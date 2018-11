Hádky nám jen uškodí, beru i dobré nápady opozice, říká hradecký primátor

„Vůbec jsem netušil, že se to stane. Byl jsem na osmém místě kandidátky, primátoři z tohoto místa obyčejně nevznikají. Díky preferenčním hlasům jsem poskočil a z výsledků vyjednávání vyplynulo, že jsem skončil tady. Je to pořád takový zvláštní pocit chodit na magistrát jako primátor. Roky jsem sem chodil jako děkan fakulty, najednou sedím na druhé straně stolu,“ říká dvaašedesátiletý Hrabálek, někdejší děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Mají funkce děkana a primátora něco společného?

Myslím, že to bude úplně jiné. Rozhoduje se tu o mnohem větších věcech. Na druhou stranu i děkan fakulty má na starost několik stovek lidí, kterým musí zajistit práci a takové podmínky, aby mohli učit. Učitel musí chodit do práce rád, jinak to nejde. Primátor zase zodpovídá za chod celého města. Chci to dělat dobře a věci posunout dopředu.

Kdy poprvé padlo vaše jméno v souvislosti s pozicí primátora?

Byl to výsledek složitých vyjednávání. V rodící se koalici se objevily z řad našich partnerů různé požadavky, kdo je a kdo není přijatelný. Oblastní rada ODS se nakonec shodla, že by bylo vhodné a praktické, aby se primátorem stal nestraník, který už nějaký kolektiv lidí vedl. Tak to padlo na mě. Ukázalo se, že bych mohl být akceptovatelný i pro hnutí ANO a Změnu pro Hradec a Zelené. Myslím, že jsem byl ve vedení fakulty poměrně úspěšný, podle počtu preferenčních hlasů hradecká veřejnost mě má zřejmě v paměti a není za mnou žádný průšvih.

Chápu to správně, že vy sám jste byl při vyjednávání spíš v pasivní roli a ambici být primátorem jste neprojevil?

Když jsem zjistil, že jsem skončil ve volbách na kandidátce třetí, vyslovil jsem přání být ve vyjednávacím týmu. Když potom padlo moje jméno, řekl jsem si, že je to čest i velká výzva. Po zralé úvaze jsem nabídku přijal.

Jste spokojen, jak se povolební vyjednávání vyvíjelo? ODS váhala, schůzovala, oddalovala rozhodnutí...

Není žádné tajemství, že jsme kromě s hnutím ANO jednali paralelně i s Hradeckým demokratickým klubem. Podotýkám však, že obě uskupení o tom věděla. Nejednali jsme tajně a za zády jiného potenciálního partnera, byli jsme otevření.

Proč jste se nakonec přiklonili ke koalici s ANO a Změnou pro Hradec? Rozhodlo, že vám hnutí Andreje Babiše nabídlo post primátora?

Za tak velkorysou nabídku jsme zprvu poděkovali, ale zároveň jsme řekli, že i přesto budeme nadále vyjednávat také s HDK. Jejich nabídky však neodpovídaly našim představám.

Vidina primátorského křesla musela být neodolatelná...

Uznávám, že naše vyjednávací pozice tím byla velmi posílena. Věděli jsme, že s ANO se s největší pravděpodobností dohodneme, a s tím jsme také k dalším jednáním přistupovali.

Koalice se upekla, ale všechno není tak růžové. Po bývalém náměstkovi hejtmana Miloslavu Plassovi opustil občanské demokraty na protest proti koalici s ANO i exprimátor Otakar Divíšek a další straníci z místního sdružení v Plotištích. Co se to ve straně děje?

Abych řekl pravdu, ani pořádně nevím. Absolvoval jsem jednání s místními sdruženími a pouze v tom plotišťském jsme se setkali s absolutním odporem. Dokonce jsme tam dostali jednoznačně najevo, že jsme měli jít do opozice. My jsme však při jednáních se zástupci ANO dospěli k přesvědčení, že komunální politika je něco jiného. Zjistili jsme, že s lidmi, kteří se z jejich kandidátky dostali do zastupitelstva, jsme schopni se dohodnout. Naše volební programy jsou z velké většiny ve shodě a při tvorbě koaliční smlouvy jsme neměli sebemenší problém. U ANO i Změny pro Hradec byla znát vůle po dohodě, což bylo vůbec nejdůležitější. Dokázali jsme si vyhovět.

Alexandr Hrabálek Narodil se 2. června 1956 v Uherském Hradišti .

. Žije v Hradci Králové, je ženatý, má dvě dcery.

Vystudoval Farmaceutickou fakultu UK v HK. Od roku 2006 do roku 2014 byl jejím děkanem .

. V letech 2012 až 2014 byl hradeckým zastupitelem jako nestraník za Volbu pro město.

jako nestraník za Volbu pro město. Volný čas rád tráví na chalupě v Nerošově.

Proč ODS nedala přednost Michalu Moravcovi jako lídrovi kandidátky?

Těch důvodů bylo víc, ale on řekl, že v koalici s ANO být primátorem nechce.

Nakonec tedy vznikla většina, která se opírá jen o 19 z 37 zastupitelů. Není to málo?

Ano, ale každý z nás si zároveň uvědomuje, že kdyby se zachoval nekolegiálně a nekoaličně, tak končíme. Přiznávám, že jsem výsledek hlasování na prvním zastupitelstvu očekával s jistým napětím.

Zřejmě vám tedy nezbude, než na některých krocích spolupracovat s opozicí. Budete smířlivý?

Nechci být konfliktním primátorem. Byl bych strašně rád, abychom v zastupitelstvu všichni spolupracovali. Stejně jako my budeme ochotni přijmout dobré nápady opozice, velmi bych přivítal, kdyby oni přijímali naše. Lidé nás nezvolili, abychom spolu soupeřili, ale abychom něco rozumného udělali. Pokud se budeme hádat, moc toho neprosadíme. Byla by to promarněná šance.

Pojďme k palčivým problémům Hradce Králové. Projekt nového fotbalového stadionu se vám zamlouvá?

Naštěstí se podařilo zvrátit nabubřelý projekt s nákupním centrem Park Malšovice. Ten současný je menší, ale náklady jsou také obrovské, odhadují se až okolo 800 milionů. Nemůžu se zbavit dojmu, že by stadion šlo postavit levněji.

Co se s tím dá dělat?

Nebyl jsem v minulém období zastupitelem, takže teprve sbírám informace. V říjnu byla vyhlášena soutěž, u jejíhož vzniku nikdo z nového vedení města nebyl, s tím už nic neuděláme. Doufejme, že budou vypsány dotační tituly s dotacemi, o které bychom mohli žádat.

Pak tu máte stížnost na podjatost vašeho předchůdce v projektu rekonstrukce rozbitého Velkého náměstí, kterou řeší stavební úřad v Hořicích...

Já osobně se domnívám, že o údajné podjatosti už mělo být dávno na hořickém stavebním úřadu rozhodnuto. Je to tam už rok a půl. Na prvním kolegiu s náměstky jsme se domluvili, že kolega Jiří Bláha se osobně bude zajímat o osud tohoto řízení. Pravděpodobně se tam v nejbližší době pojede podívat a zjistit, jak je to daleko. Pak se uvidí. Stav náměstí je ostuda, ale za ještě větší považuju Benešovu třídu. Já jako představitel města bych tam teď nechtěl nikoho zavést.

Ještě jako děkan a proděkan jste bojoval za přestavbu Pajkrovy flošny na studentský klub. Ten ale zatím nevznikl. Proč?Její opravy zamrzly a bývalé vedení města argumentovalo, že nejsou peníze. Budou?

Já bych se nechtěl zaštiťovat tím, že když nemáme dotace, nemůžeme stavět. To pro mě není argument. Na Benešově třídě se musí začít pracovat. Když nejsou peníze hned na všechno, tak se do toho zkusme pustit po menších dílčích etapách.

Město si to přehazovalo s univerzitou jako horký brambor. V současné době to bohužel leží na univerzitě, která to dala do plánu ministerských dotací. Neví se, jak to dopadne.

Jaký úvazek na fakultě si nyní ponecháte?

Desetinu úvazku. Zůstávám zapojen do projektu tvorby učebních textů a nechal jsem si seminář organické chemie.

V pondělí dopoledne jste ve své kanceláři poprvé přijal nové náměstky. Jaké jste s nimi doposud navázal vztahy?

Jiřího Bláhu jsem poznal během kampaně, Moniku Štayrovou a Věru Pourovou až při vyjednávání a Martina Hanouska znám už z dřívějšího zastupitelstva. O něm vím, že dokáže být velmi tvrdým opozičním zastupitelem. Věřím tomu, co nyní tvrdí, že chce ukázat, že je také schopen něco vybudovat. Nyní k tomu dostanou příležitost.

Už máte rozděleny všechny gesce?

Zbývá dořešit kulturu, sport a cestovní ruch. Jedna z pravděpodobnějších variant je, že tato oblast připadne mně.