Kuriózní gól: střela netrefila branku, přesto Koukal slavil

Ale stalo se, po odrazu od zadního mantinelu totiž puk doskákal zpátky před branku a pak po několika odrazech od brankáře Bartošáka doskákal do ní. Celé to trvalo tak dlouho, že normální střela by přeletěla snad celé hřiště.

„Puk se tam nějak od brankáře odrážel a my jsme jen čekali, kdy z něho vypadne. Vypadl tak, že si ho srazil do branky,“ popisoval Koukal hodně kuriózní gól, který byl připsán jemu.

Byť zdaleka nebyl posledním, kdo se puku dotkl, ale byl poslední z hradeckého týmu. „Hodně šťastný gól a také důležitý, protože jsme jím zvýšili na 3:0 a mužstvo se uklidnilo,“ komentoval trefu.

Martin Pláněk z Hradce Králové (vpravo) blokuje u mantinelu jihlavského Roberta Zacharyho Hamilla.

Koukalovi pomohla v zápase s Vítkovicemi (4:0) ke tříbodovému zápisu do statistik, k tomuto gólu totiž přidal ještě dvě asistence. Hradci tak výrazně pomohl k první výhře letošního roku a k první extraligové výhře po třech zápasech.

„Jestli to je zápas, jaký jsme po těch třech prohrách potřebovali? To se teprve ukáže,“ vypravoval útočník.

Mountfield se proti Vítkovicím vypjal k velmi dobrému výkonu a díky výhře se vrátil zpátky na druhé místo. Hlavně ale znovu okusil, jaké to je v pohodě vyhrát. V součtu se Spengler Cupem, na kterém hrál na konci roku, totiž v posledních sedmi zápasech teprve podruhé zvítězil.

„Zlepšil se přístup nás všech. Najednou jsme věděli, že přijedou Vítkovice, které v poslední době hrají výborně. Tomu odpovídaly větší pokora a nasazení,“ je přesvědčený Koukal.

Hradci k bodům výrazně pomohly tři vstřelené góly ve druhé třetině. Poté už nebylo o jeho výhře pochyb, byť soupeř z Vítkovic neustále dotíral.

„Možná jsme třetí třetinu až moc jen dohrávali,“ řekl Koukal. Hradci to neuškodilo, jeden gól ještě přidal, navíc brankář Rybár už posedmé v této sezoně udržel čisté konto.

„Vychytal si to,“ pochválil Koukal brankáře: „Měl tam dost těžkých zákroků. Bylo to ale o přístupu. Když budeme hrát takhle koncentrovaně, tak to půjde. Pokud ne, tak by nulu nevychytal ani Hašek ve své největší slávě. Nuly patří gólmanovi, ale i obranné činnosti celého týmu.“