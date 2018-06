Poláci spěchají na směnu v Kvasinách i stovkou, říká šéf tamní policie

Před lety býval Rychnov nad Kněžnou poklidným okresním městem. Když se však předloni začala průmyslová zóna v Kvasinách na Rychnovsku plnit zahraničními dělníky a pracovníky z různých koutů republiky, lidé se začali obávat o svou bezpečnost. Především pracovníci z východu bydlící na ubytovnách totiž začali svůj čas mezi prací a spánkem trávit v ulicích a místních barech. Navíc prudce vzrostl počet přestupků, hlavně v dopravě.



„Těch přestupků bylo víc, proto jsme se na to zaměřili. Zejména polští řidiči v Kvasinách a Solnici parkovali, kde se jim zlíbilo. Denně jsme tam proto měli hlídku a přestupky nemilosrdně trestali,“ vysvětluje ředitel rychnovského územního odboru Policie ČR Zdeněk Hlaváček. Podle něj je nyní Rychnovsko jedním z nejbezpečnějších regionů v Česku.

Jak nyní vypadají počty přestupků a trestných činů na Rychnovsku?

Když srovnáme leden až květen loňského a letošního roku v průmyslové zóně Kvasiny, do které pro naše účely zahrnujeme i Rychnov a přilehlé obce, evidujeme pokles trestné činnosti. Loni jsme měli 123 trestných činů, na nichž se z 19 procent podíleli cizinci. Letos jich je 83 a podíl cizinců je 17 procent. Přestupků v dopravě bylo loni 956, letos jich je 786. Loni se na nich cizinci podíleli z 28 procent, letos to je už jen 14 procent. Ve veřejném pořádku bylo loni 72 přestupků a letos 10.

Nestává se však, že se třeba o rvačkách v ulicích vůbec nedozvíte?

Nemůžeme vyloučit, že na našem území dojde k nějakému takovému jednání, ale není to oznámeno. Samozřejmě, že policie musí reagovat na jakékoliv zavolání. Když nám občan zavolá na 158, policie vyjíždí a musí ty věci řešit. Ale vím, že i mezi lidmi se mluví o tom, že se stalo to a to, ale policii to nikdo neoznámil.

Vědí lidé, že by to měli hlásit?

Vyzývali jsme je v rychnovském zpravodaji, mluvíme o tom na besedách. Policie nemá zájem zametat to pod koberec. Ale jestliže si cizinci vyřizují nějaké věci mezi sebou a nechtějí to hlásit, my se to nemáme jak dozvědět. Bohužel to jsou věci, které pak unikají z těchto statistik.

V Rychnově se hovoří o tom, že cizinci večer obtěžují místní ženy, když jdou z barů.

Nevzpomínám si, že bychom letos nebo loni řešili nějaký případ znásilnění nebo pokusu o znásilnění. Vím, že se tady o tom mluví, že v létě tento problém nastane. Ale my jsme zatím nic takového neřešili.

Největší problémy s cizinci byly v Kvasinách a Solnici s parkováním. Změnila se situace?

Vznikla parkovací místa u bývalé Alfy v Solnici, kde parkuje spousta Poláků, kteří přijíždějí z hor. Ostatní pochopili, že musejí na hlavní parkoviště u brány číslo jedna. Po Kvasinách už rozdáváme botičky jen výjimečně. Teď se věnujeme spíš rychlosti, protože starostové si na příjezdech od Deštného či Dobrušky stěžují, že tam zejména Poláci jezdí velmi rychle, protože jedou na poslední chvíli na směnu. Teď máme rekordmana, který minulé pondělí jel 95 na padesátce ve Skuhrově. Je to zřejmě normální jev, protože stížnosti slyšíme stále. Nejsme však kapacitně schopni pokrýt celý ten úsek.

Před dvěma lety tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec sliboval navýšení počtu policistů v Rychnově o dvanáct. Už se jeho slib podařilo naplnit?

Dostali jsme osm tabulkových míst pro obvodní oddělení a čtyři pro dopravku. Nicméně máme stále tři lidi podstav, což není žádná katastrofa. Přestože máme velkého soupeře - automobilku - jsme na tom dobře. Nástupní plat policisty v Rychnově je dnes 21 800, v automobilce je průměrný plat podstatně vyšší.

Stále vám ještě jezdí pomáhat hlídky z okolí?

Částečně se to omezilo, ale jsou dny, kdy nám vypomáhají i nadále.

Loni se v Solnici otevřela služebna cizinecké policie. Pomáhá nějak situaci řešit? To přece nejsou policisté, kteří by byli v ulicích.

Cizinecká policie opravdu neřeší veřejný pořádek. Jejich prioritou je právě zmapovat ubytovny, pohyb cizinců, jestli tady jsou legálně, jestli mají pravé doklady. Ale už jejich přítomnost v Solnici myslím zvyšuje pocit bezpečí u obyvatel. Pro nás je velkým přínosem, že tady jsou.

Kolik je v okrese cizinců?

Máme tu necelých šest tisíc cizinců na celý okres. Ten má necelých 80 tisíc obyvatel.

Je problém se s cizinci domluvit?

S Poláky je to nejjednodušší. Máme tu lidi, kteří umí polsky. Angličtina už dnes také není problém. Nicméně domluva s některými Rumuny a Bulhary je těžká, s Maďary pak vůbec. Tam si musíme najímat tlumočníky, ale těch zase v regionu moc není.

Pomáhá vám loni otevřené koordinační centrum pro cizince?

Je pro nás velkou výhodou. Máme velice dobrou spolupráci třeba při předávání informací. Koordinační centrum nám zprostředkovává kontakt s těmi lidmi. Distribuovali třeba letáky, jaká jsou u nás dopravní pravidla. Hlavně jsou ve spojení s ubytovateli, mají zmapované ubytovny, agentury. Těch je tady asi patnáct a oni se všemi udržují kontakt.

Loni se hodně hovořilo také o neoficiálních ubytovnách v bytech a domech. Jak se situace vyvíjí?

Skutečně zde spousta lidí pronajímá své nemovitosti, ale pokud to zjistíme, řeší si to obce. Zřízení ubytoven má nějaké předpisy, a to je věc stavebního úřadu. Máme tu desítky ubytoven jak oficiálních, tak zejména těch neoficiálních, ale myslím, že těch už teď nepřibývá. Už jsme dosáhli nějakého počtu.

Exministr Chovanec loni zmiňoval, že to lze regulovat třeba přes hygienické normy. Můžete to kontrolovat?

My hlavně do toho bytu v paneláku nemůžeme vstoupit. Nemáme tedy jak zjistit, zda k porušování dochází. Když chytneme cizince, řekne, že tady je na návštěvě, že tu není ubytovaný. Bylo by těžké to dokázat, na denní sledování nemáme kapacitu.

