Muž řekl, že ho ovládl ďábel, líčí policistka hrůznou vraždu tří lidí

Dvaačtyřicetiletá kriminalistka se podílela na vyšetřování čtrnácti vražd či pokusů o ně včetně nedávné trojnásobné vraždy v rodinném domě v Lázních Bělohradě. Hrůzný případ dostala na starost.

Stalo se to loni v neděli 13. srpna. Příbuzný po noční směně našel doma tři mrtvá těla - svou sedmapadesátiletou matku, devětadvacetiletou sestru a dvouletého synovce. Zavolal policii, ale netušil, že vrah je stále v domě. Paranoidní schizofrenik, který v ostatních lidech, včetně členů rodiny, viděl ďábla.

„Všechny vraždy jsou brutální, ale tato byla zatím nejhorší. Těla nesla mnohočetná bodná a bodnořezná poranění od dýky,“ prozradila v exkluzivním rozhovoru vyšetřovatelka Lenka Frýbová.

Kdo objevil těla jako první?

Vraždu ohlásil příbuzný, který s nimi bydlel. Volal na policii, ihned vyjela nejbližší hlídka obvodního oddělení a na místě zadržela podezřelého Martina P., u kterého se později ukázalo, že trojici zabil.

Takže byl celou dobu v domě?

Ano, schovával se v jiné místnosti. Kdyby příbuzný mimořádně nebyl v práci, mohl být čtvrtou obětí. Ale to jsou už jen hypotézy.

Těla byla všechna v jedné místnosti?

Ne, našli jsme je v různých částech domu a zahrady. Zabil je postupně. Kvůli psychickému stavu, v jakém se Martin P. nacházel, přesná časová osa nejde dát dohromady. Ale s největší pravděpodobností byla zabita první jeho družka, pak její maminka a poslední syn.

Byl to teprve dvouletý chlapec, jak těžké je pro vás řešit vraždu dítěte?

Nejenom pro mě, ale pro každého policistu je psychicky náročné vyšetřovat takovou vraždu. Člověk se ale od toho musí oprostit.

Ale stejně si asi takové věci taháte v hlavě domů, nebo snad ne?

Je jasné, že to člověk z hlavy nepustí. Práci si člověk nosí domů pořád, třeba ho tam něco napadne, nějaký podnět, který ho přivede na stopu. Jelikož pracujeme v týmu, bavíme se a kombinujeme různé věci. Nejde zavřít dveře a už na to nemyslet.

Jak jste se vůbec dostala na kriminálku do Hradce? Není těžké se jako žena v tomto drsném prostředí prosadit?

Byla jsem oslovena. Vzniklo to tak, že při výjezdech, které jsem měla na okresní kriminálce, jsme spolupracovali s krajskou. Na okrese i tady jsem zařazena na problematice mládeže a mravnosti a právě šéf této specializace si mě vybral. Vedoucí krajské kriminálky přišel za mnou s nabídkou a já jsem na ni tenkrát kolem čarodějnic kývla. Samozřejmě po dohodě doma s manželem... Pak jsem v červenci 2013 nastoupila.

Jak se dostanete až k vraždám?

Stejně jako všichni kolegové i já sloužím „výjezdy“ a tento případ se udál při jednom z nich. Po dohodě s vedoucím mi byl přidělen stejně jako i jiné.

Jak dlouho trvá najít vraha?

Vraždy, na kterých jsem se podílela, byly objasněny relativně rychle. Někdy dopadneme vraha už krátce po výjezdu, někdy je to otázka dnů, týdnů. Obecně máme podle trestního řádu na prověřování věci půl roku.

Lenka Frýbová Je 17 let vyšetřovatelkou, před pěti lety kývla na nabídku pracovat pro Službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Na odboru obecné kriminality se zabývá problematikou trestné činnosti mládeže a mravnostních deliktů. Pokud při výjezdu řeší případ vraždy, případ je jí většinou přidělen. Spolupracovala na vyšetřování čtrnácti vražd nebo pokusů o ně.

Máte ráda detektivky a televizní kriminálky?

Převážná většina kriminálek je nereálná a hodně sci-fi. Proto se na ně jako většina kolegů ani já v televizi nekoukám. Výjimkou je český seriál Případy 1. oddělení, který jsem sledovala pravidelně. Ten nejvíc odpovídá realitě, i když ne ve všem. Ale to je pochopitelné, tvůrci chtěli mít seriál zajímavý. I moji kolegové ho hodnotí kladně.

Je složité pracovat na mravnostním, kde řešíte znásilnění dětí a podobné věci?

Ano. Když někdo ublíží dítěti, vždy je to těžké, ale snažíme se svou prací dětem nezpůsobovat další rány. Když je to možné, jsou vyslýchány co nejméně, šetrným způsobem ve speciálních dětských výslechových místnostech. Náročné jsou i samotné výslechy, naštěstí malé děti neumějí lhát. Ony nám všechno neřeknou hned, navíc dítě může být a někdy i bývá někým navedené.

Například když se ho někdo z rodiny desetkrát zeptá, jestli se něco stalo, odpoví podle pravdy, že ne. Pak ale po jedenácté, aby „vyhovělo“ na opakovanou otázku a mělo klid, řekne, že ano. Pro děti předškolního věku je charakteristická egocentričnost a magičnost a velmi snadná ovlivnitelnost. Kvůli svému věku a úrovni myšlení nejsou schopny představu, fantazii či sdělení bezpečně rozlišit od skutečného prožitku. Ale to je otázka na soudní znalce, psychologa a případně i psychiatra.

Poznáte, když děti lžou?

Ano, třeba když používají slova, která by nikdy neřekla. Jsou situace, kdy si člověk říká, že takové slovo by dítě nikdy nepoužilo a že někdo mu ho musel říct a navést ho.

Vzpomenete si na nějaký jiný zapeklitý případ, který jste dotáhla až k soudu?

Třeba případ tehdy dvacetiletého mladíka z Trutnovska, který v letech 2010 až 2014 psal dívkám přes Facebook, Skype nebo ICQ. Přemlouval je, aby se mu přes kameru ukazovaly nahé a nebo aby masturbovaly. On si je přitom přes web kameru nahrával a pak jim vyhrožoval. S některými se sešel i osobně a znásilnil je. Vyšetřování tohoto případu nám trvalo rok. Bylo náročné vyslechnout stovky dívek, některé i mladší 15 let, byly po celé republice. Pořád se objevovaly nové, konečný součet poškozených dívek byl 47. (Mladík dostal za zneužití desítek dívek ze sociálních sítí 8,5 roku vězení, Vrchní soud mu snížil trest na 6,5 roku, pozn. red.)

Řekněte mi ještě o té trojnásobné vraždě. Jak se to celé stalo?

Martin P. se vrátil domů již v pátek v podvečer a k vraždám došlo v přesně nezjištěných časech v noci ze soboty na neděli. Při výsleších nám později popsal, jak probíhal celý jeho týden již od pondělí až do samotných vražd, včetně toho, co udělal po spáchaných vraždách až do samotného zadržení. On po celou dobu jednal iracionálně, byl psychicky mimo. Pořád se vyjadřoval stejným způsobem a po celou dobu opakoval, že ho ovládl ďábel, který mu říkal, co má dělat.

Takže se přiznal?

Ano, přiznal. Pořád opakoval, že ďábel měl podobu lidí, kteří byli běžně kolem něho.

Spekulovalo se, že byl na drogách...

Ze znaleckých posudků vyplynulo, že trpí duševní poruchou. V ten osudný den podle znalců nebyl schopen rozpoznat protiprávnost a své jednání ovládat. Že byl pod vlivem drog, jsme věděli hned na začátku, proto jsme mysleli, že pod jejich vlivem také jednal a že mohlo jít o toxickou psychózu. Jenže pak při vyšetřování znalkyně uvedla, že pokud by se jednalo o toxickou psychózu, ta by během vyšetřování odeznívala, jelikož musí nejpozději do půl roku odeznít. To se nestalo a byla u něj zjištěna paranoidní schizofrenie.

Trestní stíhání bylo zastaveno a byl umístěn do detence. Může se dostat ven?

Teoreticky časem může. Zabezpečovací detence je druh ochranného opatření, které se vykonává ve zvláštních ústavech, které jsou střeženy vězeňskou službou. Zabezpečovací detence není časově omezena, trvá tak dlouho, dokud to vyžaduje ochrana společnosti.

