Kraj už podruhé nenašel firmu na přestavbu pevnosti Dobrošov, není zájem

Celý projekt má stát 94 milionů korun, z toho 65 milionů stavební práce. Pro získání 90tiprocentní dotace ale musí být vše hotové do konce roku 2020. Stavět se původně mělo už na začátku léta, ale už při prvním pokusu na jaře se o zakázku nikdo neucházel. Teď je jasné, že se začne nejdřív příští rok na jaře.

„V pondělí jsme ukončili zadávací řízení. Do druhého tendru se přihlásila jedna firma. Společnost Garden Line nám ale nakonec oznámila, že s odvoláním na výrobní kapacity nebude schopná zakázku splnit,“ komentoval druhý neúspěšný pokus krajský radní pro investice Václav Řehoř (ODS).

Jednatel společnosti Garden Line Miloš Náprstek vysvětlil, že firma nakonec dala přednost jiným zakázkám: „Odmítli jsme z kapacitních důvodů. Podařilo se nám získat jiné, které byly blíž Litoměřicím, a těm jsme dali přednost. Roli v našem rozhodnutí hrála i specifičnost zakázky. Na Dobrošově je třeba komplikovaný přesun hmot do podzemí.“

V areálu nedokončené prvorepublikové pevnosti z roku 1938 má vzniknout nová provozní budova. Nabídne lepší zázemí a komfort návštěvníkům a také nové interaktivní expozice. Do podzemí bude nově jezdit výtah. Do původní podoby se mají vrátit podzemní sály pod dělostřeleckým srubem. V nich má být ukázka muničních skladů a kasáren pro mužstvo.

Královéhradecký kraj chce sehnat stavitele na podzim. Další výběrové řízení hodlá vyhlásit na začátku září.

Komplikovanost prací přiznává i hejtman Jiří Štěpán (ČSSD): „Zakázka není úplně snadná, je specifická tím vojenským objektem a zároveň hnízdištěm netopýrů. Jsou tam však i obvyklejší části, jako je turistické zázemí. Dobrošov patří k významným turistickým cílům v kraji. Dotace na zatraktivnění pevnosti je přislíbena. Věřím, že se nám stavbu podaří vysoutěžit, vždyť ta zakázka je atraktivní.“

Před třetím tendrem ale kraj upraví zadávací podmínky. Například musí zkrátit dobu realizace.

„V harmonogramu jsou ještě práce, které by se daly časově překrýt, aby se doba realizace zkrátila. Na zadávacích podmínkách teď pracujeme,“ říká náměstek Řehoř.

Doba na stavbu se totiž s každým neúspěchem zkracuje. V případě prvního tendru měla trvat 91 týdnů. Jenže kvůli nezájmu firem se místo začátku letošního léta začne stavět až příští rok na jaře. V podzemí Dobrošova totiž zimují chránění netopýři a od října do dubna tam musí být klid.

Václav Řehoř stále věří, že kraj o dotaci nepřijde: „Stále ještě existuje možnost, že to stihneme.“

Museli bychom s cenou jít výš

Také správce pevnostního muzea Richard Švanda je optimista. „Pokud by se začalo stavět na plné obrátky, mělo by se to stihnout. Avšak vzhledem k tomu krátkému času na stavbu by některé práce nemusely být provedeny kvalitně. Možná je to ale jen můj subjektivní pocit,“ uvažuje správce muzea.

Přihlášení do třetího tendru zvažuje společnost Garden Line.

„Asi ano, ale museli bychom s cenou jít výše. V současné situaci na stavebním trhu bude maximální cena zakázky velký problém. Časově se to ale zvládnout dá,“ říká jednatel společnosti Miloš Náprstek.

Pevnost Dobrošov Stavba pohraniční tvrze začala v roce 1937, ale po Mnichovu byly práce zastaveny. Za rok se podařilo postavit dva pěchotní sruby a dělostřelecký srub. Mezi nimi bylo proraženo 1 750 metrů spojovacích chodeb, které vedou v hloubce 20 – 39 metrů. Pevnostní muzeum ročně navštíví 30 tisíc lidí.



Stornovaná nabídka z druhého tendru byla těsně pod maximální cenou 65 milionů bez započtení DPH.

Podle radního Řehoře kraj při určování maximální ceny prací vychází z obecně používané soustavy ÚRS. Nad takto určenou cenu zakázky úřad jít nemůže: „Firmy plánují do budoucna. Věřím, že pokud se bude soutěžit na podzim stavba, která začne příští rok na jaře, firmy si kapacitu na ni vyčlení a do soutěže půjdou.“

Firmy podle něj teď mají tolik práce, že si vybírají zakázky nejlukrativnější. A vyšší ceny teď mohou za stavby zaplatit soukromí investoři.

„Situace na stavební trhu, kdy je nadbytek práce a firmy mají omezené kapacity, tlačí ceny nahoru. Běžně se nám stává, že nabídky firem se pohybují těsně pod maximální poptávanou cenou,“ připomíná radní Václav Řehoř.

Podobný problém jako u Dobrošova řeší kraj také u dalších staveb. Například tři neúspěšné tendry vypsal na stavbu nového objektu zdravotnické záchranné služby v Temném Dole na Trutnovsku. V ani jednom případě se o stavební zakázku nikdo neucházel.