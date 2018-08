Lidé se koupali u skal v Adršpachu, za porušení zákazu dostali pokuty

Pískovna v Adršpachu leží v národní přírodní rezervaci, ale v letním podvečeru to tu vypadá jako na veřejném koupališti. Omladina skáče do vody z ostrůvku, na pláži se cachtají děti a ochlazení tu hledají místní lidé i polští turisté.

Hřeší na to, že strážci ochrany přírody, zaměstnaní na placeném okruhu, po 18. hodině odcházejí z práce. A zatímco pět strážců přes den kontroluje, aby lidé nechodili za ohrazení k vodě, večer už si tam kdekdo užívá volnosti.

Skupina státních úředníků, strážníků i lidí ze samosprávy vchází na pískovnu v půl sedmé večer, kdy je ve vodě asi padesát lidí. Hodně návštěvníků už v té době odchází pryč, leckdo ještě mokrý. Třeba horolezec se svou partnerkou, kteří se brání postihu, seč mohou. Přišli po neznačené stezce, což je také zakázané. Že se koupali, vůbec nepřipouštějí.

„Mám vám ukázat fotodokumentaci, kterou jsem pořídil před chviličkou na břehu, nebo přiznáte, že jste se byli koupat? V tomhle oblečení to nejste vy?“ ptá se dvojice Petr Kuna ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko a navrhuje, že horolezci kvůli spáchání přestupku, i když ne velkého, dostanou blokovou pokutu za 500 korun.



„Nevím, možná jsem to já. Nemám občanku. Doklady do skal nenosím, aby mi to někdo neukradl, vždyť odlezu na věž a batoh mi zůstává celý den pod skalou. Všechno mám v autě, ale to je úplně mimo. Zdá se mi to jako zbytečná akce, a zrovna na nás. Mohli jsme utíkat jako uličníci. Zdá se mi to pod úroveň vyjednávat tady. To je, jako bychom udělali něco strašného,“ brání se opálený horolezec.

Jeho slečna nechápe, co spáchali tak strašného, prý naopak ještě sbírají po lese odpadky po jiných.

Ochranáře to nevyvádí z míry, radí postiženým, ať to berou prostě jako smůlu, jako když je zrovna změří radar při vyšší rychlosti na silnici. Jenže dvojice se nechce nechat ani prolustrovat od strážníka, ani se podvolit pokutě. Oba se seberou a vyrazí pryč se slovy, že je to celé nesmysl. To však už strážník zasahuje a muže vrací zpět. Horolezci si nakonec asi po hodině přece jen nechají vypsat pokutu.

To už před nimi ve frontě na pokutu čeká parta mladých, senior, cizinci i další přistižení. Skupina mladých Poláků míří k bankomatu pro hotovost, strážníci po telefonu ověřují u státní policie totožnost turistů. Paní v šatech i mladá dvojice svorně hořekuje, že se byli koupat na pískovně poprvé v životě a mají takovou smůlu. Pár mladíků ale řekne, že s takovou kontrolou souhlasí.

Chodíme sem běžně, teď máme prostě smůlu

„Bydlím tady jednatřicet let, v létě se sem jezdíme prostě koupat. Zůstaneme hodinku, bordel neděláme. Chápu, že se to tady musí regulovat, aby to bylo v pořádku. Je to prostě smůla. Je to poprvé, úředníci mohli být shovívavější,“ glosuje svůj přestupek třicátník a rychle mizí.



Několik lidí si všimne, že se u jezírka koná zátah, a tak ho obejdou a stejně se vykoupou. Část z nich pak platí pokutu také.



Obec Adršpach, která si pronajímá skalní okruh od Lesů České republiky, bere koupání v jezírku jako velký problém. „V tomto týdnu po večerech se koupalo na pískovně vždy asi 250 lidí. Je to dlouhodobý nešvar, hlavně v horkých dnech. Jezdí sem lidé z polské strany, bývá tu pak velký nepořádek, i když je tu rezervace. Nedělá nám to pěkné jméno,“ míní místostarosta Miloš Zahrádko (nez.).

Podle něj přijíždí nyní do skal podobné množství turistů jako loni, kdy tudy prošlo na 300 tisíc platících návštěvníků (více v článku Adršpach není nafukovací, ve hře je rezervace vstupenek i změny pro auta). Poté, co obec přestala vybírat parkovné a osadila informační displeje na příjezdových silnicích, ubylo problémů s kolonami i s odstavováním aut na vzdálenějších loukách. Protože jsou nyní toalety zadarmo, je podle místostarosty i menší nepořádek uvnitř skal.

Turistická stezka kolem jezírka vznikla před několika lety, aby se odlehčilo přelidněnému hlavnímu okruhu po Adršpašských skalách. Jenže důsledkem zpřístupnění pískovny je, že se lidé neohlížejí na zákazy platící v rezervaci a chodí mimo stezky i do vody.



Přirozený proces poškodí jedno šlápnutí

„Na březích pískovny, pokud by tam nešlapalo tolik lidí, by rostla keříčková vegetace skal a drolin. To je přímo předmět ochrany evropsky významné lokality Adršpašsko-teplické skály. Rostly by tu borůvky a brusinky, mezi nimi mechorosty, občas by se tu objevily přirozené procesy, jako je třeba řícení uvolněných kamenů, které strhnou sebou i keříky. Pokud tato vegetace, na kterou působí každý pohyb bosé i obuté nohy, neudrží tenoučkou a dlouho se tvořící vrstvu půdy, terén prudce eroduje a keříčková vegetace tím pak velmi trpí,“ vysvětluje vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.



Při porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ochranáři mohou uložit pokutu až do 100 tisíc korun. Když vypisují pokutu blokem na místě, může to být až do 10 tisíc korun.

Kvůli velkému množství turistů řeší Adršpach v sezoně i další potíže než jen koupání.

„Teď v létě máme problém i s nelegálními spáči, kteří si z parkoviště dělají kemp, vylévají tam třeba i záchody. Když jsme parkoviště začali zavírat na noc, řidiči odstavili auta zase na louku. Tady se nacházíme v národní přírodní rezervaci, vždyť by se tu lidé měli chovat podobně jako v národním parku,“ říká místostarosta.