Orchestr vezme na Klučanku balet i herce. Diváky svezou autobusy

Silnice bude zavřená, dopravu zajistí autobusy 31. srpna bude od 17:00 silnice č. III/30322 mezi Pěkovem a Lachovem kolem Klučanky uzavřena, až na místo konání se autem lidé nedostanou. Z Police nad Metují pojedou na Klučanku speciální PSO busy, které budou vyjíždět každých cca 5 minut z autobusového nádraží. Zájemci do nich mohou přisednout na určených zastávkách. První PSO bus jede v 18:15, poslední vyrazí v 19:45. Pořadatelé prosí návštěvníky, aby přijeli s předstihem. Měli by zvolit teplé oblečení, deku na sezení a občerstvení s sebou. Autem:

Na každé příjezdové cestě do Police nad Metují budou stát výrazně označení navigátoři a nasměrují auta na nejbližší volné parkoviště. Poté navigátoři nasměrují diváky buď na autobusové nádraží, nebo na jinou, zrovna nejbližší, zastávku PSO busu směr Klučanka. Vlakem:

Nejlepší je dojet do Teplic nad Metují. Asi 300 m od vlakového nádraží bude vyjíždět PSO bus – zastavovat bude na točně u stáčírny pramenitých vod (PEPSICO/ Toma). Autobusem:

Dá se přijet do Police nad Metují a přímo na autobusovém nádraží přesednout na PSO bus. Pěšky:

Zájemci mohou podniknout krásný výlet, ať už přes Ostaš nebo z Dědova. Z Police nad Metují je to necelá hodinka chůze. Na kole:

Budou připraveny stojany na kola, cyklisté by se měli vybavit světlem na noční návrat. A jak zpátky?

Po skončení akce pojedou PSO busy směr Police nad Metují a nejdříve odvezou zpět k parkovištím ty, kteří přijeli autem. Na závěr busy povezou z Klučanky ty, kteří přijeli na koncert hromadnou dopravou a rozvezou diváky až domů po trasách: Teplice nad Metují - Meziměstí - Broumov

Police nad Metují - Hronov - Náchod Mapy parkovišť a místa konání jsou na webu orchestru zde.