Moc jsem důvěřoval, ale volby můžeme znovu vyhrát, říká primátor Hradce

Současný šéf radnice je ve funkci od 28. prosince 2010. „Když nás ve vedení někdo vystřídá, budu zvědav, zda za osm let udělá tolik práce. Sám bych si však přál, aby se toho povedlo ještě mnohem víc,“ říká Fink.

Starostové, kteří obhajují svůj mandát, obvykle říkají, že mají ve svém městě rozdělanou práci. Vy to tvrdíte také, anebo máte jiné pohnutky?Mám spoustu práce, protože nemáme hotové Velké náměstí, zatím se nepovedla dotáhnout stavba základní umělecké školy, máme před sebou fotbalový stadion a mnoho dalších věcí. A to jsem vyjmenoval jen ty největší projekty. Práci před sebou mám, ale jestli ji budu dělat já, nebo někdo jiný, rozhodne se ve volbách.

Mám tomu rozumět tak, že kdyby nebylo Velkého náměstí nebo stadionu, kandidovat byste snad ani nechtěl?

Naopak, to bych kandidoval ještě raději, protože bych si užíval výsledků.

A jsou tedy nějaké?

Jistě a není jich málo. Když nás někdo vystřídá, budu zvědav, zda za osm let udělá tolik práce. Sám bych si však přál, aby se toho povedlo ještě mnohem víc.

Cítíte nějak podporu veřejnosti, anebo se necháte překvapit výsledkem voleb?

Cítím velkou, naši voliči jsou poměrně stabilní. Samozřejmě však slyším i narážky na moji neschopnost. Ale s tím se musí počítat.

A litujete za posledních osm let nějakého svého rozhodnutí? Udělal byste něco jinak?

Nejvíc lituju toho, že jsem příliš důvěřoval svým kolegům v práci, a to jak některým zaměstnancům, tak některým náměstkům.

Konkrétnější byste být nemohl?

Týká se to pana Vedlicha. Nabízel jsem mu, že se ujmu investičních akcí fotbalový stadion i základní umělecké školy, a myslím si, že by to bylo lepší.

Nepřímo jste zmínil více než čtyřicetiprocentní propad investic města oproti období 2010-2013. Je to problém lidský, anebo systémový, se kterým nejde nic dělat?

Kombinace chyb investic, investičního odboru, náměstka i mých v nedostatečné kontrole. Na druhou stranu je nutné se na to podívat historicky. Úspěšně jsme dodělali to, co jsme rozdělali: Bavlnu, knihovnu, náplavku a další projekty. Jenže zatímco před lety to bylo tak, že příprava trvala jeden rok plus čtyři, dnes jsou to dva roky plus osm. Strašně se to protáhlo. Ostatně podívejte se, kolik se za posledních osm let postavilo dálnic: směšné kilometry. Provázejí to odpor, rozpory, špatná projekce, ÚOHS, soutěžení. Zkrátka: to není jen problém měst a obcí, ale i státních investic.

V případě oprav Velkého náměstí se uváděla i špatná připravenost nebo komunikace s vlastníky...

To bych netvrdil. Všechny jsme obeslali doporučenými dopisy, byli vyrozuměni, byla architektonická soutěž a všechno běželo tak, jak má. Vidím za tím jiné názory na funkci Velkého náměstí u minimálního zlomku obyvatel. Sofistikovaně nabourávali řízení „ve spolupráci“ s člověkem na krajském úřadě, který je proslulý svými nerozhodnutími. Například Mileta: město, kraj, hradecká i Karlova univerzita, fakultní nemocnice, všichni do toho jdeme společně, podepíšeme memorandum, ten člověk na to počká a vzápětí nás všechny prohlásí za podjaté. My rušíme memorandum, které po nás chce Evropská unie, protože úředník na kraji to použije jako argument podjatosti. Že prý to prostě moc chceme.

A jsme zpět u Velkého náměstí, kde se někdo vozil po vašem prohlášení, že je to vřed města. Řekl byste to nyní stejně?

Nyní bych řekl: Někdo mi říkal. Nebo že to často slyším. Jinak se mi ale moc líbí (smích).

Váš Hradecký demokratický klub před čtyřmi lety vyhrál docela jasně a získal 12 mandátů. Myslíte si, že je reálné tento výsledek zopakovat?

Řekl bych, že budeme mít méně, ale pořád můžeme volby vyhrát.

Podle celostátních průzkumů to ve volbách vypadá nadějně i pro dva subjekty, které sbíraly spíš protestní hlasy, pro hnutí ANO a Piráty. Jsou to pro vás potenciální koaliční partneři?

Do komunální politiky se netahají vztahy, které přicházejí shora. Jednat se dá v podstatě s každým, ale může se stát, že se někdo už v kampani chová tak nevybíravě, že vám budoucí vztah znechutí ještě před tím, než začne.

Budete konkrétnější?

Například STAN a Svobodní a ani ANO si v kampani příliš neberou servítky, byť nyní už svou rétoriku poněkud zjemnily.

Opozice si často stěžuje kromě na válcování koalicí také na pozdní dodávání materiálů na jednání zastupitelstva. Jsou její stížnosti oprávněné?

Válcování je úplný nesmysl. Naše koalice byla tak slabá, že mnohdy nebyla jednotná a v hlasování nám mnohdy pomohli komunisté nebo ODS. Někdy jsme se nemohli spolehnout na sociální demokracii a někdy ani na TOP 09 nebo KDU. Válcování si představuji jinak, to byla snaha o hledání kompromisu. Pozdní dodávání dokumentů se stávalo. Zastupitelstva bývají v úterý a je povinnost dodat materiály deset dnů předem. Nevím, který zastupitel opravdu studuje od prvního až do posledního dne. Možná tací jsou. Když já jsem byl zastupitelem v opozici, nevadilo mi, když jsem materiály dostal v pátek a v úterý bylo zastupitelstvo. Ale ano, musím přiznat, že zejména z odboru investic chodily materiály mnohdy pozdě. A to není dobře.

Co je pro Hradec Králové důležitější: nový stadion, rekonstrukce Benešovy třídy, Velkého náměstí, anebo třeba opravy Severních teras? Co o tom myslíte vy?

To je těžké. Vezměte si například Benešovu třídu. Třicet let se tomu pořádně nikdo nevěnoval, jen se natírala a všichni se dívali, jak rezaví, a najednou to dostalo takový obrat, že se to musí udělat. Je snad naše vina, že Benešova třída vypadá tak, jak vypadá, nebo se na to mělo myslet dřív? Fotbalový stadion se slibuje 40 let a my jsme se k tomu konečně dopracovali a začíná se dělat. A že tam jsou problémy? Jsou, ale tak je tomu u všech výběrových řízení velkých staveb. Ale to se vyřeší. Ale proboha: proč ho neudělali už před 15 nebo 20 lety? A navíc za 150 milionů korun, když byly peníze z prodeje Opatovic a plynáren. Peněz bylo dost.

Kde jsou?

Základní umělecká škola - už po 90. roce se uvažovalo, že se přestěhuje do Šatlavy, pak že se bude stavět nová na zelené louce. A pořád byla ve Střezině. Poté se zrušila ZŠ Jih, zjistilo se, že se celkem nic nestalo, a začala se přestavovat. Zpackaně ze strany investičního odboru a města a také firmy, která to převzala! Každý má svůj díl viny. A řekl bych, že my možná větší než oni. A opět si vyčítám, že jsem na to nedohlédl, například na přípravě dokumentace. Stala se chyba, ale bude to – během dvou let. Chci říct, že jejímu řediteli 30 let jen někdo sliboval, že žáci při výuce přestanou smyčci narážet do skříní.

Mezi těmito projekty vyhrál fotbalový stadion. Je to tím, že ten projekt byl nejlépe připravený? Nebo zde byl největší tlak veřejnosti?

Ano, určitý tlak zde byl. A také jsme měli slíbené velké dotace, které s čistkami nahoře na vládě popadaly. Teď se snažíme dotace získat nově. Vláda zatím deklaruje otevřenost a my máme vlastně jediný velký projekt, který je připravený, má stavební povolení a bude mít i dodavatele. Vláda by se mohla ukázat, jak její sliby budou fungovat. Nyní si ještě dojednávám schůzku s pány Plagou (ministr školství, mládeže a tělovýchovy) a Hniličkou (vládní zmocněnec pro sport) – to je další možnost dotací. Zatím se však ANO na vládní úrovni chová tak, že vše je jasné, vše se zařídí, všechno vám dáme, ale lidé by se měli podívat, jak se to skutečně odehrálo.

Piráti na poslední chvíli přišli s nápadem referenda o financování fotbalového stadionu. Podpořil byste ho?

Nebyl to špatný nápad, ale panu Vrbickému (lídr Pirátů pro komunální volby v Hradci Králové) jsem říkal, že byli součástí opozice coby uskupení Změny pro Hradec, Zelených a právě Pirátů, mohli s tím tedy přijít už před třemi lety a ne v době, kdy už je výběrové řízení a na stadionu z poloviny zbouráno.

Existuje nějaký čtyři roky starý předvolební slib HDK, který se nepodařilo splnit, a vám je to obzvlášť líto?

Mrzí mě Velké náměstí a parkování u fakultní nemocnice. I když to není jen záležitost města.

Před šesti lety jste prosazoval myšlenku odkupu nadpolovičního množství akcií parkovací firmy ISP. Stále si myslíte, že by to pro město bylo dobré a hodláte to opět otevřít?

Tenkrát to bylo nesmírně výhodné pro město, protože z podílu na zisku bychom v pohodě spláceli úvěr a šlo by to v podstatě mimo rozpočet města. Cena byla kolem 50 milionů korun. Narazili jsme ale na zastupitele: sociální demokraté a komunisté to nechtěli principiálně, ODS asi měla strach, že bychom napravili její chybu, a přes počáteční nadšení otočili a řekli, že by byl nesmysl to kupovat. Kdybychom to prosadili, fungovalo by to. Spoluvlastnictví bych považoval za optimální.

Například Ve Dvoře Králové a Náchodě od září zavedli tříčtvrteční slevu na jízdné v MHD pro studenty a seniory. Je něco takového možné v Hradci Králové?

Budeme čekat na srovnání z obdobně velkých měst. Nejsem však stoprocentně přesvědčený o tom, že se to projeví výrazně vyšší přepravou MHD. Kdyby nám někdo řekl, že když uděláme zdarma MHD a z města zmizí polovina aut, uděláme vše pro to, aby skutečně byla zadarmo. Ale podívejme se do budoucnosti. Až bude severní tangenta a dálnice na Časy a Holice, uleví to Gočárovu okruhu, který bude bez kamionů. Potom bych si dokázal představit, že uvnitř okruhu bude elektroautobusová doprava zadarmo a vnější se bude platit. Současně by se výrazně omezil vjezd osobních automobilů, jako je to ve světě, podle zásady: Chceš jet do města? Zaplať. A právě z toho se může hradit MHD.