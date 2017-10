Jste zlý člověk, řekl soudce invalidovi. Nemohoucnost podle svědků hraje

Za stovky vulgárních telefonátů a výhrůžek půjde Karel Štraus z Jičínska na pět let do vězení. Trest mu potvrdil Vrchní soud v Praze. Muž obtěžoval stovkami hovorů handicapované lidi, důchodce, rozhlasové moderátory i policisty. On tvrdí, že jde o komplot.