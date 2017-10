Dostálová má ambice být ministryní, Mašek chce zůstat u záchranky

Když byly v sobotu večer definitivně sečteny výsledky sněmovních voleb, měla Klára Dostálová dvě pracovní jistoty: tím, že krajská lídryně hnutí ANO přijme poslanecký mandát, automaticky ztratí prestižní funkci náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.



Avšak jestli vše vyjde podle jejích představ, Dostálová by se na tento úřad mohla zase brzo vrátit. Už ne jen coby náměstkyně, ale rovnou jako ministryně. Jisté je, že dveře ministerstva sídlícího na Staroměstském náměstí jsou minimálně pootevřené, protože dosavadní šéfka resortu Karla Šlechtová kandiduje do čela Programu OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT).

„Nebudeme předbíhat, je to předmětem debaty, bude také záležet na tom, jak bude vypadat koaliční vláda a rozdělení sil. Každopádně je to jedna z alternativ, protože je mi to blízké. Ještě jsem však o tom nediskutovala a teprve o tom budeme jednat,“ říká Dostálová.

„Aktivit si s sebou beru dost“

Zcela otevřeně přiznává, že má eminentní zájem alespoň o post předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj: „Je to pro mě stěžejní, protože to reflektuje mou práci na ministerstvu. Spadá pod to například bytová politika, cestovní ruch či územní plánování.“

Zdá se, že Dostálová má na rozdíl od mnoha nových poslanců zcela jasnou představu, do čeho jde, nikdy netrpěla nedostatkem sebevědomí, a proto se již hlásí o funkce.



„Stále zůstávám zaměstnancem ministerstva pro místní rozvoj, ale po dobu výkonu mandátu v Poslanecké sněmovně mám přerušenu státní službu, takže už nemůžu dokončit žádný z projektů, které jsem měla rozjeté. Určitě bych se proto ráda věnovala například zákonu o sociálním bydlení nebo novele zákona o místních poplatcích s vazbou cestovní ruch. Aktivit si s sebou beru zkrátka dost,“ uvádí Dostálová.

„Hledám cestu jak to skloubit,“ říká Mašek

A není sama. To samé totiž platí o jejím kolegovi ze stejné kandidátky. Loni na podzim Jiří Mašek udělal dvě zásadní rozhodnutí. Podal si přihlášku do hnutí ANO a sám dobrovolně opustil pozici krajského zastupitele. Udělal to kvůli neslučitelnosti s funkcí šéfa záchranky, tedy krajem zřizované organizace.

Mašek v sobotu díky 4 803 preferenčním hlasům z šestého místa kandidátky přeskákal až na pozici číslo tři a stal se novým poslancem. Tentokrát se však rozhodnout, kterou z funkci dá k dispozici, nemusí. Minimálně pro začátek si dovede představit, že ředitelskou a poslaneckou skloubí dohromady.

„Mám řadu rozběhnutých aktivit souvisejících se záchrankou, které nechci nechat ležet ladem, takže hledám cestu jak to skloubit. Hodlám jednat s vedením kraje o možnosti nějakého dalšího setrvání. Zkrátka nechci přetrhat vazby se záchrankou, protože tu stále mám co dělat. Jsem optimista a myslím, že zvládnu obojí. Také to ale záleží na tom, zda budu v pozici řadového poslance, anebo budu nominován třeba do některého výboru. To by pro mé rozhodování mohlo hrát roli,“ upozorňuje Mašek.

Na rozdíl od Dostálové o žádném ministerstvu neuvažuje:

„Takové ambice nemám, vždyť jsem v hnutí ANO nováček. Každopádně bych se rád podílel na organizaci přednemocniční a primární péče.“ Na jeho snahu zvládat poslanecký mandát s vedením záchranky se však trochu rozpačitě dívá náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09):

„Vést záchrannou službu je časově velmi náročné. Pod vedením Jiřího Maška se v Královéhradeckém kraji podařilo vybudovat jednu z nejprogresivnějších záchranných služeb v republice. Druhou věcí je časová slučitelnost s prací ve sněmovně. To si ale musí vyhodnotit on sám. Dlouhodobě zastávám názor, že kumulovat funkce je velice složité.“

Dostálová i Mašek by byli nejraději, kdyby vyjednávání o koalici už dospělo k výsledkům. Zatím se však hnutí ANO setkává s odmítavými reakcemi.

„Čekala bych, že naši potenciální partneři budou aktivnější. Voliči, kteří dali hlas například ODS, to určitě dělali proto, aby se jejich strana podílela na řízení státu. Oni se místo toho staví do role, že raději půjdou do opozice, kde – jak všichni víme – se toho moc udělat nedá,“ dodává Dostálová.

Starosti s novým mandátem poslance má i senátor a továrník Jiří Hlavatý, další z kandidátky hnutí ANO. Ani on nepočítal s tím, že se z 18. pozice na listině dostane do sněmovny. Jako senátor končí, navíc musí řešit, jak zvládnou roli poslance a ředitele dvorské textilky Juta. Prezident už vypsal na Trutnovsku termín doplňovacích voleb do Senátu.