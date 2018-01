RECENZE: Dobrý úmysl ve Snu noci svatojánské Drábkovi nevyšel

Na sklonku roku 2017 režisér a veleúspěšný dramatik David Drábek opět vypustil sci-fimonstra, tentokrát do Shakespearova Snu noci svatojánské v hradeckém Klicperově divadle, kde byl do července uměleckým šéfem. Proč, ví patrně jen on sám.