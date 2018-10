Štěpánek sesedl z mrtvého oře, už cítí nové sedlo. ANO ho chce do rady

O členství v radě se uchází kromě Štěpánka také právnička Olga Ulrichová za Piráty a bývalý náměstek ministra kultury Patrik Košický za KDU-ČSL

Přitom nad Petrem Štěpánkem se téměř zavřela politická voda už od září 2013, kdy poněkud fanfarónsky vystoupil a vzápětí opět vstoupil do ODS. Od té doby založil - a opět velmi brzy opustil - kontroverzní hnutí Alternativa pro Českou republiku, nahrál čtyři cédéčka a svými názory zásoboval většinou jen svůj web.

Hradecký publicista teď však za hnutí ANO, jehož šéfa na svém facebookovém profilu označil za slovenského gaunera, kandiduje do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), tedy do orgánu, u kterého si stěžuje na Českou televizi kvůli údajné neobjektivitě pořadu Newsroom ČT24.

Štěpánek, exmístopředseda RRTV, mimochodem také napsal, že „Česká televize je zločinecká organizace, jež nám za naše vlastní peníze vymývá mozky“.

Štěpánkovu nominaci kritizují například předsedové Syndikátu novinářů Adam Černý, Českého centra PEN klubu Jiří Dědeček i Českého filmového a televizního svazu FITES Martin Vadas.

„Ty emoce mě vlastně ani nepřekvapily, ale svým způsobem je to smutné. Nerozumím šílenému strachu lidí i organizací nějakým způsobem finančně napojených na Českou televizi, že ve třináctičlenné radě by mohl usednout jeden Štěpánek,“ komentuje svou nominaci Štěpánek a odmítá názory - jež však rozvířil jen on sám - že chce Českou televizi zničit.

„To se mi skutečně předhazuje, ve skutečnosti je to samozřejmě nesmysl a pouhý bonmot. Spíš bychom se mohli zamyslet nad tím, zda ČT patří těm, kterým se líbí a kteří její veřejnoprávnost považují za skvělou, anebo jestli patří všem poplatníkům, tedy i těm, kteří s jejím vysíláním nejsou spokojeni. Mají snad tihle lidé jen platit anebo mají mít zastoupení v podobném orgánu jako je rada a říkat třeba i nepříjemné věci?“ ptá se Štěpánek.

Například se mu nelíbí údajná názorová uzavřenost ČT: „Problém není, co vysílá, ale spíš, co nevysílá. Názorové spektrum je mnohem širší a mně vadí, že lze vyčíst, s jakým názorovým směrem redaktoři ČT víceméně souzní. Zvlášť zpravodajství má být podle mě zcela bezpříznakové. ČT by neměla selektovat, například tím, že nepustí celý projev Nigela Farage nebo Viktora Orbána v Evropském parlamentu a jen vysvětlí, co vlastně říkali a že to myslí špatně.“

Poslanci za ANO se v názoru na Štěpánka neshodnou

Přestože Štěpánka do rady navrhuje ANO, názorovou jednotu uvnitř hnutí najít nelze. Zatímco poslankyně Barbora Kořanová i předseda volebního výboru Stanislav Berkovec jej jednoznačně doporučí, například pardubický poslanec Martin Kolovratník pak Štěpánka rezolutně odmítá a jeho výroky označil za silácké až extremistické.

„Na našem poslaneckém klubu se budu snažit přesvědčovat své kolegy, abychom se rozhodli jinak,“ říká Kolovratník.

„Vím, o koho jde, trochu mě to jméno udivilo, ale zároveň nemám informace,“ přiznává hradecký poslanec Jiří Mašek.

„Je to kontroverzní osobnost, ale nechtěl bych se k tomu vyjadřovat,“ konstatuje další poslanec za ANO Petr Sadovský z Dobrušky.

Podle Štěpánka jde spíš o souhru okolností, že jej do funkce navrhuje jím kritizované ANO a ještě před několika dny by o návratu do RRTV ani nefantazíroval.

Mám hezké životní období. Mám tu funkci vůbec zapotřebí?

„Ležel jsem na břehu moře, když mi volal jeden nejmenovaný poslanec - nikoli z ANO - a ptal se, zda bych nekandidoval, že prý mluví za širší skupinu poslanců. Pak se ozval o tři dny později, že si v ANO dali podmínku, že mě navrhnou sami. Sešel jsem se s předsedou jejich zastupitelského klubu Jaroslavem Faltýnkem a tázal jsem se, zda jim nevadí, když se o nich píše špatně. Prý je tak aspoň nikdo nebude podezírat, že si do rady nasazují svého nohsleda,“ vysvětluje Štěpánek.

Prý se v něm perou dva pocity: určitá satisfakce za rok 2003, kdy byli členové RRTV i on coby její místopředseda odvoláni, ač soud o několik let později odvolání zrušil jako nezákonné, ale i pohled, který jej zrazuje:

„Funkci ke svému živobytí nepotřebuju, dokonce bych se tím vytrhl z hezkého životního období, kdy jsem relativně za vodou, dědečkem, dělám svoji muziku, sem tam něco jedovatého napíšu a cestuju si po světě. Teď do toho přišla nominace a já o sobě čtu nejrůznější šílenosti. Až se ptám, jestli to mám zapotřebí.“

Štěpánka možná trochu zviklal i neúspěšný pokus v boji proti islamizaci a multikulturalismu z roku 2016, kdy spoluzakládal stranu Alternativa pro Českou republiku 2017 a stal se jejím místopředsedou.

„Učinil jsem marný pokus založit německou alternativu (AfD), ale bohové nebyli nakloněni, protože potřebujete lídra, finance i podporu elit. Časem jsem si na sobě zkrátka ověřil indiánské přísloví Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni. A tak jsem opravdu sesedl a odešel.“ Teď se však Štěpánek opět může vrátit.