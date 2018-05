Cizinci si vyřizují spory po práci v automobilce, místní mají obavy

Kvasinská automobilka Škoda Auto zaměstnává 11 tisíc lidí, z toho tři tisíce cizinců. Už na pracovišti mezi nimi vznikají slovní rozepře. Na redakci MF DNES se se svými zkušenostmi zevnitř automobilky i z okolí areálu obrátil majitel bezpečnostní agentury z Rychnova nad Kněžnou Filip Benda, který má několik svých pracovníků přímo v automobilce a další v barech po městě a okolí. O pomoc ho prý slov žádají místní, kteří mají strach.

Podle Bendy se útoky ze strany cizinců stupňují. „Celá situace ohledně cizinců, kteří tady jsou, je špatná. Asi to ani už lepší nebude, protože jsou to zaměstnanci Škodovky. Policie se tváří, že to řeší. Údajně měla zesílit hlídky, ale nic takového jsem nezaznamenal,“ říká Benda, který má zaměstnance i v barech, kde cizinci tráví volný čas.

„Chovají se agresivně, osahávají holky. Bude to jen horší,“ pokračuje, „Škodovka od toho dává ruce pryč, řeknou, že jsme právní stát a že tu máme určité činné orgány, a tím to končí.“

„Cizinci se mlátí na ubytovnách a ve městě dělají bordel. V práci je to celkem bezpečné, tam si to nedovolí,“ napsal redaktorce na Facebooku zaměstnanec Škodovky Zdeněk Hykš.

Další zaměstnanec kvasinské automobilky, který nechtěl uvést jméno, ale jehož totožnost redakce zná, uvedl, že konflikty na pracovišti mezi cizinci vznikají třeba kvůli penězům. I on si všiml, že si nevyřešené záležitosti schovávají až na odpoledne do města, na pracovišti je klid.

Devatenáctiletý mladík skončil s rozmláceným obličejem

Mnozí zaměstnanci továrny se k incidentům, které souvisí se zahraničními pracovníky, bojí vyjadřovat. „Ač bych vám rád pomohl, musím vás zklamat. To, co po mně chcete, už dost připomíná vynášení informací z firmy, po kterém následuje okamžité rozvázání pracovního poměru. Z vlastní zkušenosti vím, že lidé byli propuštěni za malichernější prohřešky. Doufám, že se vám informace podaří získat jinde,“ říká jeden z oslovených zaměstnanců.

Situace se vyhrotila před měsícem, kdy v nemocnici skončil devatenáctiletý mladík z rozmláceným obličejem. O případu informovala policie.

„Dne 22. dubna krátce před třetí hodinou ranní došlo na veřejném prostranství před jedním diskoklubem v Rychnově nad Kněžnou k události, kterou prošetřují rychnovští policisté. Pětadvacetiletý cizinec zde fyzicky napadl 19letého mladíka z Rychnovska tak, že po něm ze vzdálenosti tří metrů mrštil skleněnou lahví a způsobil mu vážné zranění v obličeji. Utekl, aniž by poškozenému poskytl pomoc. Zraněný mladík byl převezen do nemocnice, kde zůstal hospitalizován,“ uvádí krajská mluvčí policie Lenka Burýšková.

Policisté muže, který je podle informací MF DNES z Rumunska a pracoval v kvasinském závodu, dopadli a obvinili z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví.

Policie tvrdí, že jde o ojedinělý případ, jenže právě v tom je háček. Řada dalších incidentů nekončí tak brutálně, proto se o nich policie ani nedozví. Lidé se většinou rozhovoří až na Facebooku, kde planou bouřlivé diskuse. Jednu takovou rozproudila fotka zmíněného zraněného mladíka ležícího ve špitálu, v obličeji má desítky stehů a podlitiny.

Už v minulosti měl problémy s holkama

„Tohle není první incident, už v minulosti měl (útočník, pozn. red.) problém s holkama v Rychnově. Co jsem slyšel, došlo i k pokusu o znásilnění, výhrůžkám a dalším věcem. Holky se bály jít na policii, protože by se jim pomstil,“ přispěl komentářem Michal Botoš.

„Vedení Škodovky už jednou řeklo, že co se děje za branami fabriky, je nezajímá,“ upozornila na Facebooku Aida Demská.

Lidé si na internetu stěžují na pracovníky ze zahraničí i na práci policie. „Všichni víme, co dělají a jak se chovají, přesto se městská policie stará jen o rychlost a špatné parkování, aby naplnila kasu starosty,“ napsal Martin Bašista.

Uživatel Lukáš Suchamel uvedl, že když ho napadl cizinec, musel si ho najít sám: „Policie mi to i doporučila, že to bude rychlejší. Trvalo mi to půl roku.“

Radek Dusil, který pracuje ve zdejších barech a se kterým MF DNES mluvila, si všiml, že problémy vznikají, když se pracovníci ze zahraničí na Rychnovsku nudí: „Osm hodin pracují, osm spí a zbytek mají volno. Prostě nevědí co dělat. Takže to většinou vypadá tak, že je člověk potkává, jak s lahváčem v ruce za bílého dne chodí po městě.“

O víkendu je situace ještě horší. „Když mají možnost, vyráží do města. Ono tady v Rychnově moc možností není, většinou skončí v nějakém klubu. Přicházejí ve skupinkách už podnapilí, takže to pak podle toho vypadá. Začíná to už u vstupu, kdy nechtějí platit vstupné. Když přijdou dovnitř, pokračují v pití. V okamžiku, kdy vidí nějakou ženskou, začnou ji obtěžovat. Když se žena ozve, nechají ji být. Pokud otravují nějakou ženu se slabší povahou, nedopadá to dobře,“ líčí Dusil.

Všude se potulují Poláci, Ukrajinci, Rumuni

Bitky vznikají, když cizinci obtěžují dívku, která přijde na diskotéku s přítelem. „Všude se potulují Poláci, Ukrajinci, Rumuni. V ruce mají většinou flašku, pak samozřejmě dělají bordel. V Rychnově to je vesměs to samé, jsou to zaměstnanci Škodovky, někteří jsou tady přes agenturu. Co se týče městské policie, s tou nemám dobré zkušenosti. Když je nějaký problém a volá se jim, dorazí vždycky poslední. Ty státní se alespoň snaží,“ podotýká Dusil.

Policie tvrdí stále to samé, podle nich se nic závratného neděje. „Víme jen o případu zraněného mladíka, který byl hodně medializován. Poté jsme zvýšili policejní hlídky, ale množství incidentů z našeho pohledu neroste,“ uvedla mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková.

Vše je v pořádku i podle starosty Rychnova Jana Skořepy: „O ničem nevím. Situace je poměrně stále stejná.“

MF DNES se ohledně situace obrátila na závod ve Kvasinách. Mluvčí Škody Auto Kvasiny Martina Gillichová k tomu uvedla: „Společnost se dlouhodobě aktivně podílí na podpoře bezpečnosti v okolí závodu Kvasiny. Za tímto účelem intenzivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a realizuje řadu aktivit. Velmi úzce spolupracuje s Koordinačním centrem pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny, které zajišťuje asistenční a poradenskou činnost pro cizince.“

Zároveň zdůrazňuje, že společnost přispívá na policejní aktivity v Rychnově: „V rámci zvýšené mobility Městské policie v Rychnově nad Kněžnou poskytla jí naše společnost vůz Škoda Yeti a na provoz jí dává finanční dar dva miliony korun ročně, a to do roku 2021. V rámci usnesení vlády se společnost Škoda Auto dále zasadila o posílení místního policejního sboru o 36 policistů a přispěla na rekonstrukci Cizinecké policie v Solnici.“

Kromě Poláků do Kvasin denně dojíždějících pracují v Kvasinách hlavně Rumuni a Bulhaři, kteří bydlí v okolí na ubytovnách. Kvůli stížnostem samospráv i lidí, kteří ze zvýšeného množství zahraničních zaměstnanců v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny mají obavy, lonipolicisté otevřeli novou služebnu v Solnici. Řeší hlavně kontroly cizinců na ubytovnách a pracovištích.

