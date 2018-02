Zářící reklama v centru Trutnova oslňuje řidiče, radnice je bezmocná

Velký reklamní poutač o rozměrech 6 x 3 metry s velmi ostrým světlem je na zdi soukromého domu v přímé blízkosti frekventovaného kruhového objezdu v Horské ulici. Světlo z reklamy působí na řidiče nepříjemně, zář LED obrazovky je zřetelně vidět na několik stovek metrů. Za jeho odstranění či alespoň snížení svitu začala nedávno bojovat řada místních, kteří se ozvali na facebookové skupině Trutnováci.

Na kruhovém objezdu je několik přechodů, denně tudy projedou stovky aut na vlakové a autobusové nádraží nebo na sídliště. Reklama je podle Trutnovanů nebezpečná především ve tmě a dešti, kdy se světlo z poutače navíc odráží a viditelnost ještě výrazně zhoršuje.

Pisatelé ve facebookové diskusi kritizují město a především stavební úřad, který vydal provozovateli reklamní plochy povolení, a to na dobu neurčitou, což znamená, že reklama tu může být navždy. Billboard osvětluje kruhový objezd od roku 2014 a postupem času nabral na světelné intenzitě.

„Když něco stavební úřad schválí, měl by provést kontrolu. Zda je všechno, jak má být a neohrožuje to účastníky silničního provozu a chodce. Světelná tabule svítí víc, než je zdrávo,“ napsal Lukáš Ševčík.

Desítky komentářů se objevují pod každou nově zveřejněnou fotografií, která dokládá, jak obrazovka oslňuje.

„Jela jsem okolo a neviděla jsem, ani kde je silnice. Kdyby šel někdo po přechodu, tak bych ho nemohla vidět,“ okomentovala jeden ze snímků Jana Mikešová.

Na vlastní kůži Redaktorka si v Trutnově vyzkoušela jízdu ve tmě: „Už několik set metrů od kruhového objezdu byla vidět bílá záře. Jak se blížíte, viditelnost se značně zhoršuje a možnost vidět chodce je opravdu mizivá. Na billboardu skáče několik reklam a zářivá bílá znesnadňuje výhled. Řidiče to navíc nutí stále sledovat zpětné zrcátko, protože světelné odrazy připomínají blikající sanitu či policii.“

Nebezpečný je poutač také pro Miluši Porcalovou: „Když jedete z ČSA ke kruháku, večer z levé strany není nic vidět, jak to šajnuje do očí. A od vlakáče ani nemluvím.“

„Měli by to odstranit, je to šílená záře,“ přidal se Filip Petráš.

Trutnováci jsou až ironičtí. „Ještě více těchto reklamních ploch po Trutnově a město ušetří za pouliční osvětlení,“ přispěl Karel Franze.

Stavební úřad, který poutač schválil, se odmítl vyjádřit. „Obraťte se na tiskovou mluvčí města,“ sdělil vedoucí odboru výstavby Petr Kotlovský. Stejně reagovala také Raja Černá, referentka oddělení územního řízení a stavebního řádu.

„Ve chvíli, kdy to stavební úřad povoloval, nemohl vědět, jak to bude svítit. Nevím, kde byla ta světelná hranice, ono se to těžko měří,“ řekla mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Podle ní je reklama připevněná na zdi soukromé nemovitosti, se kterou může město jen těžko něco udělat.

„My můžeme maximálně dát povolení, že tam poutač může být. Pak to končí. Se zřizovatelem nemáme žádnou smlouvu, tu má jen majitel domu, kde je poutač umístěn. On jen dostane od stavebního úřadu povolení, které je časově neomezené,“ uvedla Dědková.

Město poslalo upozornění na špatnou adresu

Povolení na reklamu vystavilo město firmě Poutač. Ta nemá žádné internetové stránky ani dostupný kontakt. Redakce iDNES.cz však zjistila, že skutečným provozovatelem billboardu je firma Reklamio. Její zástupce po telefonu provozování poutače potvrdil a zároveň přiznal, že osvětlení nedávno kvůli sílící kritice ztlumil. Paradoxní je, že o tomto provozovateli město zřejmě nemá ponětí.

„Povolení skutečně dostala firma Poutač, kam jsme zaslali i výzvu. Nyní čekáme na jejich vyjádření, lhůtu mají deset dnů. Poté budeme věc případně dále řešit. Zatím nemáme informace, že by vlastníkem byla jiná právnická osoba,“ řekla mluvčí radnice Dědková.

Starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS) s problémem podle svých slov také nic nezmůže.

„Světelná tabule je samozřejmě povolena stavebním úřadem. My jsme majitele kontaktovali, aby ceduli ztlumil nebo večer vypínal, protože to opravdu září. Já k tomu moc říct neumím, protože to nebylo rozhodnutí samosprávy. Jako starosta bych ani neměl vědět, co tam řeší. V současné době to řeší správní úřad,“ řekl a dodal, že celou situaci lze řešit až v případě ohrožení silničního provozu. Pak teprve je možné reklamu odstranit či zahájit správní řízení.

Na problém upozornila úřady i policie

Trutnovský dopravní inspektorát potvrdil, že provozovatel jas obrazovky snížil.

„Korekci však stále považujeme za nedostatečnou. Na problém byl od nás upozorněn stavební a silniční správní úřad, do jejichž kompetencí spadá řešení celé situace,“ sdělil komisař dopravního inspektorátu Trutnov Václav Javůrek.

K fotografii rozsvícené obrazovky se vyjádřili také zástupci organizace BESIP, která má na ministerstvu dopravy bezpečnost silničního provozu na starost.

„O reklamě jsme nevěděli, podle doložených fotografií je opravdu nebezpečná a začneme se jí zabývat,“ poznamenala krajská koordinátorka BESIP Lada Kociánová. Jako východisko vidí podání hromadné žádosti či stížnosti na město.