Soud uložil pět let vězení muži, který kamarádovi prodal dívku na sex

„Znalec potvrdil, že poškozená popisuje reálné skutky. Je třeba si uvědomit, že to byla osoba mladší osmnácti let, která je zákonem brána jako dítě. Oba obžalovaní mají problémy s drogami, což potvrdila i domovní prohlídka. Soud dospěl k závěru, že na Petra J. bude platit ještě podmínečný trest,“ odůvodnil svůj verdikt předseda senátu Miroslav Mjartan.



Podle obžaloby David H. nejméně v sedmi případech v letech 2016 a 2017 na Hradecku donutil k pohlavnímu styku nezletilou Petru B., které v té době bylo sedmnáct let. Za to jí poskytl nejméně tři gramy pervitinu.



„Ve druhém případě poškozenou užil k prostituci a nabídl ji Petru J., od kterého obdržel finanční odměnu,“ stojí ve spisu.

Ve čtvrtek se k soudu měla dostavit sama poškozená, ta se však neobjevila. Její výpověď z přípravného řízení, tak přečetl předseda senátu.

„Znala jsem Davida H. přes moji kamarádku, která s ním chodila. David šel pak do vězení, když se z něho vrátil, začali jsme spolu brát drogy,“ zaznělo v úvodu.



Poté měl tehdy sedmnáctileté dívce David H. dohodit „kšeft.“

„Ptal se mě jestli si nechci vydělat nějaké peníze, že má kamaráda, který shání společnici. Já souhlasila, bydlela jsem pod mostem a na různých ubytovnách. Brala jsem drogy už od dvanácti, byla jsem na tom špatně. Začínala jsem mariuhanou a extází,“ vypověděla.



Po dohodě ji David H. vyzvedl a dovezl k Petru J. „David pak odešel a my tam zůstali sami. Když bylo po všem, řekl mi, jestli chci prachy nebo perník. Nakonec mi dal dávku a asi dvě stovky na cigarety. Pak pro mě David zase přišel, já jen viděla, jak mu Petr dává asi tisíc korun,“ popsala poškozená, která přiznala, že za pervitin spala s Davidem H. i dalšími muži.



Soudní znalec uvedl, že dívka je kvůli své závislosti a brzkému užívání drog lehce ovlivnitelná.

„Pohybovala se v drogové společnosti, ale nemyslím si, že by své zážitky nějak zkreslovala nebo lhala. Oba obžalované brala jako autority,“ přiblížil své závěry znalec, podle kterého nejde z její strany o mstu.

David H. se hlavního líčení ani rozsudku neúčastnil. „Bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Obžalovaný vypovídal pouze v přípravném řízení, kde popřel, že by svou kamarádku nabízel za peníze,“ řekl k jeho výpovědi při minulém jednání předseda senátu.



To, že by si dívku koupil odmítl i Petr J. „Já se akorát Davida ptal, jestli neví o nějaké holce. On mi dohodil tuhle. Na rovinu jsem ji řekl, že chci sex, klidně i za peníze. Ona to brala. Drogy jsem ji nedával, ani jsem za ní Davidovi neplatil. Jí jsem pouze zaplatil asi pět set nebo tisíc korun. To bylo celé,“ hájil se při minulém líčení.



Před zazněním rozsudku ještě zopakoval, že dívka se vším souhlasila: „Nechci tady být za nějakého slušňáka. Jediný peníze za sex dostala ona.“



Rozsudek je zatím nepravomocný, státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání.