Škola v Rychnově dohání fabriky, pořídila nové stroje z peněz pro zónu

Budova z 50. let a v ní stroje, které pamatují obraz Gustáva Husáka na stěně. Tak ještě nedávno vypadaly dílny v rychnovské průmyslovce. Teď je vše jinak. Budova dostala nový kabát a vedle stařičkých soustruhů či brusek se lesknou moderní počítačem řízené mašiny, jejichž displeje stále ještě pokrývají ochranné fólie.

Některé z nich si ve škole dosud ani nevyzkoušeli, učitelé se s nimi totiž nejprve musí naučit pracovat. To jen ilustruje, jak překotně se v posledních letech technologie proměnily. Řeč je hlavně o vysekávačce německé firmy Trumpf.

„Měli jsme už týdenní školení, ale ještě tři dny nás budou učit obsluhu, takže jsme na ní ještě nepracovali,“ přiznává vedoucí dílen rychnovské průmyslovky Josef Moravec, který na škole působí už 35 let. Pamatuje dobu, kdy se sem instalovaly staré stroje, které stále ještě zůstávají v dílnách a kontrastují tak s moderními zařízeními.

Kantoři se učí s novými stroji po večerech

„Tuto vysekávačku nemá žádná škola v republice. Je to velice drahý stroj, s nástroji vyšel na sedm milionů. V praxi je přitom běžný. Ptal jsem se školitele a říkal, že v republice jich mají kolem 4 tisíc. Každá fabrika, která dělá s plechem, takový stroj vlastní. Studenti tedy teď budou připraveni na to, co je čeká v provozu,“ upozorňuje pedagog na unikát mezi nově pořízenými stroji.

Zařízení umí vysekat libovolný tvar, vyděrovat závity, ohýbat plechy. Škola k němu pořídila také celou škálu nástrojů. „Když to jede, je to jako kulomet. Hrozné rány, protože ta hlava mlátí obrovskou rychlostí. Ve výuce je to skok úplně jinam,“ vyzdvihuje akvizici Moravec.

On i jeho kolegové si však kvůli novým přístrojům musí plnit „domácí úkoly“ podobně jako jejich studenti. Jak přiznává, ovládání technologických novinek se totiž musí naučit ve volném čase: „Na kantory je to obrovsky náročné. V pracovní době učíme, takže my se to musíme naučit po večerech. Ale chlapi jsou nadšení, protože pro děti to je přínos.“

Rekonstrukce dílen rychovské průmyslovky trvala více než rok a přišla na 65 milionů korun bez daně. Jen samotné stroje přišly na téměř 30 milionů korun. V dílnách jsou tak nové lisy, soustruhy, frézy, vertikální vrtačky, brusky nebo strojní nůžky.

„Jde o dílny, které využívají maturitní obory strojírenství a autotronik. Budova pochází z 50. let a nyní je celá zrekonstruovaná,“ doplňuje ředitelka školy Dana Havranová. Objekt dostal nová okna a vrata dílen, zateplení i novou střešní krytinu. Dělníci vyměnili také rozvody inženýrských sítí a udělali nové podhaly, povrchy stěn i stropy. Do školy se nově vstupuje přes turnikety, které se stejně jako vstupní dveře ovládají pomocí čipů či číselného kódu.

Hotova je první etapa, další rekonstrukci hradí kraj

Devadesát procent nákladů zaplatilo ministerstvo financí z balíku peněz, který vláda schválila na rozvoj průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a okolní infrastruktury (více čtěte zde). Královéhradecký kraj, který školu zřizuje, doplatil deset procent.

„Pokud toto nemusí financovat kraj, může peníze investovat někde jinde. Tato škola má studenty a je o ně zájem, takže to byla výborná příležitost,“ poznamenává hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Zatím jde jen o první etapu. Další investice půjdou do rychnovské průmyslovky příští rok v létě. Kraj za 68 milionů korun zrekonstruuje také její učňovské centrum v ulici Na Jamách.

„Před sedmi lety jsme tam postavili automobilový provoz - dílnu, lakovnu, včetně motorové části. Co jsme tehdy nedokázali zafinancovat, to uděláme nyní. Opravíme objekt bývalé truhlárny pro dílny, ale také pro třídy a zázemí pro žáky a učitele,“ vyjmenovává ředitel krajského rozvojového centra CIRI Pavel Tichý.

Rychnovská průmyslovka je významným partnerem automobilky v Kvasinách. Většina z jejích 550 studentů odchází buď tam nebo k jejím dodavatelům. Závod proto považuje spolupráci se školou za strategickou.

„Podporujeme ji finančně, ale především na odborné úrovni. Máme nastavený systém odborných praxí u nás v závodě, ale pracujeme i na vzdělávání pedagogického sboru. Řešíme s učiteli, kam jde technologie, kam jde automobilový průmysl,“ zdůrazňuje ředitel závodu Škoda Kvasiny Jiří Černý.