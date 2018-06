Krkonoše mají osvěžení nejen pro turisty, Vrchlabí opravilo Kačák

Postavení drobných staveb je završením několikaměsíčního úsilí, které začalo vypuštěním a vybagrováním rybníka na okraji Vrchlabí, jehož okolí je vyhledávanou rekreační zónou. Díky tomu došlo ke zkvalitnění vody a zvětšil se také objem nádrže.



„Z rybníka bereme vodu na zavlažování fotbalového stadionu a v zimě na zasněžování běžkařských tratí,“ upozorňuje starosta krkonošského města Jan Sobotka.

Lesníci pokáceli přestárlé stromy a vysadili nové. Kolem rybníka vede nová zpevněná cesta včetně lávky, úprav doznala také pláž. Lužním lesem na severní straně rybníka, který usiluje o zápis mezi přírodní kulturní památky, vede dřevěný povalový chodník podobný těm přes rašeliniště v Krkonoších. Nejviditelnějším zásahem jsou drobné stavby na břehu i ve vodě.

Největší z nich je rybářský domek se špičatou střechou, který podpírají dřevěné kůly. Z dálky tak vypadá, jako by se vznášel nad vodní hladinou. Slouží jako odpočinkové místo pro plavce a zároveň jako vstup do vody.

„Architekt zvolil takové řešení, které bude v souladu s připravovaným krytým bazénem, tak aby to k sobě pasovalo,“ podotýká místostarosta Alfred Plašil.

Uprostřed rybníka, přímo naproti domku, se nachází skákadlo, na břehu vznikly jednoduché převlékárny, plážová sprcha, molo a také prostorné ohniště s trámy místo laviček.

Plže budou zkoumat v laboratoři

U některých lidí, kteří se v Kačáku koupali, se ovšem objevilo kožní onemocnění cerkáriová dermatitida. Vyrážku způsobují larvy motolic vyrůstající na vodních plžích a přenášené ptáky. Někdy napadají také člověka, alergická reakce se však neobjeví u každého. Experti odebrali vzorky plžů z rybníka a v laboratoři zjistí, jestli skutečně obsahují cerkárie.

„Velmi nás to mrzí, ale podobné problémy mají nebo měly i jiné vodní nádrže u nás. Je to zkrátka přírodní vodní plocha, ve které dochází k přírodním procesům, a tak k ní je potřeba i přistupovat. Nemůžeme vodním ptákům zakázat, aby tu přistávali a žili,“ poznamenává Alfred Plašil.

Zvýšenému výskytu cerkárií může nahrávat teplé počasí, nejaktivnější jsou v ranních hodinách.

Jedním z řešení je podle Plašila vysadit predátory, které infikované plže vyhubí. K částečnému zarybnění rybníka tak jako tak dojde. Město do něj nasadí amury, tolstolobiky a další druhy, které požírají řasy a rákos, aby nádrž nekontrolovatelně nezarůstala.

„Budeme to konzultovat se specialisty, kteří nám řeknou, kolik ryb a v jakém množství je vhodné sem vysadit,“ naznačuje místostarosta.

Město šetří na krytý bazén

Revitalizace rybníka je předzvěstí stavby krytého bazénu, který podle všeho už v příštím roce začne vznikat nedaleko od vodní nádrže blíže hlavní silnici ve směru na Vrchlabí. Akvapark bude částečně zapuštěný do země, aby lépe splynul s okolím. Kromě plaveckého bazénu se čtyřmi drahami zde bude dětský bazén, relaxační zóna s divokou vodou, vířivkami a tobogan.

Starosta Jan Sobotka náklady odhaduje na 130 milionů korun. Polovinu už radnice našetřila ve speciálním fondu, který kvůli projektu před časem založila.

„Máme územní rozhodnutí a zadáváme výběrové řízení na dokumentaci ke stavebnímu povolení. Do konce roku bychom chtěli mít hotový projekt, přes zimu získat stavební povolení a v příštím roce by se mohlo začít stavět,“ říká starosta. V roce 2020 by podle něj mohl bazén začít fungovat.

Otázka koupání je ve Vrchlabí žhavým tématem už několik let. Svého času soukromý investor dokonce chtěl vybudovat akvapark v průmyslovém areálu v centru města.

„Intenzivně o tom mluvíme pět let. Řešili jsme, jestli udělat venkovní bazén, nebo krytý. Venkovní koupaliště by bylo ekonomicky i provozně levnější, ale v našich podmínkách je provozovatelné maximálně dva měsíce v roce. Rozhodli jsme se proto pro vnitřní bazén, který má celoroční využití,“ sděluje dále Sobotka.

Zkultivování rybníka Kačák je dalším příspěvkem do rozvoje vrchlabské části Vejsplachy. U kruhového objezdu, kde se kříží silnice do Špindlerova Mlýna, Jilemnice a Dolní Branné, už v roce 2015 vznikl fotbalový stadion za 120 milionů korun. Areál je v zimě centrem běžeckého lyžování. Zdejší oddíl tu provozuje ve východních Čechách jediný běžkařský okruh s umělým zasněžováním a nočním osvětlením.