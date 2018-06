Pět otázek pro senátora: získá křeslo za Trutnov Hlavatý, nebo Sobotka?

Dosavadní senátor za ANO, jenž se nakrátko stal poslancem, mandátu se vzdal a znovu usiluje o senátorský post, v prvním kole dostal 5 728 hlasů, tedy 25,2 procenta. Sobotka (STAN) posbíral 7 615 hlasů, tedy 33,5 procenta (kompletní výsledky prvního kola zde).

Zatímco v prvním kole byla volební účast velmi nízká (jen 22,9 procenta), nyní k urnám s jistotou dorazí mnohem více lidí, pravděpodobně více než 50 procent voličů. Rozhodnou o tom, kdo z dvojice Sobotka - Hlavatý usedne v Senátu po následující dva roky a devět měsíců, tedy do doby řádných senátních voleb na Trutnovsku. Redakce iDNES.cz dva dny před druhým kolem oběma mužům položila pět totožných dotazů.

1 Proč chcete být senátorem?

Jan Sobotka: Myslím si, že moje práce pro město v roli starosty mi přinesla hodně zkušeností, mám spoustu kritických připomínek k novým zákonným normám, protože zákonodárci mnohdy ani nevědí, jak dopadnou do daného území. Senátor je poslední prvek, který zákon dostane na starost a já bych chtěl působit zpětnou vazbou. Práci ve městě i kraji si dovedu představit, ale nikdy jsem nebyl v zákonodárné instituci. Profesně je to jiná zkušenost, kterou zatím nemám.

Jiří Hlavatý: Zjednodušeně řečeno: určité úkoly jsem si dal na šest let a mám jich splněných zhruba jen polovinu. Jsem si zcela jistý, že můj přínos je díky mému životnímu příběhu značný. Podnikatelé do politiky patří, mají co politikům říct a jejich zkušenosti jsou nezastupitelné, protože právě podnikatelé z velké části rozhodují o tom, zda se České republice dařit bude nebo naopak. Českou republiku mohu reprezentovat i díky jazykové vybavenosti a velkým zkušenostem se zeměmi Evropské unie. Mým cílem je prosadit, aby stát dobře hospodařil, tedy levně nakupoval a draze prodával. Já ale vážně nemám žádné politické ambice, nepolitikařím. Podporuji rozumné názory a je mi úplně jedno, z jaké strany pocházejí.

2 Jak můžete být coby senátor platný pro Královéhradecký kraj?

Jan Sobotka: Rád bych působil v takové neformální skupině poslanců a senátorů, kteří všemožně podporují dostavbu dálnice D11. To skutečně považuji za nejdůležitější investici do Královéhradeckého kraje s obrovským dopadem. To je sice jen jedna z věcí, zato však pro kraj ta nejplatnější (aktuálně o dálnici v článku D11 kolem Jaroměře začne na jaře stavět firma Porr, práce u Hradce stojí).

Jan Sobotka (nestr. za STAN)

Jiří Hlavatý (nestr. za ANO)

Jiří Hlavatý: Já předně nemám žádné ambice být v Praze a sedět v Senátu. Dělám to jen proto, že z pozice senátora mám daleko větší sílu prosazovat potřeby jednotlivých měst a obcí na nejrůznějších úřadech a ministerstvech. Jsem zvyklý pomáhat lidem a tím, že budu senátorem, budu mít možnost prosazovat zájmy a potřeby regionu, a tedy obyčejných lidí. Senátor se může snažit do zákonů vsunout nebo dodat zkušenosti z podnikatelského života. Nerad bych se opakoval výčtem slabin Královéhradeckého kraje, a tak zmíním jednu konkrétní věc: rád bych pomohl například v jednání s naším zastupitelským úřadem ve Lvově na Ukrajině, protože nás tíží nedostatek pracovníků (více o problematice v článku Příliv Ukrajinců do Česka má zrychlit. Skončil systém ovládaný podvodníky).

3 Koho byste chtěl za prezidenta a proč?

Jan Sobotka: Rozhoduji se mezi pány Horáčkem a Drahošem. Chci někoho, kdo bude národ více stmelovat a vysvětlovat mu, co je dobré a co špatné. Nikoli tedy současného prezidenta, který bere hlasy všech. To určitě není dobře.

Jiří Hlavatý: Je to předčasné, ještě nejsem rozhodnutý. Stále přemýšlím tom, která volba by byla nejlepší pro Českou republiku, protože si přeji větší respekt k naší zemi. Rozhodnu se až na poslední chvíli.

4 Podpořil byste Babišovu menšinovou vládu?

Jan Sobotka: Je to sice jen hypotetické, ale spíš ne.

Jiří Hlavatý: Menšinovou vládu bych podpořil, protože mně jde o vládní program. A kdyby to byl program vlády jakékoli jiné strany a zamlouval by se mi, rovněž bych jej podpořil. Skutečně by mne zajímalo, proč jdou všichni proti Babišovi. Proč jsou všichni proti podnikateli, který je bezúhonný, charakterní, čestný, dává práci lidem a netáhnou se za ním žádné aféry? Co ještě chtít? Jaký jiný podnikatel by už měl jít do politiky? Chceme mít v nejvyšší orgánech opravdu ty nejlepší lidi, kteří mohou s něčím pomoct, anebo tam chceme jen politiky, kteří si pouze předávají funkce?

5 Byl by váš soupeř dobrý senátor?

Jan Sobotka: Jiří Hlavatý by byl dobrým senátorem, ostatně on jím už skutečně byl. Mám s ním dobré zkušenosti, a to nejen z toho důvodu, že se zajímal o problematiku ve Vrchlabí.

Jiří Hlavatý: O Janu Sobotkovi opravdu nemohu říct vůbec nic špatného. Je to slušný člověk a vlastně i dlouhodobý politik. Já bych si však jako senátora víc dokázal představit člověka, který rozumí podnikání, má evropský přehled a zaměstnává lidi.