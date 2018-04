Choustníkovo Hradiště nechce na okraji vsi sjezd z D11, bojí se kamionů

Zatímco Kocbeře na Trutnovsku jsou s podobou připravované dálnice D11 již smířené (podrobnosti v článku Obec bojuje proti dálnici do Krkonoš), před investorem autostrády se objevil nový protivník - sousední Choustníkovo Hradiště.

Obec s šesti stovkami obyvatel na rozdíl od Kocbeří nic nenamítá proti trasování dálnice, ale zásadní problém má se sjezdem a nájezdem na D11. Ten má vyrůst za hřbitovem na kraji vesnice a radnice by byla nejraději, kdyby vůbec nevznikl. Podle všeho už je ale na změnu projektu pozdě.



Zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i projektanti chystané dálnice téměř tři hodiny marně přesvědčovali vedení radnice a část obyvatel na nedávném veřejném projednání ve společenském sále.

Kritikům se nelíbí, že automobily a hlavně kamiony budou na dálnici najíždět na území Choustníkova Hradiště. Podle nich to do obce zbytečně přivede kamionovou dopravu ze Dvora Králové nad Labem a širšího okolí. Auta k nájezdu pojedou přes celé centrum, stejně jako jezdí nyní.

Choustníkovo Hradiště se potýká s obrovským dopravním zatížením, podle statistik jím denně projede 7,5 tisíce až 12 tisíc vozidel.

„Pokud bude nájezd za hřbitovem, zvýší se provoz v obci. Veškerá doprava od Dvora Králové bude na dálnici směřovat přes Choustníkovo Hradiště. Na jednu stranu nám D11 pomůže s dopravou, na druhou stranu si vědomě pustíme kamiony přes obec. Pro nás by bylo nejlepší, kdyby tady nájezd a sjezd vůbec nebyly,“ domnívá se místostarosta Jaroslav Hloušek (nestraník), který je po odstoupení dlouholetého starosty Vratislava Vopálky v čele radnice. Další nájezdy vzniknou v nedalekých Kocbeřích a také v Jaroměři.

Podle ŘSD ale bude mít dálnice přesně opačný efekt a dopravu rozředí. „Dnes obcí každý den v průměru projede téměř deset tisíc aut. Po realizování dálnice a sjezdu v Choustníkově Hradišti klesne počet aut na polovinu. Dopravní situace bude lepší než dnes. Pozitiva v tomto případě převyšují negativa, která s sebou stavba dálnice přinese,“ říká šéf ŘSD v Královéhradeckém kraji Marek Novotný.

Podoba dálnice už je definitivní

Změnit v této fázi plán a vymazat hradišťský sjezd z projektu by navíc bylo mimořádně problematické a podle všeho by to zdrželo stavbu celého úseku z Jaroměře do Trutnova. Územní plán, který zastupitelé schválili v roce 2010, přitom s nájezdem u hřbitova počítá.

„Když se schvaloval územní plán, žádné připomínky k tomu nebyly. Trasa dálnice včetně staveb, jako jsou sjezdy a nájezdy, už je definitivní, jejich umístění prošlo schvalovacím procesem a toto řešení vykrystalizovalo jako nejvýhodnější,“ sdělil Novotný.

V příštím roce už projektanti začnou pracovat na dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Sjezd z dálnice D11 bude u odbočky na obec Vlčkovice (červená). Další má být nedaleko v Kocbeřích (modrá).

S nájezdem v Choustníkově Hradišti nemá žádný problém ani senátor Jan Sobotka (nestraník za hnutí STAN), který z pozice předsedy Svazku měst a obcí Krkonoše řadu let bojuje za to, aby D11 propojila východní Čechy a Polsko.

„S dálnicí přichází prosperita, pomůže nám všem. Auta, která budou mířit do Trutnova a Polska, Choustníkovým Hradištěm vůbec nepojedou. Obec nebude zatížena tranzitní dopravou, pouze automobily, které končí ve Dvoře Králové nad Labem,“ míní starosta Vrchlabí.

Veřejné projednání provázela zjitřená atmosféra. Tvrdé jádro odpůrců se nechtělo smířit s tím, že s projektem už nejspíš nejde nic dělat. Na zástupce ŘSD například pokřikovali, že hájí zájmy kamionů. Pro některé obyvatele byl naopak názor vedení obce překvapením.

„Je to víceméně názor jednoho člověka, slyšel jsem to tady poprvé. Nebylo to projednané ani na radě, ani na zastupitelstvu. Myslím si, že by o tom měli rozhodnout všichni obyvatelé, například v referendu. Vedení by mělo na veřejnosti prezentovat většinový názor obce,“ poznamenává Zdeněk Seidl, který je příznivcem stávající podoby D11.

Přestože se vedení radnice domluvilo s ŘSD na tom, že budou dál jednat, i místostarosta Choustníkova Hradiště Josef Hloušek si uvědomuje, že na zásadní změny už je nejspíš pozdě.

„Krajský územní plán je nadřízený územnímu plánu obce, což musíme respektovat. Jedinou naší šancí je dál jednat a pokusit se investora přesvědčit o našich argumentech,“ uvedl.

D11 povede na území Choustníkova Hradiště téměř souběžně se stávající silnicí první třídy, která spojuje Hradec Králové a východní Krkonoše. Nad zdejším mokřadem bude mít rychlostní komunikace podobu estakády. Takřka v celé délce budou dálnici lemovat protihlukové stěny, někde dosáhnou až osmimetrové výšky. V některých úsecích totiž D11 bude od domů vzdálená „jen“ 470 metrů.

„Dálnice bude díky systému protihlukových stěn tišší než současná silnice v Choustníkově Hradišti,“ ubezpečuje projektant Roman Petřík ze společnosti SUDOP.

Úsek dálnice z Jaroměře do Trutnova by se mohl začít stavět v roce 2022. Měří necelých 20 kilometrů, na trase bude 25 mostů, tunel a dvě mimoúrovňové křižovatky v Choustníkově Hradišti a v Kocbeřích.