Útěkáři z Bioparku Štít konečně odlétají, tygři a lev míří do Turecka

V pátek okolo šesté hodiny večer začalo náročné uspávání lva Simby a tygrů Aragorna a Sahiba, kteří společně s dalšími dvěma lvicemi v sobotu odpoledne odletí do turecké zahrady. Pětičlenná skupinka se připojí k tygrovi Noirimu a k tygřici Noře, kteří vycestovali již minulý týden.



„Je to úplně nová zahrada specializovaná na šelmy. Je krásná, lepší než tohle nebo kde byli dřív,“ radoval se majitel parku Antonín Hnízdil po měsících trápení s českými úřady.

Páteční akce odstarovala o dvě hodiny později než se plánovalo. Čekalo se na příjezd veterináře, který měl šelmy bezpečně uspat. Do parku dorazili také zástupci krajské veterinární správy a inspekce životního prostředí.



„Ti zkontrolují, zda kočky mají čipy, a odeberou jim krev kvůli DNA databázi. Podle ní pak mohou identifikovat šelmu, kdyby se zase někde něco objevilo,“ narážel Hnízdil na nesmyslné zabíjení tygrů.

Po příchodu k maringotkám, kde tygři společně se lvy vyčkávali několik měsíců na svůj vývoz, byla řada na veterináři. Nejprve se muselo rozhodnout, která šelma půjde do převozní bedny jako první. Veterinář pak foukačkou s dávkou narkotik uspal první lvici, která se vehementně bránila. Avšak dávka ji přemohla a nakonec usnula jako Šípková Růženka.



„Až je dáme do přepravního boxu, zase je probudím. Oni by se probudili sami třeba po dvaceti minutách, ale není to dobré prodlužovat, je to velký nápor na ledviny a celý organismus,“ vysvětlil veterinář při kontrole zdravotního stavu lvice.

„Šelmy jsem získal díky našemu veterináři, který je ošetřoval v cirkusech. Přišel s takovým nápadem a zrovna projevila zájem turecká strana, že by kočky u sebe chovali. Takže se to hezky sešlo,“ popsal Hnízdil příchod šelem do jeho parku, zatímco se veterinář chystá na uspání útěkáře tygra Sahiba.



Šelma si střelu snažila vyndat, jenže stejně jako lvici ho přemohla únava a za deset minut usnula. Mezitím přišla řada na již spící lvici, kterou se pět statných lidí snažilo dostat do přepravního boxu. Několik set kilogramů těžkou šelmu nebylo lehké unést. Museli ji vysunout na plachtu a v ní přenést do boxu.

Stejný scénář následoval u všech šelem: vytáhnout z ubikace a přendat na plachtu, kde jim veterinární inspektoři zkontrolovali čipy a odebrali krev. Veterinář ještě dezinfekcí zatřel všechny rány, které měly po těle.

„Snad se jim bude v novým domově dařit. Neznám větší pocit blaha, než si takhle hladit sibiřského tygra,“ loučil se se Sahibem dojatý Hnízdil.

Převoz šelem přijde na statisíce korun

Šelmy v boxech přečkaly noc na sobotu. „V půl dvanáctvé pojedeme na letiště do Prahy, odkud odpoledne odletí. Je to skvělý pocit, že ještě dnes budou v novém výběhu,“ šťastně komentoval majitel parku další cestu šelem.

„Zároveň jsem rád, že se to podařilo. Žili v maringotkách, opravdu si to zaslouží,“ řekl Hnízdil, který měl právě s vývozem tygrů nemalé potíže.

Za několik týdnů by podle něj za již sedmičlennou smečkou měli dorazit ještě dva levharti: „Ještě čekáme na nějaké papíry, ale pak by měli také odletět.“

Všechny náklady na přepravu hradí turecká strana, která jen za převoz prvních dvou tygrů zaplatila 120 tisíc korun. Přeprava všech se pohybuje v řádu statisíců.

Před několika týdny ještě Hnízdil odmítal, že by se znovu pouštěl do podobných akcí, ale teď jen s úsměvem a dobrým pocitem dodává: „Když jsem je dneska viděl a vím, že zítra večer už budou v novém bydlení, mám zase chuť do toho jít.“

Podívejte se, jak policie v červenci naháněla šelmy útěkářky:

Útěk šelem v polovině července vyvolal vyšetřování policie, státní veterinární správy i velkou mediální pozornost. Policie tehdy uzavřela okolí statku a povolala tři veterináře. Ti se nakonec naráz v autech přiblížili k šelmám polehávajícím na pastvině u lesa, uspali je a vrátili do klecí.

Policie případ uzavřela v druhé půlce srpna, protože se nepotvrdila žádná z vyšetřovacích verzí. Majiteli parku hrozilo trestní stíhání pro podezření z obecného ohrožení. Domníval se, že vypuštění zvířat kdosi pomohl. Klece byly špatně zajištěné.

Případné spáchání jiného správního deliktu bude podle dřívějšího vyjádření policie prověřovat Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj (SVS), která se případem zabývá.

Dva dny po události SVS dala majiteli pokutu 30 tisíc korun za chybu při dovozu zvířat z Německa. Chovatel podle inspektorů porušil zákon, když zvířata nezajistil proti útěku. Ředitel SVS v Hradci Králové Aleš Hantsch tehdy poukázal na nevhodné podmínky pro chov. Šelmy pobývaly ve Štítu už třetí měsíc ve stísněných klecích v zaparkovaných maringotkách.



Biopark je soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím. Žijí tady lvi, tygři, levharti nebo pumy, ale i kočkodani, lemuři a makaci, ptáci, želvy, koně, drůbež nebo kozy.