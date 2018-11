Města v kraji dají miliony na rybníky, pěší zónu, koupání či terminál

V Náchodě budou sociální demokraté staronového starosty Jana Birkeho navrhovat městské investice související se státní zakázkou na revitalizaci Zámeckého kopce za 130 milionů korun. Město bude řešit návaznosti Zámeckého kopce na Tepnu, ukončení Karlova náměstí i nástupní místo k zámku od Masarykova náměstí u fary.

Starosta se chce angažovat ve výkupech pozemků pro obchvat a pokračovat v rozvoji lázeňství v Bělovsi, kde sepříští rok otevřou Malé lázně s kolonádou a pítky minerálky. Dalším úkolem je příprava nové zástavby po textilce Tepně s byty pro rodiny či seniory a multifunkční sportovní halu.

Místostarostka Pavla Maršíková (KDU-ČSL) zmiňuje i vyřešení zástavby U Bílé růže, rekonstrukci městských bytů, revitalizaci břehů Metuje nebo chodníky a silnice u na sídlišti U Nemocnice. Lídr ODS a STAN František Majer by si přál, aby radnice podpořila výkupy pozemků pro obchvat Náchoda i Malého Poříčí, jakož i oživení břehů Metuje či dokončení zázemí pro sportovce na Hamrech.

„Co se týká Tepny, jsme realisté. Rádi bychom se více soustředili na výkup zbylých nemovitostí, aby většina pozemků v lokalitě patřila městu,“ řekl neuvolněný místostarosta Majer.

Z pošty bude umělecká škola

Čtyřkoalice povládne také Broumovu, kde nejsilnější Volba pro Broumov dosavadního starosty Jaroslava Bitnara dohodla spolupráci s Broumováky místostarosty Kamila Slezáka, lidovci a Nestraníky. Do priorit zapsali, že připraví stavební parcely na Spořilově, vybudují nové prostory pro ZUŠ a městskou knihovnu, revitalizují bývalé koupaliště na relaxační zónu a připraví některá parkoviště. Broumováci zmiňují stavbu domova pro seniory, přestavbu pošty pro uměleckou školu a knihovnu i přípravu parcel. Podobné je to u lidovců.

V Jaroměři se koalice obměnila jen zčásti. Vítězné ANO a druhá Volba pro město se dohodly s ODS a nově i s Hnutím dobrých proměn a lidovci.

„Shodujeme se, že budeme pokračovat ve velkých rozjednaných investičních akcích, jako je budování autobusového terminálu u nádraží, ale největší je oživení pevnosti v Josefově. Tam jde o opravy hradebních zdí a pevnostních součástí s rozpočtem 130 milionů korun v etapách ve třech letech. Také chceme, aby se dokončila rekonstrukce čistírny odpadních vod,“ vyjmenoval místostarosta Jiří Kubina (ANO).

Velké výzvy pro Trutnov

V Trutnově, kde vznikla koalice ODS, Volby pro město, Sdružení pro Trutnov a Pirátů se sílou 21 zastupitelů, budou následující roky ve znamení velkých investic. Už příští rok skončí stavba nového střediska volného času za téměř 200 milionů korun na místě bývalého areálu Na Nivách. Město připravuje také kompletní revitalizaci pěší zóny, která spojuje historické Krakonošovo náměstí s modernějším náměstím Republiky, dále rekonstrukci krytého plaveckého bazénu nebo kina Vesmír.

„To všechno jsou velké výzvy,“ řekl starosta Ivan Adamec (ODS).

Úkolem číslo jedna pro radnici ve Vrchlabí, kde pokračuje koalice hnutí Zvon starosty Jana Sobotky a Volby pro město, je stavba krytého bazénu v městské části Vejsplachy. Už letos prošel revitalizací rybník Kačák a okolí. Bazén město připravuje už několik let, náklady se vyšplhají přes sto milionů korun.

„Bazén bude nejzásadnější investicí, která ovlivní i financování dalších projektů. Ceny stavebních prací rostou, pokud začneme stavět až na přelomu let 2019 a 2020, mohou být ještě vyšší a bazén bude stát více, než kolik teď předpokládáme,“ poznamenal Jan Sobotka.

Dalším projektem je rekonstrukce nevyužitého městského kina, naproti němu by měla vyrůst základní umělecká škola Karla Halíře.

Práce na čtyři roky? Na čtyřicet

Hnutí ANO starosty Jana Jarolíma, které ve Dvoře Králové nad Labem dostalo ještě silnější mandát než před čtyřmi lety, si za hlavní cíl stanovilo rekonstrukci bývalé Mayerovy továrny, kde dříve bývala městská tržnice. Mělo by v ní vzniknout kryté parkoviště, multifunkční sál a prostory pro volný čas. Rekonstrukce vyjde na desítky milionů korun.

Podle starosty musí v následujícím volebním období pokračovat opravy kanalizační a vodovodní sítě, u níž má město velký dluh z minulosti.

„To není práce na čtyři roky, ale na čtyřicet. Je na to potřeba opravdu velké množství peněz,“ upozornil Jarolím.

Radnice chce také zahájit revitalizaci sídlišť v ulicích Karolíny Světlé a Erbenově, v několika lokalitách plánuje stavět bytové domy, a to i ve spolupráci se soukromými investory. Městský bytový dům by měl vyrůst Nad Parkem.

Bezmála 300 milionů korun chce proinvestovat Rychnov nad Kněžnou. První stamilionová investice je na spadnutí. Bývalé kino se s 90procentní dotací přestaví na knihovnu.

„Pokud vše půjde dobře, tak by se začalo stavět ještě letos a do konce příštího roku by to mělo být hotové,“ věří starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Dál chce v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny postavit 100 nájemních bytů a zasíťovat 16 stavebních parcel.

Poslední velkou investicí je rekonstrukce čistírny odpadních vod z počátku 90. let. „Teď se projektuje. Cena se odhaduje na více než 50 milionů korun. Když bude stát zvedat poplatky za vypouštění vody, museli bychom to promítnout do stočného. Moderní technologie vodu vyčistí lépe,“ vysvětluje Skořepa. Městu se přitom daří splácet dluhy. Na konci roku klesnou pod 50 milionů korun. Za osm let tak Rychnov splatil 88 milionů.

Bolest? Protipovodňová opatření

V Chlumci nad Cidlinou chce dlouholetý starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL) vyřešit letitou bolest: protipovodňová opatření.

„Teď se dělá projektová dokumentace pro územní řízení. Opatření by měla stát až 140 milionů korun a ochrání Chlumec včetně místní části Lučice. S Povodím Labe chceme získat dotace, náš podíl by měl být kolem 15 procent nákladů,“ počítá Uchytil. Dalšími většími investicemi bude přestavba autobusového terminálu za 33 milionů a nová rozlučková síň za 14 milionů korun.

V Třebechovicích pod Orebem chtějí dořešit krňovickou křižovatku. Tu sice upraví Ředitelství silnic a dálnic, ale radnice platí podchod pod ní a cyklostezku celkem za 25 milionů korun. Stejně by měla stát nová mateřská škola. Radnice vymění chladicí technologii na zimním stadionu za 30 milionů, s VAK kanalizaci a opraví Trčkovu ulici.

„Všechno je vázané na zisk dotačních peněz. Také bychom chtěli dokončit rekonstrukci kulturního domu,“ připomíná starosta Roman Drašnar (Nestraníci).

Rybník a terminál

V Lázních Bělohradě starosta Pavel Šubr (STAN) hodlá revitalizovat rybník Pardoubek. „Je to desetimilionová investice. Druhou prioritou je vybudovat nové venkovní zázemí u školy. V plánu máme pomalu opravovat radnici, i když se to mnohým nelíbí,“ prozradil.

Ze stamilionovými investicemi počítají také v Nové Pace. „Klíčová je pro nás doprava a stavba autobusového terminálu, kterou pokryje dotace od Evropské unie. Nejvýznamnější akcí z vlastních zdrojů bude rekonstrukce městského kulturního střediska,“ sdělil starosta Josef Cogan (SPNP).