem považuje za nehorázné rušení klidu. Problémy se podle místostarosty táhnou posledních pět let.

„Na jednání se společností Aero Vodochody a na Úřadu pro civilní letectví jsem požadoval úpravu letové hladiny na nejméně tisíc metrů nad zemí a dál dispoziční úpravu prostoru TRA 61 a TRA 62 mimo nejhustěji obydlené oblasti,“ komentuje snahu o dohodu.

Někteří obyvatelé jsou již s hlukem smíření. „Jsou tady někdy slyšet, zvýšený hluk je asi dvakrát za týden. Jelikož tady létá i naše armáda, tak chápu, že musí cvičit,“ podotýká Libáňačka Jana Zubrová, ale podporuje tvrzení, že největší rámus mají na svědomí právě lety společnosti Aero Vodochody.

Aero: Předpisy neporušujeme

Piloti středočeské firmy trénují s bojovými letouny L-39NG či L-159. Aero se proti nařčení starostů ohrazuje.

„Zkušební lety žádné předpisy neporušují. Starosty dotčených obcí vždy kontaktujeme a tyto lety jim zdůvodňujeme. Zmíněné oblasti využívá ke svým letům také česká armáda,“ tvrdí mluvčí společnosti Tobiáš Tvrdík.

Problémy s hlukem však hlásí i starostka města Kopidlno Hana Masáková, která se připojila k petici za přesunutí leteckého prostoru. „Problém jsme zaznamenali i tady. Obdržela jsem i několik stížností od občanů, proto jsme se rozhodli k petici připojit,“ říká.

„Přes den mi to nevadí, ale v noci je to strašný. Třesou se nám okna a celý barák. Létají strašně nízko a nechápu, proč jim to nezakážou,“ vyjadřuje se k situaci místní obyvatelka Zdeňka Malinová, která však o petici, na níž je v současné době přes osmdesát podpisů, prý nic neví.

„Ještě nevím, jestli ji podepíšu. Stejně to nepomůže,“ podotýká pesimisticky.

Další postiženou obcí, která je hlavním průkopníkem petice, jsou Rožďalovice. „Létají opravdu několikrát denně, a to i o víkendu a někdy v noci. Občané si velmi často chodí stěžovat, proto ta petice. Létají ve velmi nízké letové hladině, rozhodně tam nemají co dělat,“ říká rozhořčeně Veronika Bachová z rožďalovické radnice.

Zvýšený počet letů pociťují i v malé obci Budčeves, která by se k petici rovněž ráda připojila.

„V dřívějších letech tu proletěla stíhačka jednou za týden, a nyní nám tady lítají prakticky každý den několikrát,“ podotkl starosta obce Marian Otava (BEZPP). Rovněž podle něj se letouny pohybují v nízké letové hladině.

„Před několika měsíci jsem telefonoval na letiště v Čáslavi, kde jsem hovořil s nějakou šarží, která mne odkázala na tiskového mluvčího. Ten mi poté sdělil, že mají pro výcvik přidělené čtyři oblasti. Řekl jsem mu, že nás to štve, děti se budí, nedá se spát po noční. Sám pracuji ve fabrice na směny. Odkázal mne na Úřad pro civilní letectví, ale doslova mi řekl, že nemáme šanci,“ dodává rezignovaně.

K záležitosti se vyjádřil i Úřad pro civilní letectví. „Úřadu byl zaslán podnět v dubnu 2017, na něj pak bylo reagováno. Žádost o zvýšení spodní hranice prostoru TRA 61 byla však zamítnuta. Úřad koná dle svých kompetencí,“ uvádí poněkud neurčitě jeho mluvčí Vítězslav Hezký.