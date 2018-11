Na Černé hoře se už lyžuje, o víkendu se přidá Malá Úpa

Sedm stupňů pod nulou, ledem obalené stromy, lehce pod mrakem, chvílemi prosvítající slunce a až půl metru technického sněhu. Takové podmínky čekaly na lyžaře na vrcholu Černé hory v pátek dopoledne. První nedočkavci u dolní stanice kabinkové lanovky v Janských Lázních stepovali už několik minut před půl devátou, kdy lanová dráha vyrazila na kopec.

Úvodní den na Andělu lyžovalo několik desítek lidí především z blízkého okolí, větší zájem vlekaři očekávají o víkendu. V prvních dnech se tu lyžuje za speciální jízdné, dospělý za celodenní skipas zaplatí 400 korun.

Otvíračku sezony si nenechala ujít parta srdcařů z Janských Lázní. „Na první lyžovačku člověk musí jít, nemohli jsme se dočkat,“ prozradila Magda Saiverová.

Už dva dny před spuštěním vleku Anděl si zkoušel lyžáky a výstroj sedmdesátiletý Zdeněk Formánek. „Chodil jsme v nich po pokoji, aby si nohy trochu zvykly. Dnes jsem vstával v šest ráno, chtěl jsem tady být včas. Na to, že nesněží a chybí voda, tak jsou sněhové podmínky ideální,“ řekl muž, který na zdejších svazích lyžuje celou zimu několikrát týdně.

Na sjezdovce nechyběl ani janskolázeňský patriot a sběratel, osmdesátiletý Jan Hainiš. „Zahájení sezony si nikdy nenechám ujít, vždycky tady jsem mezi prvními. Sníh je ještě trochu hrudkovatý, ale tak je to na začátku vždycky. Jinak je to bomba,“ sdělil bývalý závodník.

Letošní lyžařská sezona v Krkonoších začala o zhruba dva týdny později než vloni, sjezdovka Anděl zůstane v provozu i po víkendu. Stávající ceny platí až do odvolání. Na vrchol Černé hory lyžaře dopravuje kabinková lanovka, otevřená už je také lyžařská škola, půjčovna lyží a test centrum v budově dolní stanice lanové dráhy.

Je málo vody, vlekaři musí brát ohledy při zasněžování

Otevření dalších sjezdovek ve SkiResortu Černá hora-Pec, pod který spadá pět areálů a celkem 44 kilometrů tratí, závisí hlavně na počasí. Kvůli několik měsíců trvajícímu suchu mohou vlekaři vyrábět technický sníh jen omezeně.

„Bojujeme s nedostatkem vody a tomu musíme přizpůsobit zasněžování. V každém areálu jsme proto vybrali páteřní sjezdovky, které zasněžujeme. Musíme plnit podmínky sanačních průtoků a na víc sjezdovek to v současnosti není,“ uvedl ředitel SkiResortu Petr Hynek.

Obleva se srážkami, která má v následujících dnech do Krkonoš přijít, by paradoxně mohla pomoci. „Do vodotečí se dostane více vody, budeme moci částečně čerpat do nádrží,“ poznamenal Hynek. Retenční nádrž u horní stanice lanovky na Černé hoře je v současnosti prázdná.

Malá Úpa připraví polovinu sjezdovky

Sněžná děla běží v Peci pod Sněžkou, Velké Úpě, Černém Dole, Mladých Bukách u Trutnova i ve Špindlerově Mlýně.

V sobotu se začne lyžovat v Malé Úpě, zdejšímu skiareálu se povedlo připravit dolní polovinu sjezdovky Pomezky. Stejně jako na Černé hoře budou mít lyžaři k dispozici 500 metrů dlouhý úsek, tedy polovinu sjezdovky. Na svahu je 30 až 40 centimetrů technického sněhu, o víkendu platí jednotné jízdné 300 korun.

„Zatím se bude lyžovat o víkendech. Příští víkend bychom chtěli otevřít celou sjezdovku Pomezky, ale předpověď počasí není příliš příznivá, má přijít obleva a déšť,“ upozornil šéf skiareálu Martin Buček. V loňském roce se na Malé Úpě poprvé lyžovalo 2. prosince.

Druhý prosincový víkend chce lyžaře pustit na svah špindlerovský skiareál, tradičním otvírákem sezony bude SkiOpening. Ve Svatém Petru vystoupí kapely Děda Mládek Illegal band, Support Lesbiens, večerní program naservíruje například tanec roleb a show instruktorů lyžařské školy. Na plátně poběží open air premiéra pohádky Čertí brko.

Také Špindlerův Mlýn nasadí v úvodu sezony speciální ceny, od pátku do neděle lyžaři pořídí třídenní skipas za cenu jednodenního, v internetovém e-shopu jej koupí za 720 korun. Prvním českým zimním střediskem, které letos zahájilo provoz, byl Monínec na Příbramsku. Na tamních kopcích se lyžuje už od poloviny listopadu.