Recidivista v opilosti málem zabil mladšího bratra, dostal dvanáct let

Pětapadesátiletému muži hrozilo za pokus o vraždu až osmnáct let vězení. „Necítím se být vinen,“ prohlásil před soudem.

Do jednací místnosti ho z vazební věznice přivedla eskorta. V minulosti se léčil ze závislosti na alkoholu, přiznal, že má dluhy ve výši asi 300 tisíc korun.

Obžaloba devětkrát trestaného muže viní, že loni 6. března v době od 20.30 do 21.15 hodin napadl svého bratra, se kterým bydlel v rodinném domě.

Útoku podle spisu předcházela hádka a obžalovaný byl opilý. Nejprve bratra kopl, opakovaně udeřil holí do čela a pak z kuchyňské linky vzal nůž. Tím bratra nejméně čtyřikrát bodl do horní poloviny zad.

Bratr mi dělal naschvály, vypověděl obžalovaný

Podle žalobce obžalovaný jednal v přímém úmyslu zabíjet a útok vedl s vysokou intenzitou.

Obžalovaný ale přišel s jinou verzí a tvrdí, že se jen bránil. „Po práci jsem se stavil na pivo, dal jsem si čtyři piva a tři velké rumy a šel domů. Doma bylo přetopeno, nakouřeno, (bratr) věděl, že mi to vadí, dělal mi naschvály. Řekl jsem mu, že by mohl vyvětrat,“ vypověděl obžalovaný.

Pak se podle jeho slov strhla hádka a bratři se začali pošťuchovat. „Já do něj strčil, on taky. Vzal hůl a praštil mě přes hruď holí, pak i do čela. Nadával mi, že tady nemám co dělat, že mě dostane do kriminálu, že mi dům nepatří. Říkal mi, že mě zabije, bál jsem se o život,“ vypověděl obžalovaný.

Bratra jsem se bál už dřív, řekl poškozený

Také vysvětloval, že byl v afektu. „Popadl jsem nůž. Nechtěl jsem ho bodnout. Vyprovokoval mě. Dvakrát jsem ho bodl do břicha, dvakrát nahoru. Neříkal jsem, že ho zabiju, to odmítám,“ prohlásil obžalovaný a z papíru ještě přečetl, že svého bratra zachránil, když měl mrtvičku.

„Nedokázal bych ho zabít, je to přeci můj bratr. Lituji toho, co se stalo,“ přednesl obžalovaný.

K soudu dorazil i poškozený. Reportérovi iDNES.cz řekl, že obžalovaný lže. „Přišel domů a začal nadávat. Odešel jsem do jiné místnosti a nechal hořet sporák, ohříval jsem si párek. Přišel za mnou a začal mě kopat, dal mi pěstí do obličeje. Potom, co mě pořezal nožem, jsem ho praštil holí do hlavy, nenechám se přeci zabít. Bál jsem se o život,“ vyprávěl poškozený.

Potvrdil i svoji dřívější výpověď, že útok doprovázely výhrůžky. „Bál jsem se večer usnout, bál jsem se ho už předtím,“ dodal zraněný muž.