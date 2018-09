Nejsme žádní gauneři, vstup do koalice ale neočekávám, přiznává Šormová

Ještě v roce 1998 zaznamenali komunisté v komunálních volbách v Hradci Králové 16,28 procenta, od té doby jejich zisk spadl na 10 procent a už příští týden bude jasno, zda se pokles podařilo zastavit.



„Budu spokojená, když obhájíme čtyři místa zastupitelů. Děláme, co můžeme. Pokud budou mít lidé pocit, že práce našich stávajících zastupitelů byla dobrá, máme reálný program, nejsme žádní gauneři a řada věcí už je jinak, třeba se to i povede,“ říká jednička kandidátky Táňa Šormová.

Na kandidátce máte jen pět lidí mladších 50 let, jinak vesměs seniory. Není kde brát?

Upřímně? Není. A také není ani zájem. Podle mě je to ale obecný problém, zájem lidí dělat něco pro druhé není tak velký. A práce v zastupitelstvu přesně taková je, bere čas, někdy je na úkor rodiny i koníčků, tedy pokud to chcete dělat poctivě. Mám pocit, že mladá generace upřednostňuje jiné věci než veřejnou činnost. Říkám zcela otevřeně, že kandidátka se dohromady nedávala lehce.

Aby za čas vůbec někdo kandidoval...

Věřím, že mladší generace zase chuť kandidovat najde a pochopí, že bez práce to nejde.

Jde ale o to, zda jste stranou otevřenou mladým lidem...

Určitě. Dnes už to není tak, jak se vždy říkalo, že u nás musí člověk poslouchat a ctít názory těch nahoře. Zkrátka jsme si prošli obrodou a respektujeme i různé názory uvnitř strany. Máme uplatnění i pro mladé a já věřím, že se postupně pustí do práce. Ostatně na druhém a třetím místě máme poměrně mladé kandidáty, byť nestraníky.

Byla byste hodně překvapená, kdyby komunisté byli přizváni k jednání o vstupu do koalice?

Překvapení by to asi skutečně bylo. Tedy na městě, protože to tu ještě nebylo. Na úrovni kraje už jsme v koalici byli a myslím, že jsme se s tím vypořádali se ctí. Na městě se to zatím nestalo a já nechci předjímat, zda budeme nebo nebudeme osloveni. Tyto věci se řeší až po volbách podle toho, jak dopadnou. Myslím, že naši čtyři současní zastupitelé pracovali velmi dobře a byli i dobře vnímáni jako konstruktivní opozice. Podařilo se jim prosadit nebo podpořit spoustu věcí. Nejsou to lidé, kteří by byli za každou cenu proti všemu, pokud jde o prospěch občanů a Hradce Králové, vnímají i názory protistrany.

Jenže protistrana velmi často opakuje, že s komunisty se nekamarádí, protože je to extremistická strana...

Já se tomu trochu usmívám. Ono se to hezky říká, ale když se podíváte do reality, ono to tak není. Já se to naučila brát jako klišé, i když mě hodně mrzí a štve, že se leckdy místo solidního programu zvolí antikomunismus. Po téměř 30 letech od roku 89 bylo dokázáno, že umíme pracovat a že spousta věcí je jinak. Vnímám to jako laciný humbuk a někteří na něj bohužel stále slyší.

Jaký partner je pro vás schůdný a s kým byste naopak vyjednávala jen nerada?

Teď si na to netroufám odpovědět, řešme to až po volbách. Pokud ale město bude fungovat a strany, které se do zastupitelstva dostanou, budou nastavené pro prospěch lidí a rozkvět města, jsou možné nejrůznější dohody.

Zkuste si tedy představit, že vás někdo přizve k jednání o koalici. Které programové body by pro vás byly zcela zásadní?

Určitě řešení dopravy a parkování v návaznosti na linky MHD, protože to je skutečný průšvih. Určitě také nedotažené a bolavé investiční akce. Bydlím na Benešově třídě a to je právě věc, která bolí hodně. Dál je to bytová politika. Permanentně se zastavují zelené plochy, to je přece hrůza. Staví se pouze developersky a byty jsou tedy předražené, to jsou až šílené částky. Jestliže chceme do města přilákat mladší generaci a rodiny a zajistit slušné bydlení pro seniory nejen v domovech důchodců, byty musí být cenově dostupné. Mohou to být nájemní byty, malometrážní, které bude mít pod palcem město. Jsou však i jiné věci, o kterých se stále mluví: Velké náměstí, severní terasy, křižovatka Mileta...

Jste spokojení v opozici? Někdo si stěžuje na válcování...

Mohu porovnávat: těsně po roce 89 byla opozice skutečně těžce válcována. Teď už to není tak razantní a kolegům se daří prosazovat spousta návrhů.

Zastupitelkou jste se stala již v roce 1989, můžete proto porovnávat. Za kterého primátora se podle vás měl Hradec nejlépe a za kterého nejhůř

Na to neumím odpovědět. Každý z primátorů měl něco k minusu a něco k plusu. Každý měl trochu jiné směrování. Když budu mluvit jen za sebe, nejhůř se nám dýchalo v prvních obdobích, kdy byl antikomunismus používán až velmi agresivně. Zastupitelé by měli být dospělí, vzdělaní a moudří. Důležitá je dohoda a hledání kompromisů a tohle přesně chybělo. Teď už je situace mnohem lepší.

Jste členkou KMS Moravské Předměstí - sever a bydlíte na Benešově třídě. Udělalo město dost pro pokračování rekonstrukce?

Neudělalo. Je ale otázka, zda to urychlit mohlo nebo nemohlo. Kompletní rekonstrukce je slibovaná už mnoho let, drhne to, ale přiznejme si, že některé kroky zpomalila možná i nevůle, nechuť, nepochopení obyvatel Benešovy třídy (více o tématu v článku Největší hradecké sídliště se dál rozpadá, budou ho jen záplatovat). Jednalo se o majetkový vztah k pozemkům pod nešťastnými rampami a stříškami. Obnášelo to podepsání souhlasu vlastníků bytů, trvalo to strašně dlouho a ukázalo se, že smlouvy o výpůjčce nebyly dobře nastavené. Hovořilo se o tom, že by pro vlastníky bytů mohlo do budoucna hrozit, že město předá společenství vlastníků jednotek opravené prostory, o které se pak budou muset za své peníze starat. Podle posledních informací jsou podepsané již všechny souhlasy snad kromě jediného, tak by se snad mohlo pokračovat. Mrzí mě však slib, že se budou bokem ukládat finanční prostředky z přebytku, ale nakonec se vše rozpustilo s vysvětlením, že je špatně, aby peníze jen ležely na účtu a nezhodnocovaly se. Je to sice pravda, na druhou stranu to lidem dávalo určitou naději, že pokračování rekonstrukce skutečně bude. Nedávno mě poměrně překvapila informace, že finanční prostředky na ministerstvu jsou, jen by se musely hledat na dílčí části rekonstrukce. Na obyvatele, kteří tu žijí, je to všechno strašně dlouhé, stále se jen dozvídají, že se to posouvá o půl roku, o rok. Mají strach, že se toho nedožijí.

A vy máte recept jak to urychlit?

Podle mě na městě chybí člověk nebo dva, kteří by měli v gesci jen Benešovku. Dosud slýcháme jen vize do budoucna, ale když chceme něco konkrétního, nikdo na to neumí odpovědět. Mám tedy obavu, že nějaký lék na urychlení prostě není. Město by se do toho mělo pustit poněkud intenzivněji, já to vnímám tak, že Benešova třída dosud nebyla mezi prioritami města. Když někdo bil na poplach, byla to jen komise místní samosprávy. Až v posledních dvou měsících se tu dveře pomalu netrhnou, strany se zjevují jedna po druhé a slibují, jak to tu opraví. Tak proč už to neudělaly? Vždyť některé z nich byly v koalici!

A jsme u tématu, kvůli kterému město čelí velké kritice, totiž u promarněných investic. Souhlasíte s kritikou?

Asi ano, i když nelze říct, že se nic neudělalo. Ale jsou věci, které doopravdy bolí, tedy Velké náměstí, Benešova třída, křižovatka Mileta. Zapomíná se však i na menší investice. Jezdím na kole, a tak si nemohu nevšimnout špatného stavu cyklostezek. Na pěší zóně pod nohama zase pluje dlažba. To jsou věci, které by měly být v pořádku.

Mluvili jsme o prioritách. Město před sebou jednu má: fotbalový stadion za víc než půl miliardy.

Jsem tělocvikář, na fotbal jsem se chodila dívat, malšovický stadion znám ještě z dob studia. Vím, že přestavbu potřebuje. Ale priorit by mělo být víc a navíc přednost by měly mít ty, které jsou pro větší skupinu lidí. A to stadion nesplňuje. Částka určená pro stadion by stačila na opravu dalšího dílu Benešovy třídy, sportoviště by se mohlo udělat po etapách a určitě trochu skromněji.

Ve vašem programu máte „nezahušťovat sídliště na úkor zeleně“. Jak se vám líbí připravovaná stavba administrativně komerčního centra u Milety?

Zeleň mám ráda a budu ji vždy prosazovat. Obchodních ploch už máme v Hradci dost, vždyť o tom svědčí druhé místo v metrech čtverečných prodejních ploch na jednoho obyvatele. Nevidím důvod, proč by mělo být další centrum. Kaufland, který by tu měl vzniknout, vidím jako zbytečný a raději bych tam viděla park, vodní plochu, víceúčelové hřiště s nějakým správcem. Na taková centra nechť jsou vyhrazené prostory, které už stojí, nejsou využité, jsou v centru města a možná i lukrativnější než kout u Milety. Trápí mě i lesopark pod Rozárkou. Je pravda, že do toho vstupují i soukromí vlastníci pozemků, ale kdyby město hledalo nějaké řešení a mluvilo s nimi, mohl by tu vyrůst nádherný park pro lidi z celého Moravského Předměstí. Studie již existuje a je velmi pěkná. Chybí tomu intenzivnější hledání řešení a více přemýšlení o tom, co lidé skutečně chtějí.

Volební zisk komunistů v Hradci Králové dlouhodobě padá. S jakým výsledkem byste byla spokojena?

Když obhájíme alespoň čtyři místa zastupitelů, optimální by však bylo ještě o dva lidi víc.

Ale jak na to, když jsou tu nová uskupení, která se vás budou snažit obrat?

Děláme, co můžeme. Pokud budou mít lidé pocit, že práce našich stávajících zastupitelů byla dobrá, že máme reálný program, že nejsme žádní gauneři a že řada věcí už je jinak, třeba se to i povede. Jsem optimista.