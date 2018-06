Útočník před panelákem v Chlumci pobodal muže, hrozí mu 18 let vězení

Potyčka se stala v úterý ve večerních hodinách. Útočník z místa utekl a snažil se před policisty skrývat.

„Muži zákona ho však zadrželi hned následující den, když jej vypátrali v jednom pardubickém bytě. Obviněný není policistům neznámý, již v minulosti byl několikrát vyšetřován a poté i odsouzen za majetkovou trestnou činnost,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Burýšková.



Policie už muže obvinila z pokusu o vraždu. Za to mu hrozí od 10 do 18 let vězení. Soudce rozhodl o tom, že muž bude na proces čekat ve vazbě.