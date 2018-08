Znalci nedoporučili nový výslech zneužité dcery, soud tak muži snížil trest

Hradecký krajský soud muže loni poslal na osm let do vězení za znásilnění jeho nezletilé dcery, týrání bývalé manželky a loupežné přepadení. Vrchní soud v Praze trest za týrání manželky a loupežné přepadení potvrdil, rozsudek o znásilnění však zrušil a označil výpověď dívky za nedostatečnou. Hradecký soud proto musel trest překvalifikovat na pohlavní zneužití a obžalovanému udělit šestiletý trest.

„Dospěli jsme k mírnějšímu trestu, jelikož nebylo možné využít výpověď poškozené. Soud tak musel překvalifikovat čin pro nedostatek důkazů,“ odůvodnil verdikt předseda senátu Miroslav Mjartan.

M.O. loni v polovině března v brzkých ranních hodinách vylákal svou sedmiletou dceru do koupelny, kde se s ní zamkl. Tam ji podle obžaloby přinutil k pohlavnímu styku a dívce přitom držel ruce nad hlavou. Vyrušila ho až manželka, dívčina matka, která zaslechla křik. Dívka se po incidentu se vším svěřila jí a babičce, která celou věc ohlásila na policii.

Nový výslech dítěte psychologové nedoporučili

Vrchní soud však hradeckému soudu vytkl, že dívčina výpověď nebyla řádně provedena.



„Poškozená je jediným svědkem násilí, matka viděla pouze muže ve spodním prádle. Podle vrchního soudu musí být proveden nový výslech v zrcadlové místnosti za přítomnosti soudního znalce,“ přetlumočil připomínky odvolacího soudu soudce Mjartan.

Psychologové však nový výslech nedoporučili. „Dívka dokončila první třídu, ale v noci se stále bojí a musí spát s rozsvíceným světlem. Když se dozvěděla, že by měla být znovu vyslýchána, tak se u ní prohloubila posttraumatická porucha,“ zní závěry nového psychologického vyšetření.



Další ze soudních znalců uvedl, že by výslech nedoporučoval kvůli špatnému psychickému stavu nezletilé. „Rizika přetrvávají, je to rok, co se to stalo. Nyní by se jí mohly vzpomínky opět vrátit,“ konstatoval.

Předseda senátu proto rozhodl o vynechání nového výslechu a překvalifikování činu.

Obžalovaný chtěl utéct ze soudní síně

Obžalovaný i tak nebyl s výsledkem spokojený. Při vyhlašování nového rozsudku se snažil ze soudní síně utéct.

„Já tohle poslouchat nebudu. Nechci tady být,“ křičel na soudce.

M.O. již v minulosti vinu razantně odmítl, argumentoval, že byl ten den opilý a nebyl by činu schopný. „Den před tím jsem měl pervitin a pak jsem asi v jednu ráno vypil deset piv a lahev vína,“ vypověděl.

Také popřel, že by měl s nezletilou dcerou pohlavní styk. „Ráno jsem šel na záchod a ona mi jen vstoupila do koupelny, když jsem vykonával potřebu. Já pak normálně odešel a ve dveřích jsem potkal manželku,“ popsal muž.

Manželka se mi mstí za milenku, tvrdil obžalovaný

Soudní znalci se shodli, že obžalovaný má nevyzrálou osobnost a rizikové emoční vztahy vůči rodině. „V rodině docházelo k častým hádkám a děti toho byly většinou svědky,“ vysvětlil znalec.

Podle něj však u muže nebyla zjištěna žádná sexuální deviace. „Pedofilního jednání se nejčastěji dopouští normální heterosexuální muži,“ dodal.

Obžalovaný před soudem osočoval svou manželku, že dceru navedla. Podle něho se mu chtěla pomstít za to, že má milenku.



„Moje manželka říkala, že když nepřestanu chodit za ženskýma, tak mě zabije,“ bránil se obžalovaný, jemuž soud uložil zaplatit sto tisíc korun dceři za nemajetkovou újmu.



Státní zástupce i obhájce se na místě odvolali. Státní zástupce u soudu navrhoval desetiletý trest.