Nevydanou píseň Freddieho Mercuryho dokončí band swingujících Pirátů

Nahrávka písně Eddieho Howella Man from Manhattan, na níž zpívá a hraje na piano Freddie Mercury a na kytaru Brian May, vznikla v roce 1976, v požehnaných časech kapely Queen, kdy vydala skvělá alba Night At the Opera a A Day At The Races, jenže nikdy nevyšla.

Až teprve teď získali východočeští muzikanti k projektu „Eddie Howell’s Man From Manhattan 2018 - Pirate Swing Band, feat. Freddie Mercury & Brian May“ požehnání, jde o celosvětový charitativní singl pro nadaci Freddieho Mercuryho - Mercury Phoenix Trust.

„Především si naše kapela považuje za obrovskou čest, že byla jako jediná na světě poctěna právem přepracovat tuto polozapomenutou skladbu podle svého a použít Mercuryho a Mayovy stopy z původní nahrávky. Tím spíše, že jde o píseň ve stylu a zvuku nejlepšího období Queen, byť není skladbou Queen a nenajdeme ji tedy na žádné z jejich desek. Mercuryho mnohavrstvé vokály, nezaměnitelný zvuk „rudého speciálu“ Briana Maye a zvláštní atmosféra dílka, inspirovaného románem Kmotr, to vše z kompozice dělá unikátní záležitost,“ říká Jiří Ševčík.

V roce 1976 si Eddie Howell pozval do studia kamarády Freddieho Mercuryho a Briana Maye, aby jeho píseň vyšperkovali originálním soundem. „Pokud toto nebude megahit, žaluj Warner Brothers,“ prohlásil po týdenním nahrávání Mercury. Mohl to být hit, když na vydavatelství přišlo udání, že americký baskytarista, jenž na nahrávce účinkuje, neměl britské pracovní povolení. Singl tedy musel být okamžitě stažen.

„V různých bootleg podobách a otřesné technické kvalitě koloval jako tajemná rarita mezi fanoušky Queen. Až doteď. Naše aranžmá skladby bude samozřejmě zcela odlišné, Pirate Swing Band se rozšíří o symfonický orchestr a na piano si zahraje i hvězdný Mike Moran, autor alba Barcelona Freddieho Mercuryho a Montserrat Caballé či producent desek Davida Bowieho, Roda Stewarta, Ozzyho Osbourna či George Harrisona,“ říká Jiří Ševčík.

Piráti jdou do studia v Čechách, výsledek vznikne v Británii

V jeho studiu v Británii se bude také celá nahrávka míchat. „Taktéž jsme velmi poctěni faktem, že anotaci do bookletu nabídl napsat legendární Jim Jenkins, oficiální životopisec Queen,“ podotýká Ševčík.

Celosvětově vyjde singl (CD + iTunes + 7‘ vinyl) s radio mixem, prodlouženou verzí, dance remixem DJe Michaela C a instrumentální verzí, všechna práva jsou v rámci exkluzivní licence od publishera Chrysalis Records ošetřena. Náhodné není ani načasování, neboť v listopadu bude mít v kinech premiéru životopisný hraný film o Mercurym a Queen od hollywoodského studia 20th Century Fox nazvaný Bohemian Rhapsody.

Původní stopy s Mercuryho hlasem a Mayovými kytarami už byly exportovány z původního magnetického pásu i digitálně vyčištěny, to vše v nejslavnějším studiu na světě Abbey Road v Londýně.

„Piráti jdou do studia v Čechách 10. června, pak se vše ve stopách odešle do dalšího britského studia, kde pod vedením producenta Mika Morana vznikne výsledný nosič,“ těší se Ševčík. Pirátství v názvu jeho bandu není náhodné stejně jako žánr.

Drancovat se zdravou drzostí poklady světové pop music je Ševčíkově formaci vlastní stejně jako swingové cítění včetně „flákavé“ elegance. Vždyť Pirate Swing Band ocenili fanoušci Queen a muzikanti nadchli Jiřího Suchého i Karla Gotta.

Skoro to celé připomíná zbylé Beatles v 90. letech, když deset let po Lennonově smrti vyšly songy Free as A Bird a Real Love.

„Nemyslím si, že bychom měli sebemenší právo se rovnat s takovými giganty, ale pokud přistoupíme na principiální porovnání, má, řekl bych, Man From Manhattan 2018 blíže ke způsobu, jakým vzniklo poslední řadové album Queen s Mercurym - Made In Heaven. Tam kapela měla k dispozici jen vokál a až dlouho po frontmanově smrti dotáčela vše ostatní, případě použili zpěvové stopy z Freddieho sólových nahrávek a natočili je ve zcela jiném zvuku a aranžmá. V tomto případě to bude podobné, jakkoli to srovnání je opravdu spíše technické. Ale jednu podobnost tam přece jen vidím, část natáčení shodou okolností se také děje v Abbey Road,“ uvádí s úsměvem zpěvák.

Howell se inspiroval Kmotrem

Piráti tedy mají slavnou produkci, hlas i kytaru, jak ale skladba bude vypadat? „Po rozhovoru s autorem Eddiem Howellem, který se nám svěřil, že text se inspiroval románem Maria Puza Kmotr, jsme se rozhodli pro zářivý zvuk až soundtrackového stylu, něco jako superhrdinské filmové téma a Eddie souhlasil. Tak uvidíme, držte pěsti, ať se nám to povede. Bude to třeba, neboť Eddie na nás osobně přiletí do studia dohlédnout. A především doufáme, že se výsledek bude líbit fanouškům Queen,“ podotýká Ševčík.

Pro jeho muzikanty jde o další stupínek ve vybrušování aranžování a opět o něco, co nikdy dřív nedělali.

„Styl písně, forma, zvuk a instrumentace byla jasná poměrně záhy a řekl bych, že jsme se skvělým Radkem Škeříkem dali dohromady zajímavou věc. Od účasti producenta Mika Morana si slibuji hlavně další školu od mistra a skvělý sound. V historii naší kapely jde samozřejmě o velmi významný bod a především velkou čest, ale zároveň o nic menší závazek,“ říká Jiří Ševčík.

„Máme možnost pracovat se světovou špičkou a něco se přiučit a také můžeme pomoci tam, kde je to třeba. Výtěžek totiž poputuje nadaci Freddieho Mercuryho - Mercury Phooenix Trust, bojující proti AIDS. Tohoto moru přelomu 20. a 21. století se bohužel již lidé přestali bát, osvěta víceméně utichla, ale stoupající čísla nově nakažených, i v naší zemi, jsou alarmující,“ podotýká.

Nosič by měl být pokřtěn na galakoncertech Pirátů, 12. prosince v hradeckém Aldisu a 17. prosince v pardubickém Domě hudby, snad i se zástupci skupiny Queen.