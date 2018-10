Od požáru poutního kostela uplynulo 73 let, Neratov teď dostane báně

Už jen několik týdnů zbývá do chvíle, kdy se na věže neratovského kostela Nanebevzetí Panny Marie vrátí báně. Památka vyhořela na jaře 1945 a od té doby až do začátku devadesátých let chátrala. Dvojici mědí pokrytých bání nyní dodělávají řemeslníci.