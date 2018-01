Hradecký hejtman Štěpán podpořil Drahoše. Je víc proevropský, říká

V minulosti se hejtmani Královéhradeckého kraje často schovávali za stranická rozhodnutí anebo stanoviska rady. Hejtman Jiří Štěpán však nyní tuto neosobní tradici porušil, a to i přesto, že prezident Miloš Zeman projel regiony včetně Královéhradeckého kraje křížem krážem a sociální demokracie je v prezidentské podpoře značně rozpolcená.

„Důvodem, proč podporuji pana profesora Drahoše, je ten, že více akcentuje proevropské záležitosti,“ řekl hejtman.

Minulý týden jste se připojil k poměrně nečekanému gestu dalších dvou hejtmanů za ČSSD, kteří sdělili, že ve druhém kole prezidentských voleb dají hlas Jiřímu Drahošovi. Co vás k tomu vedlo?

Názory profesora Drahoše jsou mi zkrátka bližší než současného prezidenta.

Miloš Zeman se přitom snaží stylizovat do role prezidenta, který rozumí lidem v regionech. Na vás takový dojem při svých návštěvách kraje neudělal?

Je pravda, že prezident Zeman kraje aktivně objíždí, u nás byl naposledy v únoru loňského roku, a pravda je také, že jeho vazba na regiony a obyvatele je velmi silná. Ale argumentace Jiřího Drahoše je mi bližší, bez ohledu na to, že prezident Zeman aktivně objíždí regiony a je velmi aktivní v komunikaci s voliči.

Souhlasíte s názorem, že Miloš Zeman se obklopuje lidmi s kontroverzní pověstí a minulostí? Mám na mysli například poradce Martina Nejedlého nebo kancléře Vratislava Mynáře.

Okolí pana prezidenta bylo mnohokrát zmiňováno, zmínil jej i premiér Babiš po prvním kole prezidentských voleb a vyzval jej k určitému personálnímu kroku. Některé blízké kolegy pana prezidenta jsem zažil, na některé mám lepší názor, na některé horší, ale pochopitelně je to výběr prezidenta.

ČSSD je v tom koho volit za prezidenta podle mého názoru rozštěpená. Vždyť Jiří Zimola, Michal Hašek nebo Ivana Stráská Zemana otevřeně podporují...

Nemyslím si, že by sociální demokracie byla rozpolcená. Sociální demokracie prostě vždy byla poměrně široce rozkročená a nikdy nebyla stranou, kde by existoval jeden jediný názor. Podle mě je to naopak něco až velmi obvyklého. Ostatně ani další politické strany – a jsme toho nyní svědky v případě nejsilnější parlamentní strany – jednotně nepodporují pouze jednoho kandidáta. Volba prezidenta je zkrátka výlučná a vzhledem k tomu, že je to druhá přímá volba, i exkluzivní. Emoce, které se projevují v sociální demokracii a i jinde, jsou na místě. Strany v tomto případě nemusí a ani nemohou být jednotné.

Souhlasíte s tvrzením některých hejtmanů, že Miloš Zeman nedělá Česku dobré renomé v zahraničí?

Důvodem, proč podporuji pana profesora Drahoše, je, že více akcentuje proevropské záležitosti, a proto je mi bližší než Miloš Zeman.

Již za necelý měsíc se v Hradci Králové koná celostátní volební sjezd ČSSD. Stále ještě za nového předsedu strany podporujete nestraníka a hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka?

Jiří Běhounek není jediný kandidát. Jeho jméno vytvořilo určitou debatu a obsáhlou diskusi. Je to nestraník a sociální demokracie by se vzhledem ke svým stanovám s touto situací musela vyrovnat. Nyní se diskutují i jiná jména, velmi aktivně například bývalého předsedy Sněmovny Jana Hamáčka. To je rovněž velmi dobrý a kvalitní kandidát, který nejen sociální demokracii, ale i České republice má mnoho co dát.

A není minusem Jiřího Běhounka podpora návratu určitých sociálnědemokratických kontroverzních osob, tedy Michala Haška, Jeronýma Tejce, Jiřího Zimoly, dokonce i Jiřího Paroubka?

Jiří Běhounek v tuto chvíli v sociální demokracii není a současné stanovy by musely být modifikovány. Je to tedy spíš hypotetická otázka na Jiřího Běhounka.

A jak byste se tvářil na případný comeback Jiřího Paroubka?

Ve své době dal sociální demokracii velmi mnoho. Ale my bychom se neměli ohlížet zpět do minulosti, mimo jiné i z toho důvodu, že Jiří Paroubek dokonce založil politický subjekt, který byl vysloveně proti sociální demokracii. Pro mě to tedy není na pořadu dne.

Ještě nenazrála doba, kdy by se o předsednický post ČSSD mohl ucházet například starosta Náchoda Jan Birke anebo rovnou vy?

Jan Birke je místopředsedou strany, ale rozhodl se, že bude obhajovat pozici starosty Náchoda, a proto se současně rozhodl nekandidovat do vedení strany. Já se plně soustředím na vedení Královéhradeckého kraje.

Už 28. ledna je krajská konference ČSSD. Svého vlastního kandidáta na předsedu nenavrhnete?

Může se stát, že z pléna zazní jakýkoli návrh. Ale nemám signály, že by se to stát mělo.

Letos jsou komunální volby. Již máte kandidáta na post královéhradeckého primátora?

Tuto otázku diskutujeme, jméno však z pochopitelných důvodů prozrazovat nebudu, postavíme kvalitního kandidáta.

Bylo zatím největší zkouškou pevnosti krajské koalice hlasování o optimalizaci školství?

O optimalizaci jsme diskutovali delší dobu a na tu problematiku je velmi mnoho pohledů, nejen koaličních, ale i opozičních. Výsledek předložila paní náměstkyně Berdychová a v zastupitelstvu byl schválen. V naší početné koalici nevidím nějaké odstředivé tendence.

Je pravda, že chcete být členem pracovní skupiny, která se bude věnovat problematice výstavby kliniky tradiční čínské medicíny v areálu fakultní nemocnice?

Ano, požádal jsem premiéra Babiše, který deklaroval vznik určité pracovní skupiny, abych stejně jako primátor byl jejím členem. Je to totiž věc, která má dopad na kraj bez ohledu na to, zda klinika bude v areálu fakultní nemocnice nebo mimo něj. Může to být velmi významná instituce v kraji, a proto bych byl rád, abych byl součástí platformy hledající řešení.

Ke kterému termínu v souvislosti s klinikou tradiční čínské medicíny se přikláníte vy: léčitelství, anebo medicína?

Já tuto snahu vidím jako velmi dobrý krok: pokud zdravotní problémy nejdou řešit „západní cestou“, nechť je možnost otevřít se „východní cestě“ a připustit si možnost, že některé záležitosti jsou spíš otázkou psychosomatických problémů. Za mě osobně: Není nic proti ničemu, aby tady - a ideálně v Královéhradeckém kraji - tato klinika byla.