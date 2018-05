Muže soudí za loupež tržby u hypermarketu, k výslechu šel vyšetřovatel

Tichý podal námitku na podjatost soudních znalců a hlavního vyšetřovatele Milana Jušty známého z kauzy Nečesaný. Podle odvolacího soudu krajský soud zároveň porušil svým postupem trestní řád a svůj verdikt postavil na nepřímých důkazech. Krajský senát musí znovu vyslechnout svědky, obžalované i soudní znalce.

K úternímu líčení se dostavili vyšetřovatelé Marian Rochl a Milan Jušta. Podle Tichého a jeho obhájce neměl být Jušta u výslechu po zadržení, když potom nepodepsal protokol. Proto podle nich veškeré úkony, které Jušta v případu provedl, nemohou být brány jako důkaz.

„V tu dobu, kdy se to stalo, jsme měli s panem Juštou společnou kancelář. Když jsem začal výslech, měl jsem otevřené dveře, takže všechno mohl slyšet. Vím, že pak stál mezi dveřmi a poslouchal. Pak si sedl za právníky a možná na chvíli usnul. Určitě nekladl žádné otázky, kdyby ano, bylo by to zaprotokolované,“ řekl Rochl.

I sám Jušta odmítá jakékoliv zásahy. „Kolega Rochl je specialista na loupeže, tak jsme se dohodli, že bude provádět procesní úkony. Do těch jsem mu nezasahoval. Na začátku jsem případ vedl já, pak jsem ho pouze dozoroval,“ podotkl a dodal, že už si událost nepamatuje.

K líčení se dostavili i bývalí obhájci obžalovaných, kteří byli zbaveni mlčenlivosti, aby mohli o výslechu promluvit. „Dovolil bych si říct, že pan Jušta byl hlavním vyšetřovatelem, podle mého názoru si to celé naplánoval,“ sdělil bývalý obhájce Tichého Jan Beneš.

To, že Jušta do případu zasahoval, potvrdil i bývalý obhájce Vaňka. „U výslechu byl řádově několika minut. Jestli radil něco Rochlovi, to nevím, byly mezi tím pauzy, tak se každý bavil s někým. Mému klientovi položil i otázky, ale už si nepamatuji jaké,“ zmínil David Zdeněk.

Přepadené ženě vzplál po výboji paralyzéru aerosol na tváři

Dvojice je obžalovaná ze dvou loupežných přepadení v Bělovsi na předměstí Náchoda. První útok se odehrál 15. listopadu 2012, kdy podle obžaloby Tichý s šátkem přes hlavu napadl paralyzérem pracovníka bezpečnostní služby, vytrhl box s hotovostí a způsobil tak škodu 1,3 milionu korun. Vaněk v tomto případě figuroval jako řidič.

Druhý útok se stal na stejném místě o dva roky později. Tichý se skryl u vchodu do trezorové místnosti a počkal na bezpečnostní pracovnici, které se snažil vytrhnout box se 471 tisíci korunami. Přetahovali se, pak použil pepřový sprej, v druhé ruce držel paralyzér a výboj zapálil aerosol na ženině tváři. Ta utrpěla těžké popáleniny v obličeji.

Za tyto dva činy dostali Tichý s Vaňkem u soudu různé tresty. První rozsudek padl v březnu 2016, kdy Tichý odešel s osmiletým a Vaněk s tříletým trestem. Po odvolání k Vrchnímu soudu se případ dostal zpět před hradecký senát. Ten loni oba tresty snížil, Tichý dostal sedm let a Vaněk byl zproštěn obžaloby.

Další jednání bude pokračovat 28. května výslechem obžalovaných.