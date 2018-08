Třebechovice hledají peníze na podchod do Krňovic, dotace nevyšla

Radnice ve získání dotace věřila, zpráva z ministerstva tak starostu Jiřího Němce (nez.) zaskočila.

„Výzva měla podmínky, určitý počet bodů, ale my jsme skončili pod čarou. Je nám s podivem, že nám na to stát nepřispěje. Podchod by vyřešil pěší a cyklisty. Nebezpečná křižovatka by si dotaci zasloužila,“ říká.

Na stavbu podchodu, který má být součástí cyklostezky na místní části Krňovice a Štěnkov, se technologicky váže také přestavba křižovatky státní silnice na sever Moravy, krajské dvojky na Pardubice a třebechovické místní komunikace - Pardubické ulice.

Obchvat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v posledních letech po etapách opravilo, ale s přestavbou nebezpečné křižovatky na Krňovice čekalo, až město získá peníze a postaví podchod. Jenže teď není jisté, zda Třebechovice peníze vůbec seženou.

„Každý má své stavební řízení, z hlediska legislativy na sebe nejsme vázaní. V tuhle chvíli jsme přesvědčeni, že v součinnosti s městem budeme v příštím roce stavět. Nejdřív by se postavil podchod a pak bychom předělali křižovatku. Nedávalo by smysl, abychom přebudovali křižovatku a pak se kvůli stavbě podchodu rozkopala,“ vysvětluje Zdeněk Kos z hradecké správy ŘSD. Po přestavbě má být křižovatka přehlednější a bezpečnější.

„Rekonstrukce má samotnou křižovatku zkapacitnit a také by měla být bezpečnější. Měla by se vyřešit tak, aby odbočující auta neblokovala přímý průjezd po silnici první třídy,“ popisuje Zdeněk Kos.

Silnicí I/11 projíždí kolem Třebechovic denně 17 tisíc aut. Přejet obchvat Třebechovic na kole nebo přejít ho pěšky je často boj o holý život. Problém mají i řidiči vyjíždějící z vedlejší silnice. Za posledních deset let se na křižovatce stalo víc než 50 nehod. Právě bezpečnost je jedním z důvodů pro stavbu cyklostezky a podchodu.

„Za státní silnicí máme místní části Krňovice a Štěnkov. Lidé, když potřebují do Třebechovic, musí přes silnici, kde je velmi hustý provoz. Frekvence dopravy tam stále stoupá. Řešením pro naše občany i turisty je právě cyklostezka a plánovaný podchod,“ vysvětluje třebechovický starosta.

K dotaci chybělo sedm bodů

V boji o dotaci na cyklostezku z Ministerstva pro místní rozvoj uspělo 17 projektů za 236 milionů korun. Třebechovice skončily až jako 11. náhradník. Od úspěchu dělilo město sedm bodů.

„Maximální počet bodů byl devadesát, projekt získal šedesát. Celkem u čtyř kritérií dostal nula, což je důvod, proč neuspěl,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Problém byl, že třebechovická cyklostezka nenavazuje přímo na autobus nebo vlak, podle kritérií dotace je příliš krátká a nenavazuje na žádnou stávající cyklostezku. Třebechovický starosta říká, že město udělalo pro zisk evropských peněz maximum.

„K nádraží se cyklisté pohodlně dostanou. Zbytečně bychom utráceli peníze, kdybychom například vedli cyklostezku k nádraží, jen kvůli podmínkám dotace,“ míní Jiří Němec.

Třebechovice chtějí hledat jinde

Město je odhodlané získat peníze jinde. V úvahu připadá dotační titul, kde bude rozdělovat peníze Státní fond dopravní infrastruktury.

„Celou částku zaplatit nemůžeme. Dotace by mohla pokrýt 85 procent uznatelných nákladů. Termín pro podání žádostí je v listopadu, rozhodnutí má padnout příští rok do května. Teď vše připravujeme, musí to také schválit rada města a zastupitelstvo,“ popisuje starosta Němec.

Pokud by Třebechovice neuspěly ani tady, chce hledat dál. „Zvažujeme, že bychom hledali z jiných zdrojů. Sami to dát nemůžeme, myslíme si, že to je věc celého regionu. My na křižovatce máme jen Pardubickou ulici. Jednička je státu, dvojka na Krňovice kraje,“ řekl Němec.