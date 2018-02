Překladiště zboží v Chlumci roste. Radnice slaví, odpůrci se bouří

Jeden z největších kladů a porevolučních mezníků v historii Chlumce nad Cidlinou, anebo přehnaná servilita k bohaté firmě a neochota naslouchat argumentům odpůrců?

Zatímco radnice bere stavbu distribučního depa mražených potravin společnosti BidFood za neopakovatelnou příležitost pro ekonomický i populační růst Chlumce i pro boj s nezaměstnaností, protistrana argumentuje tragickým výběrem místa, nárůstem dopravy nebo hluku souvisejících s třísměnným provozem.

Firma projevila vážný zájem o 29 tisíc čtverečních metrů naproti pile Kinských v srpnu 2016, o měsíc později rada doporučila zastupitelstvu na prodej pozemků kývnout, což se zanedlouho jednomyslně stalo. Nyní je celý pozemek, kde má být pro začátek zastavěna plocha kolem čtyř tisíc čtverečních metrů, obehnán plotem a už se tu staví.

Lidé ze Spravedlnosti cítí nespravedlnost

Tak trochu symbolicky si však především obyvatelé ulic Spravedlnost či Selských bouří stěžují na nespravedlnost a bouří se. Starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL) to považuje za brzdu pro rozvoj Chlumce a nedorozumění: „Odpůrci moc dobře vědí, že projekt je v souladu s územním plánem, a dokonce jsou mezi nimi i lidé, kteří si tam postavili domy, přestože dobře věděli, že v sousedství je plocha určená pro budoucí rozvoj.“

Argumenty oponentů většinou míří na nevhodné umístění skladu, na problematické dopravní napojení nebo na hrozbu překračování hlukových limitů.

„Proti firmě vůbec nic nemám, ale vadí mi, jakým způsobem v kooperaci s městem vyřešili výběr lokality pro sklad, protože jej nacpali v podstatě do slepé ulice. Dozvěděli jsme se, že tu denně tam a zpátky projede asi 50 dodávek a deset kamionů, to vše už před šestou hodinou kvůli třísměnnému provozu. Absolvovali jsme mnoho schůzek s vedením města, ale bohužel jsme nepochodili,“ říká Jiří Mucha z ulice Spravedlnosti.

Přímo k areálu skutečně vede pouze úzká panelová cesta. Příjezdová silnice je široká kolem šesti metrů a redaktor byl na místě svědkem poměrně obtížného vyhýbání protijedoucích kamionů. Podle místních je nejasná rovněž otázka, kudy se bude mražené zboží dostávat směrem na Nový Bydžov.

„Bydleli jsme tu prakticky na vesnici, teď je konec. Mám dokonce chuť se odstěhovat, ale obávám se, že náš dům se stane neprodejný. Nechci ani přemýšlet nad tím, co se stane, až překladiště dokončí,“ tvrdí muž z ulice Spravedlnost, jehož totožnost redakce zná, avšak on trval na anonymitě.

Jsou odpůrci egoisté?

„Argument zvýšení dopravy o několik desítek automobilů je spíš směšný. Vždyť přes město, které je tranzitní, projede kolem deseti tisíc aut za jeden den. A někomu, kdo bydlí na kraji, vadí jen 200 aut denně? Je to egoistický pohled,“ domnívá se Uchytil.

Překladiště bude na okraji města vedle obytné čtvrti.

Podle něj významně převyšují klady. Zmiňuje především zhruba 125 nových pracovních míst nebo nadprůměrné platy, které budou motivovat i další zaměstnavatele ve městě.

„Chceme, aby tady bydlely mladé rodiny s dětmi, a tak nemůžeme nabízet pouze bydlení, ale současně i rovnoměrně rozvitý průmysl. My se nemůžeme stát burákovem, který na přání několika jedinců odmítne takového investora. Přitom přilákat tak významnou firmu je opravdu velmi těžké,“ upozorňuje starosta.

Jenže například podle Jany Novotné se Uchytilovo plus lehce může změnit na velké minus. Naráží na velký počet nových míst, domnívá se totiž, že o dělnické profese, které BidFood většinou poptává, bude jen minimální zájem. „Nezaměstnanost je nízká a zájem o dělnické profese malý. Kde tedy vzít přes sto nových lidí? A když je někdo sežene, kde budou bydlet? Na nějaké ubytovně nebo v pronájmech, což může znamenat jen problémy,“ míní obyvatelka Chlumce.

„Žádná ubytovna nebude, je to jen absurdní strašení. A to, že nyní není tak velká nezaměstnanost, neznamená, že za několik let nemůže být zle. Až se nasytí automobilky, můžeme se potom divit, jak skokově přiletí hospodářská krize. A potom stejní odpůrci mohou začít fňukat, že pro ně město nic neudělalo,“ říká Uchytil.

„Hlukové limity budou přesahovat povolenou normu“

Lidé z okolí neskrývají obavy ani z hluku, přestože ještě před budoucím překladištěm mají frekventovanou železniční trať. Depo společnosti BidFood bude ležet asi 150 metrů od nejbližší zástavby rodinných domů.

„Vlak je za několik vteřin pryč. Zato fabrika pojede na tři směny a navíc se má i rozšiřovat. To znamená, že hlukové limity budou přesahovat povolenou normu, protože již nyní byly podle hygieny hraniční. Ale nikdo s tím už nic neudělá, protože ty haly už tam budou stát, jen se v době měření omezí provoz a bude splněno,“ tvrdí obyvatelka města, jež si nepřála být jmenována.



Ani tento argument však před starostou neobstojí. „Depo bude situované na sever, kde bude vjezd i výjezd, takže vlastní budova bude fungovat jako protihluková stěna,“ zdůrazňuje muž, který je chlumeckým starostou už více než 20 let, „musíme být vizionáři. Vždyť je tady i druhý protipól, který říká: Podívejte se dokázali v Novém Bydžově, my tady nemáme nic. Zkrátka se snažíme chovat umírněně, nepřeháníme to a v tomto případě jsem přesvědčen, že jsme měli i šťastnou ruku na dobrého investora.“

Zda to Chlumec s novým investorem skutečně vyhrál, to se uvidí již letos v létě, kdy chce provoz depa pro celé východní Čechy nadnárodní skupina potravinářského koncernu zahájit.