Po vstupenkách na symfoniky se jen zaprášilo, chystají i ples

Dokonce zahrají v pražské O2 Aréně se sportujícími sokoly a na konci srpna uspořádají zatím utajenou benefici v plenéru. Ta loňská přitáhla do Havraních skal v Adršpachu na tři tisíce posluchačů.

Soubor se rozrůstá a momentálně v něm hraje už 65 hudebníků z Náchodska. Proto také musel přesunout sobotní koncert z domovského polického divadla do sousedního Hronova. Zájemci vykoupili lístky za pouhých 13 minut, a třebaže orchestr přidává ještě druhé vystoupení, i to je již vyprodané.

Posluchači uslyší filmovou, klasickou i popovou muziku, kterou orchestr právě nazkoušel. Po pěti letech také má nového zpěváka Jana Sklenáře, herce hradeckého Klicperova divadla.

„Jsme nadšeni ze spolupráce s Honzou, v jeho podání zazní melodie od Queen, Franka Sinatry, Jamese Browna a další. Dirigovat budou naši stálí dirigenti Joel Hána a Věra Vlčková. Těšíme se po dlouhé době na opravdový hudební večer, zazpívají i dvě slečny z orchestru. Zahrajeme od vídeňského valčíku přes Dvořáka až po Michaela Jacksona,“ slibuje flétnistka Petra Šotolová.

Orchestr cvičí vždy jednou za čtrnáct dní, ale před novoročními koncerty a beneficemi se scházejí i na několikadenních soustředěních, aby se sehráli. Teď po vánočních svátcích se potkali na dva dny. Adrenalin je to však prý až do poslední chvíle.

„Já osobně, a troufám si mluvit za většinu, vždy před novoročními koncerty cítím nervozitu. Repertoár je čerstvý, takže je v nás respekt vůči divákovi, aby odcházel spokojený, i vůči nám, jak obstojíme sami před sebou navzájem,“ míní hudebnice.

I chystaný únorový ples Smíme prosit? je příslibem velkého zážitku. Návštěvníci se mohou těšit nejen na tanec za doprovodu velkého orchestru, ale přímo na kulturní událost. Lístky na ples jsou ještě k dostání.

Symfonici nyní ze svého dosavadního repertoáru oprašují moderní a zpívané waltzy, blues a další popové skladby. Cvičí nově i řadu valčíků a polek, aby si tanečníci přišli na své. Objeví se klasické i vídeňské polky, valčíky, moderní waltzy, blues, foxtrot i další.

V programu znovu vystoupí i členové Baletu Národního divadla s jejich dirigentem Václavem Zahradníkem. Orchestr jim zahraje jako při prvním plesu melodie z Čajkovského Labutího jezera. Tentokrát ale sólisté pojmou baletní vystoupení výrazově. Zatančí na klasiku, na Louskáčka od Čajkovského, předvedou valčík z Labutího jezera, ohromí i kavkazským tancem.

„Spolupráce s Václavem Zahradníkem je kouzelná hlavně díky jeho ochotě pracovat s námi mladými a neposednými amatéry. Je ohromná zkušenost vidět a na vlastní kůži zažít jeho bystré oko a taktovku, kterou vede nás i tanečníky,“ míní flétnistka po prosincové zkoušce s dirigentem.

V Beránku se nebude hrát jen na hlavním pódiu, ale hudbou ožije celé divadlo od vstupních dveří po balkony. Vystoupí swingující Golden Big Band Prague, Black Buřiňos a Brass Avenue. Moderování večera se ujmou známé osobnosti.

Housle Guarneri jsou pryč

Orchestr založila v roce 2010 tehdy patnáctiletá Petra Soukupová s bratrem Jakubem. Orchestr už doprovázel Dashu, Ondřeje Rumla, Martu Kubišovou, Miloně Čepelku, Petra Jandu či Kühnův smíšený sbor. Hrál pod vedením Martina Kumžáka, Václava Zahradníka nebo Chuhei Iwasakiho.

Hudebníci mají za sebou čtyři charitativní koncerty pro nadační fond Hospital Broumov, které vynesly již téměř 370 tisíc korun. K výjimečným počinům patřil jejich předloňský pořad s pouličními akrobaty Když se v Polici setmí i loňská oslava přírody před scenérií adršpašských skal.

Orchestr toužil po jiných nástrojích. V dárcovské kampani pózovali s artiklem z železářství.

Orchestr loni stihl zájezd do Dánska a v říjnu poprvé zahrál v Náchodě v hale na Hamrech na nové nástroje, na něž fanoušci v internetové kampani poslali víc než 450 tisíc korun.

Symfonikové nemají příliš času, aby si od orchestru odpočali. Volno si dávají jen o prázdninách a týden o Vánocích.

„Fakt nás to spolu baví. Na druhou stranu už máme za sebou sedm let a slušnou dávku akcí, takže o to víc je to závaznější a těžší vůči nám i fanouškům. Očekávání se stupňuje, ale s tím i vlastně naše nadšení. Zatím nás stále baví zkoušet novoty,“ míní flétnistka.

„Petra Soukupová je a bude vždy mámou orchestru. Zvětšujeme se, přibývá muzikantů i lidí, kteří zevnitř i zvenčí orchestru pomáhají. K hudbě i nám samotným si vybudovali blízký vztah,“ říká Petra Šotolová a děkuje všem, kdo s orchestrem spolupracovali. Muzikantům to totiž přináší neuvěřitelná přátelství s jednotlivci i firmami, kteří jim z velké části umožňují dál růst.

Vstup do nového roku se však nevyvedl zakladatelce orchestru ani její sestře. Na přelomu starého a nového roku, když se všude ozývaly petardy, neznámý pachatel rozbil cihlou okno rodinného domu na Hronovsku, vloupal se dovnitř a odnesl menší hotovost, elektroniku, ale také housle Guarneri a violoncello. Muzikantky je teď značně postrádají, policie po pachateli pátrá.