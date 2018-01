Objevuje se únava z demokracie, stále je ale kam klesnout, říká chartista

Jak to s demokracií vypadá nyní?

Objevují se náznaky jako únava z demokracie. Političtí predátoři na ni nyní jdou naprosto cílevědomě a rafinovaně. Jestliže máme v demokratickém systému Poslaneckou sněmovnu, Senát, vládu a prezidenta, tak teď to máme 50 na 50. Ohrožení ze strany Babiše a Zemana ještě čelí opozice, která má většinu ve sněmovně i v Senátu. Ohrožení svobody a demokracie se ale zvýšilo.

Měli jsme tu svobodné volby, to přece je základ demokracie.

Ve svobodných volbách však také Němci zvolili Hitlera a Češi v roce 1946 Gottwalda. Když nastoupí správně demagogická propaganda, dokáže principy demokracie zneužít ke zlikvidování svobody.

Vidíte dnes takové zneužívání?

Jsou tu demagogické vlivové agentury financované ze zahraničí. Kdo dokáže poznat, že tam je trojský kůň, pomocí něhož lze svobodu zneužít?

Hodně se mluví o lživých zprávách, takzvaných fake news a nutnosti upravovat je nebo mazat...

To by byla cenzura. A to je také nebezpečné. Vyháněli bychom čerta ďáblem. Je potřeba zvýšit úroveň těch, kteří tyto zprávy konzumují, aby hned cítili, že to smrdí.

K volbám přišlo nejvíce lidí od roku 1998. To není dokladem zvyšujícího se zájmu o demokracii?

Mobilizovaly se obě strany, ale ta motivace byla ze strachu. Zemanova strana se mobilizovala strachem, který vyvolává Zeman, druhá strana strachem, aby Zeman nezvítězil. Část lidí přijde k volbám vždy, ale ti další přišli kvůli strachu, který vypustil Zeman jako džina z lahve.

Říká se, že mít strach je v pořádku.

Je to přirozená lidská vlastnost. Kdybychom neměli strach, tak už neexistujeme.

Josef Kordík Narodil se 1. srpna 1948 v Nové Vsi nad Popelkou a vystudoval textilní průmyslovku. V roce 1969 se rozhodl stát se knězem a v září 1970 nastoupil do semináře v Litoměřicích. Po dokončení studií a vysvěcení nastoupil v roce 1975 jako kaplan v Bílině, poté působil v severočeské Libčevsi. V roce 1978 podepsal Chartu 77, zapojil se do disentu a své názory projevoval otevřeně i při kázáních. Brzy se dostal do problémů s režimem, což v roce 1981 vyústilo v odebrání státního souhlasu k vykonávání kněžského povolání. Protože však ještě pět týdnů sloužil mše, byl obžalován z maření státního dozoru nad církvemi a byl odsouzen k podmíněnému trestu. Poté pracoval v dělnických profesích, byl několikrát vyslýchán a ke kněžské službě se mohl vrátit až v roce 1989 po pádu komunismu. Po vrácení státního souhlasu mu na konci roku 1989 přidělili faru v Železnici na Jičínsku, kde působí doposud. Začal pracovat také jako vězeňský kaplan ve valdické věznici.

Už před lety jste prezidenta Zemana kritizoval. Jak ho hodnotíte po pěti letech na Hradě?

Jeho absolutní uražená ješitnost je neléčitelná. Za celých pět let se mstil těm, kteří ho nepodporují. Tato pomsta ho provází od doby, co nebyl napoprvé zvolen prezidentem. Pak si toho všimly cizí mocnosti a tuto Zemanovu vlastnost zapřáhly do svých zájmů.

Jsme podle vás stále ještě zemí orientovanou na západ?

Ano, ale pseudomesiášové nás chtějí zatáhnout jinam, straší nás negativy západu a slibují nám, že nás zbaví zodpovědnosti.

Očekával jste, že Miloš Zeman funkci obhájí?

V této souvislosti bych použil citát Henriho Bergsona, který vysvětluje, proč lidi takto volili a volí: „Z přirozeného instinktu a z důvodu, že alespoň v představách raději podvádíme, než abychom byli podváděni, je divák spíše na straně podvodníka.“ Nevědomí voliče obdivuje zloděje a podvodníky. Ono je to děsně výhodné, mít takového prezidenta hulváta. Každý si může říci, ještě na tom není jako náš prezident. Jak říká Morgan Scott Peck: „Když je někdo před námi krok, tak ho obdivujeme. Když je dva kroky, tak ho nenávidíme.“ Všechny ty negace jsou velice vzácné zboží, abych mohl uklidnit své svědomí: ještě nekradu jako někteří, ještě nelžu, nechlastám a nemluvím tak sprostě jako prezident.

Ve volbách se hovořilo o zápasu slušnosti a hulvátství, není na něj slušnost příliš slušná?

Slušnost je jedna věc, ale když se setkám s darebákem, musím říci jednou a dost.

Řekl jste, že stále ještě nejsme na dně. Máme kam klesat?

Dokud lidstvo existuje, tak může klesat níž a níž.

Miloš Zeman slíbil, že bude umírněnější, můžeme mu věřit?

Nemůžeme. On tím přiznal, že dosavad nebyl korektní, že házel šrapnely. Teď prý přestane? On se toho nemůže zbavit, nevynechá ani jednu příležitost, aby mrsknul nějakou ošklivou věc na své odpůrce.