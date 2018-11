Dvorská zoo pošle do Afriky pět nosorožců, na cestu budou trénovat spolu

V minulosti už zoo poslala nosorožce do Keni a Tanzanie. Na cestu do středoafrické Rwandy vypraví další skupinu na přelomu května a června.

Bude to největší převoz těchto zvířat ze starého kontinentu do Afriky v historii. Náklady na letecký transport překročí pět milionů korun. Zvířata z Evropy mají zvýšit genetickou rozmanitost nosorožců v národním parku Akagera.

Nosorožci dvourozí ze Rwandy zcela zmizeli, podobně jako lvi, v 90. letech, kdy zemi zachvátila brutální genocida. Nyní se do tamní přírody začínají vracet. Loni v květnu zdejší ochranáři umístili do národního parku Akagera na severovýchodě země skupinu osmnácti nosorožců z africké soukromé rezervace. Na jaře je doplní pět nosorožců z Evropy.

„Přestože se ve Rwandě v 90. letech děly strašné věci, od té doby se země naprosto změnila a dnes je velmi čistá a bezpečná. Poté, co se do Akagery dostala první skupina nosorožců, vedení národního parku hodně stálo o to, aby genofond evropských nosorožců doplnil současnou populaci,“ sdělil ředitel dvorského safari parku Přemysl Rabas.

Dvůr Králové pošle do Afriky devítiletou samici Jasmínu, sedmiletého samce Manyho a zanedlouho tříletou samičku Jasiri, která byla po narození tak malá, že nedosáhla na matčiny struky a přežila jen díky ošetřovatelům, kteří ji v prvních dnech krmili.

Ve zdejší zoo je už také samice z britské zahrady Flamingo Land a do konce týdne sem přicestuje mladý samec z Ree Park Safari v Dánsku. Oba dva se narodili v roce 2015.



„Jsme přesvědčeni, že noví nosorožci z evropských zahrad významně přispějí ke zvýšení variability a celkové udržitelnosti současné populace v Akageře. Budeme tyto nosorožce chránit pro budoucí generace stůj co stůj,“ uvedl Eugene Mutangana z organizace Rwanda Development Board, která má na starosti ochranu tamní přírody.

Klíčovou roli při výběru jedinců z více než dvaceti evropských zahrad měl koordinátor chovu nosorožců černých v Evropě Mark Pilgrim. Jednou z hlavních podmínek bylo, že na černý kontinent odcestují maximálně desetiletá zvířata.

„Mladá zvířata si lépe zvykají na nové prostředí,“ vysvětlil Přemysl Rabas.

Na odjezd do Afriky se bude všech pět nosorožců připravovat pohromadě ve východočeském Safari parku.

„Byli bychom rádi, aby si na sebe zvířata zvykla ještě před odletem do Rwandy. Budou se také učit procházet transportními bednami, do kterých budou dostávat jídlo,“ poznamenal vedoucí mezinárodních projektů ve dvorské zoo Jan Stejskal.

Transport by se měl uskutečnit na přelomu května a června. V té době bude ve Rwandě těsně po období dešťů, takže nosorožci budou mít dostatek potravy. Zatímco skupina osmnácti nosorožců obývá jižní část národního parku Akagera, zvířata z Evropy, která jsou zvyklá na kontakt s lidmi, budou žít odděleně v severní části parku.

„Obě skupiny se budou rozmnožovat odděleně, předpokládáme, že se spojí až jejich potomci,“ uvedl Přemysl Rabas.

Náklady na letecký transport se budou pohybovat kolem 200 tisíc eur, tedy více než pět milionů korun. Zatím poslední převoz nosorožce černého do Tanzanie zaplatila v roce 2016 přepravní společnost DHL.

Podle Jana Stejskala budou iniciátoři transportu i v tomto případě usilovat o spolupráci s významným sponzorem, který zafinancuje letadlo z Amsterdamu do hlavního města Rwandy Kigali.

„Pokud by se nám to nepovedlo, tak se o náklady na převoz nosorožců podělí subjekty, které se na něm podílejí,“ řekl.

Bezpečnost na vysoké úrovni

Zástupci evropských zahrad byli ve Rwandě několikrát obhlédnout místa, kam se nosorožci přesunou. Podle Přemysla Rabase jsou bezpečnostní opatření v parku na velmi vysoké úrovni.

„V minulosti zde bylo velkým problémem pytláctví, ale podařilo se ho téměř vymýtit. Bezpečnost je na nejvyšší možné úrovni, jsou zde strážní posty s ozbrojenými hlídkami. Nosorožci budou navíc žít na přehledném místě, které se velmi dobře hlídá,“ uvedl Rabas.

Národní park Akagera Rezervace s rozlohou tři tisíce hektarů, kam se pětice nosorožců nastěhuje, se nachází na poloostrově vybíhajícím do velkého jezera. Národní park Akagera se rozprostírá na území větším než 1100 kilometrů čtverečních. Vznikl v roce 1934 a patří mezi nejstarší národní parky v Africe. Zahrnuje rozsáhlé oblasti savan, buší a jezer. V celé Africe dnes podle odborníků žije kolem pěti tisíc nosorožců dvourohých. Rwandští jedinci náleží k východnímu poddruhu, který celkem čítá asi 900 kusů.

Královédvorský safari park má s vracením nosorožců do jejich domoviny velké zkušenosti. Za posledních devět let vypravil do Afriky osm nosorožců. V roce 2009 poslal do rezervace v keňské Ol Pejetě čtveřici kriticky ohrožených nosorožců severních bílých. Dnes zde žijí už pouze samice Nájin a Fatu a jsou posledními zástupkyněmi tohoto druhu na světě.

Ve stejném roce odletěli ze Dvora Králové do národního parku Mkomazi v Tanzanii tři nosorožci dvourozí, v roce 2016 je následovala mladá samice Eliška.



Včetně samice z anglické zahrady Flamingo Land je v současnosti v královédvorském safari parku sedmnáct nosorožců dvourohých. Kromě nich zoo chová také tři nosorožce jižní bílé.

Dvůr Králové patří mezi nejlepší chovatele nosorožců černých na světě, dosud se zde narodilo 45 jedinců.