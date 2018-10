Chystané rozhledny vyjdou dráž, obce budou muset přihodit miliony

„Ceny mohou být výrazně dražší, než se předpokládalo. Před třemi lety nebyl problém vysoutěžit firmu až o 30 procent níž, dneska je velké štěstí, že se vejdeme do rozpočtované ceny. Mám trochu obavu, aby obce byly připravené na případné vícenáklady a větší spolufinancování. Veškeré finance nad stanovený rozpočet ze sta procent platí obec,“ vysvětluje sekretář Euroregionu Glacesis Jaroslav Štefek, který má stavbu rozhleden a další turistické infrastruktury na starosti.



Rozhleden bude jedenáct, a to v Deštném, Olešnici, Vysoké Srbské a v Novém Hrádku, sedm na polské straně hranice. Stavět se má i most přes Divokou Orlici v Neratově a dvě informační centra.

Nejdál jsou v Deštném v Orlických horách, rozhledna na Velké Deštné měla stát víc než čtyři miliony korun. Do tendru se přihlásily tři firmy a obec zřejmě zaplatí ze svého podstatně víc, než plánovala.

Přesnou částku kvůli soutěži nechce deštenská starostka Alena Křížová (nez.) zveřejnit. „Teď se vše soutěží za víc peněz, taková je bohužel realita. Rozhlednu chceme. Máme nějaké rezervy. Vše ale bude schvalovat nové zastupitelsvo,“ řekla Křížová.

Problém může být firmu sehnat. V Olešnici v Orlických horách chtějí udělat tendr v zimě.

Nové rozhledny V Orlických horách se chystá stavba 11 nových rozhleden, 4 vyrostou na české straně, 7 na polské.

Stavět se má také most přes Divokou Orlici v Neratově a dvě informační centra. Vše má stát podle rozpočtu 93 milionů korun.

85 procent pokryjí evropské dotace, v Česku přidá dalších 5 procent stát.

Pro získání dotace se spojilo 18 partnerů - od obcí až po kraje. Ty měly ze svého přidat 11 milionů. Propočty však vycházely při podávání společného projektu „Českopolská hřebenovka - Východní část“ ze situace na stavebním trhu před několika lety.

„Otázka je, zda se někdo vůbec přihlásí. Dodavatelů není zas tolik, jde o specifickou kovovou konstrukci se dřevem. Měli jsme několik kontaktů, ale ti už mají plno, zkusíme se s nimi dohodnout na příštím roce. Čas máme, ale nechceme stavět na poslední chvíli,“ říká starosta Jiří Cejnar.

Jeho obavy nejsou plané. Špatné zkušenosti se sháněním firmy pro specifickou zakázku má třeba Královéhradecký kraj, který už vypisuje třetí tendr na stavební práce v pevnosti Dobrošov za 65 milionů korun.

Do prvního výběrového řízení se nepřihlásil nikdo, do druhého jedna firma, která však dala přednost lukrativnější zakázce. Kraj musel snížit nároky na zhotovitele.

„Vidím, že se soutěže různě opakují a ceny stoupají. Chceme, aby se výsledná částka co nejvíc přiblížila dotační, abychom to byli schopní dofinancovat,“ míní starosta Nového Hrádku Zdeněk Drašnar.

Právě na Novém Hrádku může cena nejvíc narůst, protože mají investici nejvyšší. Stavět se bude nejen rozhledna, ale také informační centrum a parkoviště s rozpočtem 11 milionů korun. Pokud by se za tuto částku skutečně stavělo, městys by ze svého platil desetinu, tedy 1,1 milionu korun. Vše nad 11 milionů korun by ale musel dát z rozpočtu.

„Případně se udělají úpravy, něco se vyškrtá, ale nemůžeme si dovolit platit třeba čtyři miliony. To by nešlo,“ dodavá Drašnar.

Vysoká Srbská má přislíbenou firmu, která by se do tendru přihlásila. „Ceny se nebojím. Rozhledna má stát dva miliony, z rozpočtu máme platit zhruba 400 tisíc, a i kdyby to stouplo třeba na 600 tisíc, našetřili jsme nějaké peníze a máme v rozpočtu rezervu,“ uvádí starosta Vysoké Srbské Jožka Klučka.

V Polsku se bude stavět sedm rozhleden, situace na tamním stavebním trhu je ještě horší. Komplikují ji i komunální volby, ty budou za dva týdny. Také tam budou často vysoutěžené ceny rozhleden schvalovat nová zastupitelstva.

„Jsme připraveni rozjet se do těch obcí a vše tam vysvětlovat,“ slibuje Jaroslav Štefek.

Sekretář euroregionu připomíná, že pokud by od projektu odstoupil jediný z osmnácti subjektů, pak by o dotace přišli všichni.

„Máme písemný závazek všech partnerů, že by měli stavby dokončit a neohrozit projekt. Jinak je možné škodu soudně vymáhat. Věřím, že vše dobře dopadne,“ doufá.

V Polsku se první rozhledna otevře nedaleko Nowe Rudy už 19. října. České by měly první turisty přivítat v příštím roce.