Proměna u hradeckého Adalbertina má zklidnit dopravu a pomoct cyklistům

„Téměř jakákoli změna bude jen k lepšímu. V celém městě se na kole necítím tak bezmocný jako ve výjezdu z ulice V Kopečku na třídu Československé armády. Věřím tedy, že avizovaná změna a zlepšení bude zcela zásadní,“ doufá cyklista Jaromír Kopecký.



Další hradecký cyklista Mirek Petr však nad uvažovanou variantou neskrývá rozčarování.

„Radou města preferovaná varianta rezignuje na moderní dopravní řešení, protože charakter dopravního vytížení prostoru přímo vybízí k radikálnímu zklidnění, tedy omezení, nebo dokonce vyloučení individuální automobilové dopravy. Ulice V Kopečku pak volá po zřízení pěší zóny. Podle mě si cyklisté ponecháni v hustém hlavním proudu zřejmě ještě pohorší. Přijde mi, jako by tu chyběla odvaha do toho šlápnout,“ konstatuje.

Podle náměstka hradeckého primátora Jindřicha Vedlicha (TOP 09) je však zřejmé, že u Adalu dojde k podstatnému zklidnění dopravy a ústí ulice V Kopečku a pokračování směrem k muzeu skutečně získá charakter pěší zóny.

„Myšlenka cyklokomunity je to dobrá a nepochybně se tak v budoucnu stane. Ostatně celé nové řešení území počítá s větší bezpečností chodců a cyklistů,“ upozorňuje Vedlich.

Hlavní změnou bude přestěhování autobusové zastávky, která je nelogicky přímo v křižovatce. Nově bude zastávka MHD před hotelem Grand, město rovněž zruší dva přechody pro chodce a vybuduje zcela nový. Prostor mezi zastávkami včetně přechodu má být vyvýšený stejně jako například na Dukelské třídě, od čehož si radnice slibuje zklidnění automobilové dopravy.

Myšlenka pěší zóny vzala za své

Cyklisté by mohli ocenit i zdvojsměrnění ulice V Kopečku, které má navazovat na stejné řešení na Velkém náměstí, mezi Adalem a Erkem navíc přibude piktogramový koridor. Opatření mohla být k cyklistům ještě přívětivější, avšak myšlenka pěší zóny v části třídy ČSA, kam by směly jen vozy MHD, nakonec vzala za své.

„To je velká škoda a zbytečně promarněná šance. Automobilisté by určitě našli rovnocenné náhradní trasy a zvykli by si. Jsem přesvědčený, že nová zóna by se stala chloubou města,“ myslí si Kopecký.

„Mně osobně se ten plán zamlouval, ale zatím není na pořadu dne, protože je nutné posuzovat dopravu celkově v kontextu prvního a druhého silničního okruhu. Až bude jižní spojka, severní tangenta a dobudovaná D35 a D11, centru města se ulehčí a ta myšlenka by se měla znovu otevřít. Ale zřejmě ne dříve, protože projektanti prověřovali intenzity dopravy a došli k závěru, že na prvním i druhém okruhu by došlo k nárůstu. Na druhou stranu, když se rekonstruovala třída ČSA a byla pro dopravu uzavřena, žádné problémy to nakonec nepřivodilo,“ vzpomíná Vedlich (o D11 v Hradci čtěte zde).



Hradec kromě takzvaného zdvojsměrnění uvažuje i o jiné cyklonovince. Zákon už před rokem a půl umožnil vznik cyklistických ulic, kde kolaři sice musí umožnit průjezd automobilům, ale mohou jezdit vedle sebe a mají absolutní přednost. Takové komunikace jsou v celém Česku zatím pouze dvě v Ostravě, avšak ani Hradec se nebrání.

„Budeme zpracovávat generel dopravy a návrh jejího plošného zklidňování. Cyklistické ulice budou součástí,“ dodává Vedlich.