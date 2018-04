Za tři roky bez skibusů, krkonošská Malá Úpa propojí dva své areály

Zatímco velká krkonošská střediska Černá hora a Špindlerův Mlýn plánují propojit areály novými lanovkami, Malá Úpa přichází se skromnějším řešením. Cílem je propojit kilometrovou sjezdovku Pomezky v centru s dva kilometry vzdáleným areálem U Kostela, kde jsou kromě kilometrové hlavní sjezdovky dvě kratší tratě.



Provozovatel střediska chce postavit nový vlek se sjezdovkou a prodloužit dva stávající, čímž dojde k zokruhování skiareálu. Návštěvníci budou moci přejíždět v obou směrech na lyžích. Letos vlekaři začnou s kácením, příští rok prodlouží vleky a nakonec postaví vlek se sjezdovkou u pivovaru.



„Díky tomu dojde ke zvýšení kapacity vleků, ale hlavně se lyžaři mnohem snadněji dostanou do oblasti U Kostela, která dnes kvůli horší dostupnosti není tak navštěvovaná jako Pomezky,“ říká ředitel skiareálu Martin Buček.

Klíčovou úlohu ve vizi, kterou společnost SkiMU s úřady projednává už sedm let, hraje nový vlek s 500 metrů dlouhou sjezdovkou u pivovaru Trautenberk, tedy naproti hlavní maloúpské sjezdovce Pomezky. Vlek a sjezdovka spojí centrum Malé Úpy s lokalitou Černá Voda, kde je dnes nevyužívaný vlek. Počítá se s jeho prodloužením na 400 metrů včetně sjezdovky.

„Lyžaře vyveze na vrchol běžkařské trasy, odkud se díky spádu dostanou ke sjezdovkám U Kostela,“ popisuje Martin Buček.

Stávající 300 metrů dlouhý vlek U Kostela skiareál prodlouží na dvojnásobek, díky tomu se z vrcholu kopce lze po svážnici vrátit ke sjezdovce Pomezky. Celé středisko leží v nadmořské výšce více než tisíc metrů, takže se na lesních cestách a svážnicích drží přírodní sníh celou zimu. Všechny nové sjezdovky skiareál vybaví sněžnými děly. U pivovaru Trautenberk bude dětská louka s pojezdovými pásy, půjčovna vybavení, venkovní zastřešené sezení a ještě letos kluziště.

Skiareál už má na projekt platné územní rozhodnutí, v letošním roce chce vykácet tři úseky. Příští rok začne pracovat na prodloužení vleků, posledním dílem do skládačky bude vybudování nového vleku u pivovaru.

„Do dvou, maximálně tří let bychom to chtěli mít hotové. Včetně investic do zasněžovací techniky se náklady můžou vyšplhat až na 50 milionů korun,“ naznačuje ředitel.

Na skibusech ušetří dva miliony

Podle starosty Malé Úpy Karla Engliše propojením sjezdovek dojde k zatraktivnění skiareálu.

„Jsme malé středisko a návštěvníci se díky tomu více rozprostřou. Myslím, že to bude zajímavé a dobrodružnější hlavně pro rodiny s dětmi. Lyžaři dnes už nechtějí jezdit celý den po jedné sjezdovce,“ říká starosta.

Zároveň kvituje příznivý dopad projektu na životní prostředí a dopravu v nejvýše položené krkonošské obci. Dnes jsou v Malé Úpě tři kilometry sjezdovek, po dokončení se síť tratí rozroste minimálně o další kilometr. Zrušení skibusů mezi oběma areály bude znamenat také finanční úsporu. Za skibusovou dopravu ročně platí kolem dvou milionů korun.

Maloúpský skiareál ve svém portfoliu zatím nemá lanovou dráhu. Podle Martina Bučka pro to ještě nenazrál čas.

„Až dokončíme propojení sjezdovek, uvidíme, co to udělá s návštěvností a zda by bylo dobré přemýšlet o lanovce. U Kostela si ji umím představit, jenže celé středisko leží ve třetí zóně Krkonošského národního parku,“ dodává.

Areály Pomezky a U kostela.

Propojení Pomezek a lokality U Kostela bude největší investicí od roku 2009, kdy společnost SKiMU podnikatele Martina Kulíka vleky v Malé Úpě převzala. Od té doby se návštěvnost skiareálu zdvojnásobila. V souvislosti s rostoucí návštěvností přestává stačit parkovací kapacita v Malé Úpě, která se dnes pohybuje kolem 450 míst. Starosta Karel Engliš to označuje za největší problém.

„Napínáme k tomu všechny síly. V hlavních dnech jsou parkoviště přetížená, problém zaparkovat mají hlavně jednodenní návštěvníci. Mnoho možností, jak to řešit, ale nemáme,“ přiznává.

Nejrealističtější variantou je podle něj rozšířit dnešní parkoviště Zátiší na začátku obce a částečně ho zapustit pod zem. „Peníze bychom chtěli získat z evropských fondů. Byl bych rád, kdyby se nám to povedlo vyřešit do pěti let,“ dodává.

Propojení svých areálů řeší i další střediska

Ambicemi propojit areály se netají také největší lyžařská střediska v Krkonoších. SkiResort Černá hora-Pec, který už v pěti areálech nabízí 44 kilometrů sjezdovek, v roce 2015 oznámil, že chce do osmi let vytvořit superstředisko se 70 kilometry sjezdovek a lyžařských tratí za miliardu korun. Prvním krokem k naplnění této vize je vlek se sjezdovkou v Javořím dole mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou, který se rozjel v letošní sezoně.

Už řadu let usiluje o propojení tratí ve Svatém Petru a na Medvědíně špindlerovský skiareál. V březnu zaslal žádost o posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Areály mají propojit dvě nové lanovky a čtyři sjezdovky, které budou ústit do terminálu pro 226 aut na parkovišti u Labské přehrady. Celková délka tratí ve Špindlerově Mlýně nabobtná z 25 na 40 kilometrů. Propojení za stovky milionů korun by mohlo být z velké části hotové v příštím roce.