Hlučnou výpadovku v Hradci ztiší speciální asfalt a protihlukové stěny

13:53 , aktualizováno 13:53

Hradečané bydlící podél výpadovky na Pardubice by se do tří let měli dočkat menšího hluku. Ředitelství silnic a dálnic chystá stavbu protihlukových stěn, jež mají v kombinaci s tichým asfaltem snížit hluk podél frekventované silnice na přijatelnou úroveň.