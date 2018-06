Zarostlá nádrž v Horním Žďáru se promění v náves s hřištěm i jevištěm

Podobu budoucí návsi si místní navrhli na dvou veřejných projednáních, která dala základ studii. Středobodem zůstane stará požární nádrž. Přemění se ale na víceúčelové hřiště s basketbalovými koši a lavičkami.

Přestavěná nádrž bude zároveň sloužit jako jeviště, bývalé brouzdaliště se promění v hlediště. Dřevěná klubovna s kapacitou dvacet lidí bude připomínat stodolu.



„V Horním Žďáru chybí místo, kde by se lidé mohli scházet. Navíc v tomto prostoru původně bývalo centrum obce, stála zde hospoda i hasičská zbrojnice, přes silnici byl rybník,“ říká místostarostka Hajnice Tereza Snopková.

Obci se podařilo získat dotaci 300 tisíc korun od Nadace Via. Na vybudování návsi v Horním Žďáru, kde žije víc jak stovka obyvatel, to ale nebude zdaleka stačit.

„V letošním roce bychom chtěli svépomocí udělat ohniště, lavičky a další menší úpravy. Máme hotovou studii, do konce roku chceme mít projektovou dokumentaci a stavební povolení, abychom mohli žádat o další dotace, které lze na tyto projekty získat,“ naznačuje místostarostka. Nová náves s hřištěm a klubovnou by podle ní mohla být hotová do dvou let.

Ještě nedávno byla nádrž i její okolí zpustlé a zarostlé stromy a keři. Po dvou jarních brigádách, na kterých se sešly desítky místních, prostor prokoukl. Vykáceli staré smrky a na jejich místě ve svahu vysázeli jabloně. Brigády navíc obyvatele stmelily.

„Je to perfektní nápad. Když jsme se do Horního Žďáru přistěhovali, nebylo tady nic, děti tu neměly žádné vyžití. Sejít se na společných brigádách je navíc jedinečná možnost, jak se lépe poznat. Většinou se spíš míjíme, pozdravíme se, když jedeme do práce,“ vysvětluje Jaroslav Šindler, který bydlí nedaleko vznikající návsi.

Kdy přesně požární nádrž vznikla, není možné zjistit. Nedochovala se žádná dokumentace. „Vodovod v Horním Žďáru se budoval postupně od 70. let v rámci akce Z. Nádrž vznikla také v té době. Ještě v 90. letech sloužila jako koupaliště, jezdili sem lidé ze širokého okolí,“ poznamenává Snopková.

Původně nádrž napájel Žďárský potok, který protéká mezi ní a hlavní silnicí. Posledních dvacet let je bez vody, za tu dobu zarostla zelení.

Staronovou náves chtějí Žďárští s dalšími částmi rozlehlé obce propojit novými cestami. Ještě letos plánují obnovu půlkilometrového úvozu vedoucího nad vesnici, odkud se bude možné dostat do Hajnice. Podél cesty vysázejí stromovou alej. Na druhé straně obec do budoucna počítá s revitalizací zhruba kilometr dlouhé zarostlé cesty, která směřuje do Dubového Dvora.

Nevyužitý prostor v centru obce nedávno podobným způsobem zkulturnily také Markoušovice u Velkých Svatoňovic. Na zarostlém pozemku u školy v loňském roce otevřely útulnou náves s dřevěným altánem, zvonicí a amfiteátrem.

Přeměna hasičské nádrže v Horním Žďáru je dalším příspěvkem ke zlepšení společenského života v okrajové části Hajnice, která byla po druhé světové válce vysídlena. Nedávno se zdejší radnice dohodla s církví na převedení kostela sv. Jana Křtitele do majetku obce. V památce vznikne zázemí pro koncerty, výstavy a další kulturní aktivity.