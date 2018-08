Na Brutal Assault se vystřídá 130 kapel, hvězdou je Laibach i Sepultura

Dobrým zvykem opravdu zavedených festivalů s vypiplanou dramaturgií je warm-up, neboli večírek pro nedočkavé. Obvykle slouží něco jako předkrm nebo aperitiv. Jenže 23. ročník festivalu Brutal Assault už v úterý otevře naprostá legenda. Role předskokanů padla na kapelu, která je obyčejně zvyklá na úlohu headlinera - americké hardcore punkové veterány Suicidal Tendencies.



Josefovská pevnost z 18. století kromě zakladatelů stylu crossover thrash a party kolem kalifornského rodáka Mike Muira přivítá dalších asi 130 kapel, ale hlavně až 19 tisíc fanoušků tvrdé hudby bez jakékoli nadsázky z celého světa. Českých diváků je v areálu pravidelně jen kolem 30 procent.

Poláci, Maďaři, Chorvaté, Němci, desítky jihoameričanů, Japonci, ale i metalisté z Norska nebo Íránu každoročně zaplaví pevnostní město s obrovským geniem loci. Mimochodem: když v roce 2011 do Josefova dorazili britští Motörhead, netajili se, že si vybrali i podle unikátního areálu. „To místo prostě prodává,“ usmívá se mluvčí festivalu Radek Pavlovič.

Letošní ročník má druhý nejlepší předprodej vstupenek v historii po loňském roce, kdy bylo vyprodáno už týden dopředu. Jestliže vloni patřili k vrcholům norští černokněžníci Emperor, letos je to další kapela, jež s vystoupeními na festivalech vyloženě šetří a pořadatelé se při jejich lovu pořádně zapotili. Ve čtvrtek večer v pevnosti začne koncert kultovní kapely Laibach.

Kraviklyra, tagelharpa nebo kozí rohy

„Je to legenda, avantgarda a současně provokace, sami jsme moc zvědaví, co předvedou. Bylo trochu složitější je přesvědčit, protože to není úplně festivalová kapela. Nakonec ale souhlasili a dokonce to bude speciální set ušitý našemu festivalu na míru,“ říká Pavlovič.

Laibach si v Česku stihli vytvořit silnou fanouškovskou základnu už před revolucí, minimálně stejný důraz jako na muziku tato slovinská skupina klade na temnou pódiovou prezentaci a někdy až hororovou atmosféru.

Vůbec poprvé v Česku vystoupí Glenn Danzig, jehož zpěv někteří kritici přirovnávají k Elvisu Presleymu nebo Jimu Morrisonovi. Kromě jeho kapely Danzig se do Josefova vrací polští vyslanci death metalu Behemoth, „prohnilá“ americká parta Cannibal Corpse nebo Gojira, tedy francouzská superstar alternativního metalu. Mezi celosvětově nejznámější kapely, které míří do Josefova, letos patří i v Česku velmi populární Sepultura nebo Dog Eat Dog.

Brutal Assault 7. - 11. 8. Josefov

Výběr z programu

středa: Comeback Kid (18.20), Brujeria (19.10), Black Dahlia Murder (20.00), Helmet (20.55), Cannibal Corpse (21.50), Gojira (22.55), Paradise Lost (00.05), Tormentor (1.10).

čtvrtek: SSOGE (17.25), Carnifex 18.10), Green Carnation (19.00), Dying Fetus (19.55), Myrkur (20.50), Moonspell (21.45), Laibach (22.55), Converge (00.15), Marduk (1.10).

pátek: Hentai Corporation (16.20), Nasty (17.05), Pestilence (17.55), Misery Index (18.45), Terror (19.40), At the Gates (20.45), Ministry (21.50), Behemoth (23.05), Carpathian Forest (00.20), Dead Congregation (1.15).

sobota: Messiah (16.35), Dog Eat Dog (17.25), Nocturnus AD 18.15), Belphegor (19.05), Pain of Salvation (20.00), Sepultura (20.55), Danzig (22.00), Wardruna (23.15), Perturbator (00.30), Esoteric (1.20).

Užitečné informace

Vstupenka na všechny čtyři dny stojí 2 300 Kč, hlídané parkoviště otevírá ve středu v 10.00, areál otevírá ve středu ve 12.00.

Velkou show bude i vystoupení norského fenoménu - Wardruna. Tato kapela se nejenže nedá zařadit do nějaké škatulky hudebního žánru, ale hraje i na staré hudební nástroje jako třeba kraviklyra, tagelharpa nebo kozí rohy, navíc zpívají ve staré norštině.

„Hrají temný folk. V Česku posledně hráli v Hybernii a zájem byl tak obrovský, že přidávali další koncert. Je to kapela, která se naprosto vymyká, ale je o ni ohromný zájem,“ konstatuje Pavlovič.

Festival bude letos bohatší o Bastion X

I když z předprodeje zmizelo skoro 90 procent vstupenek, na pokladnách jich zbývá ještě několik set. A protože i letos frčela akce „BA sobě“, tedy dobrovolnické brigády, festival bude letos bohatší o Bastion X.



„Takovou myší dírou u horor kina lze projít na úplně nový plácek. Bude tu fanzinová výstava, čítárna i vinotéka. Je to vyloženě odpočinková zóna, protože z hlavních pódií neuslyšíte ani notu,“ uvádí Pavlovič.

Také letos bude Brutal Assault bezhotovostním festivalem. Očipovanný pásek, který dostane každý návštěvník na ruku, bude vstupenkou a peněženkou zároveň. Nabít ji lze hotovostí, ale i on-line, zůstatek pak pořadatelé pošlou zpět na účet.

Řidiči musí počítat se zdržením

Ačkoli pořadatelé už několikrát čelili dotazům na stěhování festivalu, nic takového rozhodně není v plánu. „O jiném areálu nepřemýšlíme, protože není důvod. Josefov nám svědčí, rozhodně se jej nechceme vzdávat a stále je tu prostor pro posun, protože tady je spousta dosud neobjevených míst,“ dodává Pavlovič.

Policisté chystají v místě konání akce i v blízkém okolí zvýšený dohled.



„Hlídky dopravní policie budou monitorovat příjezdové a odjezdové trasy. Projíždějící motoristé budou muset počítat s menším zdržením. Policisté se u řidičů i cyklistů rovněž zaměří na požívání alkoholu a jiných návykových látek. Při zahájení festivalu budeme rozdávat informační letáky v několikajazyčné mutaci s preventivními bezpečnostními informacemi,“ uvedl mluvčí krajské policie Aleš Brendl.

Kromě zranění člena pořadatelského týmu, který spadl z lešení, loni policie nemusela zasahovat při žádném závažném incidentu. „Řešili jsme pouze několik drobných přestupků,“ dodal mluvčí.