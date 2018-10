Jazz přijde do města, hudba bude znít v Draku, kavárně i Centrálu

24. ročník Jazz Goes to Town úterý

18.00 Lucky Joke (restaurace Černý kůň)

19.00 Slavík/Novák/Dorůžka Štěpánka Balcarová Sextet & Małgorzata Hutek (Studio Beseda) středa

19.00 Liudas Mockunas & Christian Windfeld, Akosh S. (new) Unit (Studio Divadla Drak) JuJu (kavárna Kraft) čtvrtek

19.00 Weezdob Collective, Josef Kolo 7tet (Studio Divadla Drak) pátek

19.00 Strom stínu + Bucinatores Orchestra, VEIN feat. Norrbotten Big Band: „Symphonic Bop“ (Bio Central)

23.00 Spinifex Soufifex (Kraft) sobota

17.00 KYX Orchestra (hl. nádraží)

19.00 Nate Wooley’s Knknighgh, Spinifex Maximus (Bio Central)

23.00 Mike Parker's Meta (Kraft) 23.45 Jazz Goes to Kraft