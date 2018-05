V Převýšově proti sobě vyjely vlaky, rychlík zřejmě projel zákaz jízdy

„K události v Převýšově došlo v sobotu v 17:32. Rychlík projížděl stanicí a nezastavil u návěstidla, kde měl červenou, ale za chvíli zastavil na výhybkách. Událost viděl zaměstnanec ve stanici Převýšov a změnil návěst pro protijedoucí vlak a ten zastavil. Vlaky zůstaly od sebe asi 360 metrů,“ řekl iDNES.cz mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.

Kde není moderní zabezpečovací zařízení, tak jsou na místě zaměstnanci SŽDC a dohlíží na dopravní situaci. „Ve chvíli, kdy náš zaměstnanec uviděl, že vlak projel návěstidlo, tak na to správně reagoval. Druhý vlak taktéž zareagoval správně,“ uvedl Tesař.

Strojvedoucí protijedoucího vlaku zastavil před vjezdem do stanice. „Brzdil normální provozním bržděním, ani nepoužil rychlobrzdu,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Dodal, že šetření na místě prováděla SŽDC, která se bude události i dále zabývat.

Nikdo se nezranil a provoz v Převýšově byl přerušen na tři hodiny. České dráhy nezavedly náhradní dopravu. „Rychlík byl mimo nástupiště, musela by být evakuace s hasiči. Cestující bychom odvezli jen do nejbližší stanice a čekali by, až by přijela nějaká souprava, která nemohla přijet, protože byl zastaven provoz. Bylo jediné a bezpečné řešení, že lidé ve vlaku vyčkali na ukončení mimořádné události,“ řekl iDNES.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.