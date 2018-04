Vláda projedná přehradu Pěčín, důvodová zpráva radí zastavit přípravy

Jestliže se nestane nic mimořádného, vláda zboří plány, které ministerstvo zemědělství piplá, ladí a obhajuje přesně tři roky.

Velká část Orlických hor by tak 18. duben mohla slavit málem jako osvobození. Vláda totiž ministrovi zemědělství uloží stopnout přípravné práce na vodním díle Zdobnice-Pěčín.

Přehradu, která by mohla stát až 11 miliard korun, její obhájci prezentovali jako odpověď na hrozbu sucha. Uvažuje se o ní již od začátku 20. století a od roku 2011 se nachází v generelu 65 chráněných lokalit pro budování vodních nádrží.

Dnešní návrh na zastavení všech příprav je v přímém rozporu s jejich schválením v srpnu 2016. V Orlických horách se jen stěží najde člověk, který by aktuálního návrhu na zastavení prací litoval. Redakce MF DNES má k dispozici i odůvodnění, proč má pěčínská přehrada alespoň prozatím zůstat v šuplíku.

„Vodní dílo Pěčín je z vodohospodářského hlediska významným potenciálním zdrojem pitné vody, avšak aktuální potřeba tohoto díla v lokalitě nebyla prokázána. S ohledem na výrazné nesouhlasy s výstavbou a neprokázanou aktuální potřebu v lokalitě se v současné době nedoporučuje pokračovat v přípravách realizace,“ říká důvodová zpráva.

Přehrada Pěčín v číslech délka: 4,9 kilometru

objem: 17,1 milionu kubíků

výška hráze: až 79 metrů

délka hráze: 332 metrů



zábor lesa: 80 hektarů



zatopeno: 25 domů



nové přeložky silnic: 14,2 km



nový přivaděč vody do Rychnova: 15 km



odběr: až 420 litrů za vteřinu



předpokládané náklady: 7 až 11 miliard korun

Odkazuje také na velmi hlasité protesty nejen dotčených obcí, ale i CHKO Orlické hory, řady odborníků i některých krajských zastupitelů. Zároveň na kousky cupuje argumenty, podle nichž přehrada měla být nejúčinnější zbraní proti hrozbě sucha.

Zvítězí zdravý rozum

„Ze zpracovaných studií je zřejmé, že z hlediska dlouhodobé udržitelnosti zásobování Královéhradecka a Pardubicka pitnou vodou musí být pozornost věnována efektivní ochraně vydatnosti a jakosti stávajících vodních zdrojů. Současně je potřeba se věnovat problémům zásobování odlehlých oblastí, obcí bez veřejného zásobování pitnou vodou nebo s málo spolehlivými lokálními zdroji,“ stojí v materiálu.

Podle něj se doporučuje „nepokračovat v přípravných pracích vodního díla Pěčín a zahájit přípravu a realizaci přírodě blízkých opatření“.

„Snad ten návrh projde a zvítězí zdravý rozum,“ doufá Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách, který od začátku patří mezi největší kritiky díla, jež mělo pojmout až 17 milionů kubíků vody.

„Vybrat si zrovna tuto lokalitu s tak vysokým stupněm přírodní ochrany znělo jako špatný vtip. To by nemohlo projít ani přes evropské orgány, které tuto oblast na žádost České republiky vyhlásily za hodnou mimořádné ochrany. Důvody vedoucí k přípravě stavby přehrady byly vyloženě úsměvné. Kdyby vznikly v roce 1985, ještě bych to pochopil, ale tady se pracovalo s ukazateli, které byly zcela mimo mísu,“ uvažuje Hudousek.

Dnešní výrok napjatě očekává rovněž starosta Zdobnice Petr Novotný. Není divu, přehrada hrozila zatopením nejen 80 hektarů půdy, ale i 25 budov.

„Doufám, že to dopadne dobře, tedy koncem veškerých příprav. Máme ohromné plány, kterým by přehrada vyloženě překážela. V pátek máme zastupitelstvo a budeme žádat, aby tento projekt vláda vyškrtla i z generelu chráněných lokalit. V odporu musíme vytrvat, protože je snaha přehradu naroubovat na další programy,“ upozorňuje Novotný.

Na stejnou věc upozorňuje rovněž ekolog, krajský zastupitel Martin Hanousek (Piráti + Strana zelených).

„Doufám, že vláda skutečně přípravu zastaví. Tím však boj proti přehradě ani zdaleka nekončí. Je třeba zabránit pokusům ministerstva zemědělství zařadit přehradu do jiných koncepčních materiálů. Naopak je na čase vyřadit lokalitu z územních plánů a jiných koncepcí. Také je třeba se naplno vrhnout do zlepšení ochrany současných vodních zdrojů, na přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizaci toků nebo opravu vodárenské soustavy,“ apeluje Hanousek.

Vláda se dnes při projednávání „účinných opatření k omezení nedostatku vody“ nebude zabývat pouze Pěčínem. Pozoruhodné je, že zatímco Orlické hory ministerstvu zemědělství pro vznik obří vodní nádrže vyloženě nedoporučí, úplně opačně je to s přehradou ve Vlachovicích ve Zlínském kraji. Pro ni vláda po resortu zemědělství žádá neprodlené zahájení projektové přípravy a vznik územně plánovacích dokumentací do konce roku 2021.

Pěčínskou přehradu ukazuje vizualizace: