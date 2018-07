Počasí bude ideální, na Rock for People vyhlížejí až třicet tisíc lidí

Rock for People 4. - 7. července, Festivalpark HK Doprava a parkování:

pro návštěvníky bude zdarma zajištěna kyvadlová doprava (Terminál HD -Festivalpark - Terminál HD). Parkování v bezprostřední blízkosti bude na všechny tři dny stát 400 korun. Za kolik:

základní celofestivalová vstupenka bude na místě stát 2 200 korun, s kempem cena vyjde na 2 400 korun. Juniorské vstupné (15 až 17 let) stojí jen 1 300 korun, dětské (10 až 14) 690 korun a seniorské (nad 60 let) 710 korun. Jednodenní vstupné na středu, čtvrtek nebo pátek 1 100 korun. Vybraný program

středa: John Wolfhooker (15.40), Vypsaná Fixa (16.40), Abert Hammond jr. (17.40), Tři sestry (18.40), Horkýže Slíže (19.45), The Vaccines (20.50), Enter Shikari (21.55), Tho Kooks (23.00), Ho99o9 (00.15).

čtvrtek: Ivan & The Parazol (13.45), Radim Hladík Tribute (14.45), Poletíme? (15.50), The Petebox (16.50), Hentai Corporation (17.50), Xindl X (18.50), Blossoms (19.50), Rodriguez (20.45), Marmozets (21.40), The Prodigy (22.40), Sigma DJ set (00.00). pátek: From Our Hands (13.50), Fast Food Orchestra (14.50), Kapitán Demo (15.50), Stray From The Path (16.50), Gaia Mesiah (17.50), Sick Puppies (18.50), Stick To Your Guns (19.50), Skillet (20.50), Beatsteaks (21.55), Volbeat (23.00), Zeal & Ardor (00.20).