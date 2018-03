Lupič se slzným plynem přepadl seniorku v bytě, byl to její příbuzný

Policisté o přepadení ze začátku února informovali až nyní, když zadrželi 33letého muže z Hradce Králové a vyšetřovatel zahájil jeho trestní stíhání. Obvinil ho ze zločinu loupeže a přečinu porušování osobní svobody.

Muž se dostal do panelového domu na Novém Hradci Králové v odpoledních hodinách pod záminkou, že tam bydlí.

„Maskován černou kuklou na hlavě a s rukavicemi na rukou poté zazvonil u 84leté seniorky. Poté, co žena otevřela dveře, nastříkal jí do obličeje slzotvorný sprej a za použití násilí poškozenou odtlačil dovnitř. Zde ji povalil na zem, kde jí opakovaně stříkal do očí sprej. Když začala křičet o pomoc, zakrýval jí ústa dlaní,“ uvedla mluvčí hradecké policie Lenka Burýšková.

Z obývacího pokoje odnesl ženiny úspory, několik desítek tisíc korun. Byt opustil a nechal ženu bez pomoci. Ona si později i přes zranění dokázala pomoc zavolat sama. Muž z místa činu odjel autem.

„Celý případ je o to otřesnější, že obviněný muž je příbuzný oběti. Motivem jeho jednání byl úmysl získat pro sebe majetkový prospěch. Část odcizených peněz následně použil na uhrazení svých dluhů,“ doplnila mluvčí.

K objasnění případu významně pomohl jeden ze svědků, který poskytl policistům cenné informace.