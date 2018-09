Soud neuvěřil exmanželce obvinění ze znásilnění dcery, muže osvobodil

Obžalovaný se bránil, že poškozená i její matka jsou chronické lhářky. To se u soudu potvrdilo a nakonec i sama exmanželka přiznala, že si vymýšlí.



Čestmíra J. nařkla z toho, že v jejich domě na Jičínsku od září 2015 do října 2016 nejméně dvakrát přinutil k pohlavnímu styku její v té době sedmiletou dceru z předchozího vztahu. V létě 2016 je matka dokonce podle svého tvrzení dokonce přistihla.

„Nic takového, co je v obžalobě, se nestalo. Po rozvodu se manželka změnila, tahala se s chlapy,“ řekl obžalovaný.

Poškozená ho podle něj měla ráda. „Manželka se o děti vůbec nezajímala, když za ní třeba malá přišla, tak ji odstrčila. Zajímal ji jen telefon. Malá je hodně ovlivnitelná a hodně si vymýšlí,“ popisoval vztah nezletilé s matkou.



Žena si v přípravném řízení rovněž stěžovala, že její muž chodí doma nahý. Na otázku soudce, proč tomu tak je, odpověděl stručně: „Nemám rád spodní prádlo, vadí mi.“

Že by na svou nezletilou nevlastní dceru někdy sáhl, u soudu opakovaně odmítl. Žalobkyně však namítala i to, že ho při údajných sexuálních praktikách načapala manželka, která přišla dříve z práce.

Gynekologická prohlídka znásilnění vyvrátila

„Léčím se s potencí, jak bych mohl někoho znásilnit. S manželkou jsem musel užívat na sex léky,“ hájil se muž lékařkou zprávou. „Manželka mě chce poškodit, protože se soudíme o syna. Jinak si to nedokáži vysvětlit.“

Předseda senátu Jiří Vacek rovněž přečetl výpověď poškozené. „Trvalo to jen chvilku. Nic mě nebolelo,“ uvedla dříve dívka, u které gynekologická prohlídka znásilnění vyvrátila.



Před senátem vypovídala i matka poškozené. Jenže její výpověď se s předchozími verzemi neshodovala. V přípravném řízení tvrdila, že přišla dříve z práce.

„Tak to nebylo, měla jsem vlastně dovolenou. Nic jsem nedělala, trvalo to jen chvilku a bála jsem se, že na mě bude manžel křičet,“ tvrdila manželka obžalovaného, které se údajně dcera svěřila, že ji otčím nejméně čtyřikrát zneužil.

Žena nakonec přiznala, že si to vymyslela: „Nevím, proč jsem jí řekla, ať na policii řekne, že se to stalo tolikrát. Já už si to moc nepamatuji.“

Když se jí soudce tázal, proč ve své výpovědi lhala, jen kroutila nechápavě hlavou: „Já nevím, nějak jsem se do toho zamotala. Určitě to nebylo kvůli tomu, že se soudíme o syna. Dcera mi prostě řekla, že ji otčím chtěl strkat do kačenky přirození,“ komentovala dění.

Matka v přípravném řízení také tvrdila, že u svého muže našla nahé fotky dcery. U soudu svá slova znovu mírnila. „Nevím, jestli to byly fotky dcery. Byl tam vyfocený jen spodek. Vypadalo to nějaké malé, tak jsem si myslela, že to je její,“ snažila se výpověď uvést na pravou míru.

Údajné znásilnění ohlásila až dva měsíce poté, co se mělo odehrát. Soudu přiznala, že tím chtěla manžela vystrašit.

„Manžel mě mlátil vařečkou. Můj kamarád a nynější přítel mi řekl, ať jdu na policii a nahlásím, že mě manžel fyzicky a psychicky týrá. Tak jsem ještě nahlásila znásilnění dcery,“ dodala.

Podle svědků se však obžalovaný k dětem choval normálně.

„Hlídala jsem jim často děti. Vždycky, když byly nějaké problémy, šla jsem za panem obžalovaným. S jeho manželkou se nedalo mluvit, ona umí odpovídat jen: ano, ne a nevím. Děti se vždycky na něho těšily, že jim přinese jídlo nebo něco. Protože jejich matka jim dala flašku pití a to bylo celé,“ řekla sousedka. Její tvrzení potvrdila i sestra obžalovaného.



Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obhájce se vzdali odvolání.