Přístavba nemocnice v Rychnově zamrzla, ministerstva se přou o peníze

Zatímco začátkem roku se počítalo s vypsáním tendru na projektové práce na jaře a poté se termín posunul na léto, nyní kraj přiznává, že není vůbec jisté, kdy se podaří projekt nastartovat. Zašpuntovalo ho ministerstvo zdravotnictví, které má Královéhradeckému kraji poslat na modernizaci špitálu 300 milionů korun.



Částku schválila vláda už v roce 2015. Tehdy slíbila poslat na Rychnovsko tři miliardy korun na podporu rozvoje průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Loni slib potvrdila a celkovou sumu dokonce zdvojnásobila. Jenže od té doby se v kapitole zdravotnictví událo jen velmi málo.

Teprve v červnu ministerstvo zdravotnictví připravilo dokumentaci k dotačnímu titulu, kterou začátkem července schválilo ministerstvo financí, aby mohlo resortu ministra Adama Vojtěcha uvolnit potřebné peníze na financování přístavby rychnovské nemocnice. Pak se ovšem proces zadrhl.

„Finance hovoří o tom, že ministerstvu zdravotnictví uvolnili zhruba 1,5 miliardy korun na různé projekty. Zároveň ministerstvo zdravotnictví říká, že má i své nemocnice, tedy ty fakultní. My však budeme trvat na tom, aby se závazky z vládního usnesení naplnily,“ ohradil se vůči sporům mezi ministerstvy hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).



Podle ministerstva financí záleží na resortu zdravotnictví, jak s přidělenými prostředky naloží. Finance mají situaci za vyřešenou.

„Výdaje na národní investice byly posíleny o 1,5 miliardy korun. Potřebná částka na rychnovskou nemocnici činí 20 procent této sumy. Další kroky jsou nyní na straně ministerstva zdravotnictví. My jejich investiční priority neurčujeme,“ sdělil Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Zrychlete, nabádají experti

MF DNES se snažila od ministerstva zdravotnictví získat vysvětlení, proč slíbené peníze pro rychnovskou nemocnici odmítá pustit. I přes několik urgencí se ho však za téměř dva týdny získat nepodařilo.

„Odpovědi máme připravené, ale čekáme na jejich schválení,“ řekl již minulý pátek Jiří Kubík z tiskového oddělení. Stejná odpověď zazněla i v minulém týdnu.

Zastupitelé kraje sice v září schválili 80 milionů na dofinancování projektu, jenže bez vypsání dotační výzvy na ministerstvu zdravotnictví se práce pohnout nemohou. Jednou z podmínek dotace totiž je, že projektové práce lze zahájit až po schválení žádosti o financování.

„Máme zpracovanou projektovou přípravu ve stupni záměr projektu a připravenu žádost o registraci akce. My jsme připraveni, ale potřebujeme větší odezvu a akceschopnost. Stavba bude pochopitelně v čase dražší,“ varoval hejtman Štěpán, který na potřebu vypsání výzvy pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou opakovaně upozornil ministra zdravotnictví i premiéra.

O situaci v polovině září jednala i strategická komise na ministerstvu průmyslu a obchodu. Ta resortu zdravotnictví doporučila, aby zveřejnil výzvu a umožnil kraji podání žádosti i bez finančního krytí. Potřebné peníze by se hledaly až později, ale kraj by již mohl připravit projekt a soutěžit dodavatele stavby.

Ani to se však za dva měsíce od jednání nestalo. Kraj se přitom již začal připravovat na to, že bude muset kvůli prodlevám přístavby nemocnice sáhnout hlouběji do kapsy. Odhadované náklady z roku 2016 ve výši 380 milionů korun totiž vzhledem k nárůstu cen na stavebním trhu zcela jistě porostou. Kraj zatím počítá s prodražením o pět a více procent a podle toho chce navýšit i částku na dofinancování v rozpočtu na příští rok. Jde o sumu okolo 20 milionů korun.

Klíčové obory pod jednou střechou

Nový pavilon bude stát na místě současného parkoviště v samém středu nemocničního areálu a bude napojený na stávající budovu dětského oddělení, interny, gynekologie a porodnice. V pětipatrové budově vznikne urgentní příjem a přesunou se tam operační sály, ARO, chirurgie a ortopedie. V budově bude víceoborová JIP s 14 lůžky a na střeše heliport s výtahem. Klíčové obory tak budou pod jednou střechou.

„Když nám pacienta přivezli třeba na chirurgickou ambulanci, což je samostatný pavilon, museli jsme ho transportovat do jiného pavilonu na CT. Tím se péče prodlužovala a mohlo dojít k různým komplikacím. Teď budou odborníci vedle sebe, takže to zrychlí práci a zpřesní diagnostiku,“ vysvětlil přínos lékařský náměstek nemocnice Marcel Maršík.

Stávající prostory už jsou přestárlé a počítá se s jejich opuštěním. Kvůli záboru parkoviště vznikne jiné pro 150 aut v zadní části areálu. Podle Maršíka je projektová dokumentace hotová zhruba z 80 procent. Zbývá jen rozkreslit detaily. Upozornil také na to, že kdyby se projekt zrušil, do nemocnice by stejně musely přitéct až stovky milionů kvůli dosluhujícímu vybavení.

„Většina našich operačních sálů, JIP a ARO je na konci své životnosti. Do pěti let by nás čekala obrovská investice, abychom splňovali nové normy. Kdybychom to rekonstruovali, stálo by nás to 80 až 90 procent nového projektu a nikdy to nebude ono,“ řekl Maršík.

Ještě na jaře se možné zahájení stavby odhadovalo na červenec 2019. Teď je reálné spíš jaro 2020. Stavba má trvat 24 měsíců. Průtahy mají vliv na prestiž i personální obsazení nemocnice. Veřejnost i zaměstnanci se bojí o její perspektivu a zájemci o práci se Rychnovu spíše vyhýbají.

„Ti lidé chtějí mít nějakou jistotu, že nezanikneme. Spousta mladých lékařů se začala zabývat tím, jestli je vůbec ta nemocnice perspektivní. Nejsem z oddalování stavby nadšený a ostatní primáři také ne. Čekáme, že vládní usnesení se bude plnit,“ dodal Marcel Maršík.

„Byla by škoda, kdyby to nedopadlo, ale věřím, že by se ty peníze našly jinde. Vzhledem k personální krizi je potřeba dát lidem nějakou jistotu. Když uvidí, že se nemocnice bude rozvíjet, zůstanou tu,“ řekla místostarostka Rychnova a krajská zastupitelka Jana Drejslová.