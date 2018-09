Za najetí stovkou na policistu dostal mladík deset let, auto bylo zbraní

Dvacetiletý Litevec se u soudu opakovaně bránil, že si spletl pedály. Předseda senátu Luboš Sovák nakonec přihlédl k jeho nízkému věku a uložil mu trest pod spodní hranicí sazby.

Uvedl, že náprava obžalovaného je ještě možná. Původně mu hrozilo patnáct až dvacet let vězení. K trestu ho navíc soud doživotně vyhostil z České republiky. Rozsudek není pravomocný, Červonikovas se na místě odvolal.

Podle spisu loni v listopadu za bílého dne v okrese Semily ujížděl se svým kamarádem před policisty. Kradený vůz s rakouskou značkou se snažil zastavit i policista stojící uprostřed silnice.

Jenže obžalovaný, který se snažil ujet, se proti němu rozjel rychlostí 100 kilometrů za hodinu (více v článku Cizince soudí za pokus o vraždu policisty, najel na něj kradeným autem) .

Muž úmysl při dřívějších jednáních soudu opakovaně odmítl. Nejdříve se snažil vysvětlit, jak se ke kradenému BMW dostal.

„Den nebo dva dny před tím jsem potkal v baru v Litvě jednoho muže. Neviděl jsem, jak vypadá nebo kdo to je, byla tam tma. A on mi nabídl práci v Rakousku v nějaké fabrice na renovaci nábytku,“ vysvětloval mladík, který prý ještě ten večer odjel s dvěma neznámými muži a se svým kamarádem Matasem do Rakouska.

Na otázku soudce, proč s sebou neměl osobní věci, když jel do Rakouska pracovat na několik měsíců, však odpověděl váhavě.

„Neměl jsem čas, všechno se odehrálo rychle. Říkali nám, že všechny papíry vyřešíme na místě. Měl jsem u sebe jen pas a občanku,” znělo od obžalovaného, jemuž nepřišlo divné, že muž, který je do Rakouska z Litvy vezl, měl po celou dobu cesty na hlavě černou kuklu.

Podle obžalovaného pak řidič uprostřed noci zastavil v nějaké rakouské ulici, kde stála dvě bílá BMW.

„Ten s kuklou vyšel ven a řekl mně a Matasovi, že ty auta máme odvézt do Litvy. Já neměl ani řidičák, tak jsem to odmítl,“ řekl mladík, kterému pak prý začal zakuklený řidič vyhrožovat.

„Jen dokola opakoval, že papíry k autu jsou v pořádku, a předal mi klíče od nastartovaného auta. Za to, že auto odvezu, jsem měl dostat osm set eur. Matas nastoupil do toho druhého auta a odjeli jsme. Neměli jsme na výběr, ani jeden z nás neměl peníze, takže bychom se neměli jak dostat zpět domů,“ zdůrazňoval.

Problémy prý začaly až na české dálnici, když je policejní hlídka chtěla zkontrolovat.

„Ujížděli jsme, Matas jel přede mnou, ale pak nezvládl řízení a naboural. Rychle jsem zastavil a on nastoupil ke mně do auta,“ tvrdil obžalovaný před senátem.

Jenže po několika metrech se před jejich autem objevil policista, který signalizoval, ať zastaví. Mladík se snažil své jednání svést na špatnou viditelnost, jenže to policista, kterého chtěl obžalovaný přejet, vyvrátil.

„Obžalovaný říká, že nebylo vidět na víc než sedmdesát metrů. Jenže bylo vidět minimálně na tři sta metrů,” řekl policista, jehož výpověď potvrdili i svědci.

Mohl zastavit, potvrdil znalec

„Sněžilo a byla mokrá silnice. On měl v ruce zbraň a já se ho lekl, chtěl jsem ho objet. Pak jsem si spletl pedály. Po incidentu jsem ještě jel několik kilometrů, než nás policie zastavila,“ hájil se Litevec.

Podle soudního znalce chtěl obžalovaný jednoznačně policistu usmrtit, proto obžaloba čin kvalifikovala jako pokus o vraždu.

„Je to vzácné, že k žádnému vážnému zranění nedošlo. V daném případě se jednalo o čelné postavení policisty vůči vozidlu. Při prvním kontaktu s takto rychle jedoucím vozidlem dochází přinejmenším ke zlomeninám, až ke smrti. Za svoji kariéru jsem nezažil, že by takový čelní náraz někdo přežil, a to bez následků,” komentoval znalec závěry posudku.

Soudní znalec z oboru silniční dopravy přitom potvrdil, že ujíždějící mohl vozidlo bezpečně zastavit.

Státní zástupce Milan Vacek v úvodu své závěrečné řeči řekl, že zázraky se dějí: „Z výpovědi zasahujících policistů je zřejmé, že obžalovaný při příjezdu dal nohu z plynu, ale poté se rozjel a snažil se zátaras v čele s policistou probourat ve vysoké rychlosti. Obžalovaný si musel být vědom, že najíždí na policistu a vozidlo slouží jako zbraň.”

„Obžalovaný neměl dostatek času na vyhodnocení situace. Podle mě nebylo dostatečně prokázáno, že vozidlo řídil tak, že úmyslně policistu srazil. Mám za to, že ze znaleckého posudku není prokázáno, že mohl na tuto vzdálenost zastavit. Myslím si, že obžalovaný se pokusil zabránit srážce,” zaznělo v závěrečné řeči mladíkova obhájce.

Posledního slova využil i obžalovaný. „Za pět měsíců ve vězení jsem pochopil hodně věcí. Doufám, že mě pane soudce pochopíte správně, moc se omlouvám. Nikoho jsem nechtěl zabít, ani nikomu ublížit. Jen jsem chtěl ujet,” řekl Červonikovas, který předsedu senátu prosil o vyhoštění do Rakouska.

Policisté při vyšetřování události nevyloučili, že tento gang stojí za krádeží aut a vyloupením rakouského autosalonu, kterému patřila i dvě kradená BMW. „Máme informace, že obžalovaný byl členem gangu, který převážel kradená vozidla přes naše území,” dodal státní zástupce Vacek. Mladík se k tomu však nechtěl vyjadřovat.